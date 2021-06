Les flics GRECS ont mis en place un piège pour capturer le « mari tueur » de Caroline Croupton car ils craignaient qu’il ne « fuie le pays ».

Babis Anagnostopoulos a organisé un faux vol et a imputé la mort de sa femme à un gang de criminels alors qu’il jouait le rôle du veuf en deuil après avoir commis un « crime parfait », a affirmé un psychologue.

pixel8000

Les flics craignaient que le pilote ne fuie le pays[/caption]

YORGOS KARAHALIS

La police a dû mettre en place un piège[/caption]

Il est rapidement devenu l’objet de l’enquête après que les flics ont découvert que son histoire ne correspondait pas aux données qu’ils avaient trouvées sur les appareils intelligents du couple.

Babis a été autorisé à assister à un service commémoratif pour Caroline sur l’île d’Alonnisos alors que les flics attendaient patiemment le bon moment.

Le piège a dû être tendu car la police craignait que l’homme de 33 ans ne tente de fuir le pays après la cérémonie, rapporte Thème Proto.

Des agents qui se sont rendus sur l’île en hélicoptère se sont approchés de lui et lui ont demandé de les suivre afin d’identifier un suspect qu’ils auraient arrêté à l’aéroport d’Athènes Eleftherios Venizelos.

Hariklia Theodorou, qui serait une amie proche de la famille, a déclaré Thème Proto que les flics lui ont demandé de ne pas « faire de scène » à cause de la présence médiatique et de les suivre le plus discrètement possible.

Cependant, quelques instants plus tard, ils ont révélé qu’ils l’avaient en fait arrêté en tant que principal suspect du meurtre de Caroline.

Par coïncidence, l’officier qui l’a menotté était l’ami d’enfance de Caroline, a rapporté le média.

Il vient comme :

Le mari de Caroline a avoué avoir tué sa femme

Il a été décrit comme un « acteur de premier plan » par la police

La maman de Caroline n’a pas soupçonné le mari de sa fille « une seconde »

Le journal de Caroline révèle qu’elle prévoyait de quitter son mari

Babis a admis qu’il prévoyait de cacher le corps de Caroline

Le pilote aurait supplié les officiers de le laisser visiter la tombe de Caroline et a ensuite été photographié en train de serrer sa mère dans ses bras avant de décoller.

Peu de temps après, après huit heures d’interrogatoire, Babis a avoué avoir tué la mère britannique après une dispute nocturne que le couple avait le 11 mai lorsqu’elle a menacé de le quitter et d’emmener leur petite fille Lydia.

L’homme de 33 ans a admis avoir organisé un faux vol et imputé le meurtre de sa femme à un gang fictif de cambrioleurs albanais.

Médias sociaux – Se référer à la source

Caroline est décédée le 11 mai à son domicile de Glyka Nera[/caption]

Athéna

L’homme de 33 ans a admis avoir organisé un faux vol[/caption]

Médias sociaux – Se référer à la source

Le journal de Caroline a révélé qu’elle pensait le quitter[/caption]

Médias sociaux – Se référer à la source

Un psychologue a dit qu’ils semblaient être le « couple parfait »[/caption]

Le pilote d’hélicoptère a été décrit comme un « acteur de premier plan » par la police alors qu’il faisait semblant d’être dévasté par la mort de sa femme pendant plus d’un mois.

Le psychologue Athanasios Habesis a analysé le comportement du pilote et a dit Thème Proto il croyait clairement avoir commis le « crime de préfet ».

Il a déclaré: «Ce que le joueur de 32 ans a fait était répréhensible et dégoûtant.

« Cet homme avait planifié dans son esprit le ‘crime parfait’ et ce qu’il a fait est le résultat de son comportement.

« Ce n’était certainement pas une décision impulsive. »

Il poursuit en expliquant que le fait que le couple se soit retrouvé dans des pièces séparées pour se disputer à travers des textes prouve déjà une distance entre eux.

Il a déclaré que même si leurs photos sur les réseaux sociaux montraient la vie parfaite, en réalité, leur relation était problématique.

Parlant de Babis, il a ajouté : « J’ai été impressionné lorsqu’il a admis avoir tué sa femme. Cela signifie qu’il était mentalement épuisé.

« Après un certain point, il a perdu le contrôle, il ne pouvait plus supporter la pression et je pense qu’il va bientôt commencer à réaliser son acte odieux.

« Il n’a pas encore réalisé qu’il a tué la mère de son enfant. »

Le psychologue a conclu que l’homme de 33 ans « se battait pour être un bon acteur et ne pas être découvert comme le tueur ».

Tim Stewart

La montre intelligente de l’étudiante de 20 ans a montré qu’elle s’était battue avant sa mort[/caption]





Pendant ce temps, un rapport du coroner a révélé que Caroline souffrait «d’agonie» lorsque son mari «tueur» l’avait étranglée pendant plus de cinq minutes.

Dans le dossier de la police, figure également le journal de la jeune femme de 20 ans où elle écrit sur sa relation avec son mari et son projet de le quitter.

La mère de Caroline a affirmé qu’elle n’avait pas soupçonné le mari de sa fille « une seconde ».





COMMENT VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE : Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, où vous appelez le 999 et appuyez sur « 55 » si vous ne pouvez pas parler en toute sécurité.

Gardez toujours de l’argent ou une carte bancaire sur vous, y compris de la monnaie au cas où vous auriez besoin d’un téléphone public ou d’un ticket de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous diriger vers une sortie si vous êtes à l’intérieur de la maison et récupérez votre téléphone au cas où vous auriez besoin d’appeler à l’aide.

Évitez la cuisine et le garage, où se trouvent probablement des couteaux ou d’autres armes potentielles. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain. Women’s Aid offre un service de chat en direct – disponible tous les jours de 10h à 18h ou par email helpline@womensaid.org.uk SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour les abus domestiques au 0808 2000 247.