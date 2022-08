Des flics meurtriers en demi-tour alors que l’infirmière étudiante disparue Owami Davies, 24 ans, pourrait encore être en vie et “avoir besoin d’aide” après l’arrestation de 5 personnes

Une étudiante infirmière MANQUANTE dont on craignait la mort pourrait encore être en vie après un revirement drastique dans l’enquête en cours.

La police a lancé un nouvel appel pour obtenir des détails sur le sort d’Owami Davies, déclarant “qu’il est possible qu’elle se trouve dans la région et qu’elle ait besoin d’aide”.

Owami Davies, un étudiant infirmier de 24 ans, est porté disparu depuis six semaines Crédit : PA

Elle a été vue pour la dernière fois sur CCTV marchant à Croydon le 7 juillet Crédit : PA

La jeune femme de 24 ans a disparu depuis six semaines depuis qu’elle a été vue pour la dernière fois à Croydon, dans le sud de Londres, le 7 juillet.

Deux hommes de Croydon ont été arrêtés soupçonnés de meurtre et trois autres soupçonnés d’enlèvement. Tous les cinq âgés de 23 à 32 ans ont depuis été libérés sous caution.

Les agents ont téléchargé environ 50 000 heures de vidéosurveillance pour enquêter sur le mystère et ont déjà parcouru 10 000 heures.

La National Crime Agency a également rejoint la recherche urgente et examine six observations signalées d’elle.

Pourtant, la dernière mise à jour de la police dans l’affaire des personnes disparues laisse espérer que la jeune femme est vivante, bien que potentiellement en danger.

Dans la dernière séquence d’Owami, elle descendait London Road de West Croydon vers Norbury vers 12h30.

L’étudiante du Kings College portait une veste sombre, un t-shirt rouge, un jogging gris clair, des chaussures à glissière et portait un sac à main blanc sur l’épaule.

Les enquêteurs ont précédemment fait appel pour le conducteur d’une camionnette blanche qui était garée à Derby Road lorsque Owami a été vu pour la dernière fois se manifester.

Elle et un homme ont traversé la route juste au moment où la camionnette s’arrêtait.

Owami avait vu sa mère et ses frères dans leur maison familiale à Grays, Essex, quelques jours avant sa disparition le 4 juillet.

Elle avait même réservé des vacances avec eux en Espagne et à Disneyland Paris.

Owami est surnommée “Princesse” à cause de son amour pour Disney.

L’étudiante en soins infirmiers aurait été “vraiment heureuse” alors qu’il ne lui restait que deux mois de cours à l’université.

Elle est intéressée à faire de la recherche sur les maladies après avoir travaillé dans A&E pendant la pandémie de Covid.

Owami a obtenu un emploi au Guy’s and St Thomas’s Health Trust à Londres après l’obtention de son diplôme.

La maman de la jeune femme, Nicol Davies, 46 ans, est bouleversée par la disparition de sa fille.

Elle a déclaré: “Je suis assise ici en tant que mère désespérée à la merci de quiconque sait ou a entendu quelque chose pour m’aider à retrouver mon bébé, c’est tout ce que je demande, juste de l’aide pour la retrouver.

“Ou elle, si elle est quelque part et entend ça, s’il te plaît, rentre à la maison. Elle nous manque tellement, elle nous manque à ses frères et à moi-même, j’ai besoin d’elle.

“Nous ne sommes pas complets, nous voulons juste qu’elle rentre à la maison et, encore une fois, si elle écoute, elle doit savoir qu’elle n’a pas de problèmes.”

L’inspecteur-détective en chef Nigel Penney, qui dirige l’enquête, a déclaré: «La recherche pour retrouver Owami Davies se poursuit et nous menons des recherches, des appels et des enquêtes approfondies de vidéosurveillance afin de la retrouver et de la retrouver.

“Je rappelle aux gens que même si les détectives de Specialist Crime enquêtent, cela reste une enquête sur une personne disparue.

«Nous sommes évidemment très préoccupés par le bien-être d’Owami et il est possible qu’elle soit dans la région et ait besoin d’aide.

“Nous avons des informations selon lesquelles une personne de la description d’Owami a été vue dans la région de Croydon dans les jours qui ont suivi sa dernière apparition sur CCTV et nous espérons sincèrement la retrouver saine et sauve.

“Je voudrais également faire appel à tous ceux qui pourraient aider Owami, ou Owami si vous voyez ce message, soyez assuré que vous n’avez aucun problème.

“Nous ne nous soucions que de votre bien-être et voulons nous assurer que vous allez bien. Vous pouvez nous contacter, ou un organisme de bienfaisance comme Missing People au 116 000 et simplement nous parler pour nous faire savoir que vous allez bien.

“Owami, ta famille t’aime et a désespérément besoin de nouvelles, elle serait ravie d’apprendre que tu es en sécurité.

“J’exhorte les gens à regarder les photos d’Owami et à nous contacter s’ils l’ont vue ou se souviennent de l’avoir vue dans la région.

“Nous avons déjà reçu un soutien exceptionnel de la communauté locale, des partenaires et des entreprises et nous apprécions tous ceux qui nous ont contactés ou ont aidé à faire connaître la recherche d’Owami.

“Je sais que la famille d’Owami est reconnaissante pour toute l’aide que le public a apportée, veuillez continuer à aider en appelant la police si vous avez des informations. Votre appel pourrait être l’information vitale qui nous aidera à retrouver Owami sain et sauf.”

Toute personne ayant des informations doit appeler la salle des incidents au 020 8721 4622 où des détectives attendent de vous parler. Les informations fournies seront traitées avec sensibilité et toute personne qui se présentera pour aider les agents recevra tout le soutien nécessaire.

Alternativement, les informations peuvent être fournies de manière anonyme à l’association caritative indépendante Crimestoppers. Ils sont distincts de la police, ils ne tracent pas les appels et ne surveillent pas les adresses IP. Pour les contacter, appelez le 0800 555 111 ou visitez www.crimestoppers-uk.org