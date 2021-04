Des policiers HEROIC ont attrapé une victime de viol qui a été forcée de sauter à 9 mètres d’une fenêtre pour échapper à ses deux agresseurs sexuels.

L’homme de 18 ans avait été battu et violé par les deux hommes âgés de 37 et 26 ans tandis qu’une complice de 19 ans avait participé aux agressions sexuelles.

Les officiers se sont entassés sous la fenêtre alors que la femme sautait Crédit: MVD Media

Elle s’est blessée aux jambes à l’automne Crédit: MVD Media

La police a déclaré que la femme terrifiée avait grimpé sur le rebord du troisième étage d’un immeuble dans la ville de Barnaul, dans la région de l’Altaï en Russie, pour échapper aux vils attaquants.

Elle s’est accrochée au bâtiment et les deux policiers, le sergent Oleg Korobkin et l’adjudant Alexander Bedushev, ont désespérément tenté de la persuader de ne pas sauter et d’attendre les secouristes.

Ils ont été aidés par la cadette de la police Olga Bebko qui passait sur les lieux en se rendant à ses cours.

On entend la police crier aux affolés: «Calme, calme. Allez-y doucement. Ne pas sauter. »

Ils l’ont encouragée à s’asseoir.

Une vidéo montre comment, malgré leurs efforts, la femme a soudainement sauté, mais les policiers ont réussi à la briser, lui sauvant la vie et évitant de graves blessures.

Ses pieds ont claqué sur le trottoir et elle a immédiatement demandé si ses jambes allaient bien.

Elle a été réconfortée par un officier qui lui a dit: « D’accord, tout ira bien, ne t’inquiète pas. »

COMMENT OBTENIR DE L’AIDE: Women’s Aid a ces conseils pour les victimes et leurs familles: Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organismes de bienfaisance pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, composez plutôt le «55».

Gardez toujours un peu d’argent sur vous, y compris la monnaie pour un téléphone public ou un billet de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à faible risque de la maison – par exemple, où il y a une sortie et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où il y a probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez vous retrouver coincé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans une armoire ou dans un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence conjugale, SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Women’s Aid propose un service de chat en direct. de 10h à midi. Vous pouvez également appeler le service d’assistance téléphonique national 24 heures sur 24 contre les abus domestiques au 0808 2000 247.

Le comité d’enquête russe a déclaré que la complice souhaitait «donner une leçon» à sa connaissance féminine.

«Elle a loué un appartement et invité deux hommes qu’elle connaissait», a déclaré un communiqué du comité.

«Lorsque la femme est entrée dans l’appartement, tous les trois l’ont battue, l’ont également violée et ont commis des actes violents de nature sexuelle.»

La femme s’est échappée par une fenêtre et s’est accrochée à un rebord et à une corniche.

Le Sgt Korobkin a déclaré: «Nous avons vu une jeune femme tout en larmes, elle avait très peur.

«Nous sommes allés sous la fenêtre, pour la calmer, pour la persuader.

«Deux autres policiers sont entrés dans la maison et ont commencé à chercher l’appartement.

«Ensuite, nous avons essayé de la soutenir, pour qu’elle ne perde pas connaissance et nous lui avons parlé jusqu’à l’arrivée de l’ambulance.»

Son collègue a déclaré: «Nous avons réussi à l’attraper, mais c’était haut et elle s’est blessée aux jambes.

«Après cela, nous l’avons mise sur une surface plane, nous l’avons calmée et nous lui avons parlé.

Elle a été emmenée à l’hôpital.