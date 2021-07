Des flics espagnols brutaux pulvérisent du poivre sur des fans anglais célébrant la victoire en demi-finale de l’Euro 2020 alors qu’ils font la fête sur la bande de Magaluf

C’est le moment où des flics espagnols brutaux ont aspergé de poivre les fans anglais qui célébraient la victoire en demi-finale contre le Danemark à Magaluf.

Des policiers armés ont été filmés marchant dans la bande de Punta Ballena, ordonnant aux touristes qui célébraient la victoire du pays de quitter la route et de monter sur le trottoir.

Des flics espagnols ont été vus en train de pulvériser du poivre sur des fans anglais Crédit : Solarpix

Les fans célébraient la victoire sur le Danemark Crédit : Solarpix

Un officier a utilisé son Britannique torse nu au spray au poivre qui a été poussé sur le trottoir alors que ses collègues passaient devant d’autres qui s’arrêtaient en chantant: « Le football rentre à la maison » pour les railler alors qu’ils apparaissaient.

De nombreux fêtards ont été vus dans un inconfort évident alors qu’ils remontaient leurs t-shirts pour se couvrir la bouche et se frotter les yeux.

Plus tôt dans la soirée, un autre Britannique a risqué une amende en marchant de manière provocante derrière une voiture de patrouille de police avançant lentement dans la rue avec une canette de sa boisson à la main.

Il a semblé profiter de l’attention qu’il recevait des autres fêtards alors qu’il levait les bras en l’air et chantait «Football’s coming home» avec d’autres amis torse nu à ses côtés.

L’apparition de la Garde civile a été accueillie par des huées de fans anglais qui ont oublié les recommandations de distanciation sociale pour danser dans la rue sans masque facial et se jeter des boissons les uns sur les autres alors que le coup de sifflet final sonnait sur une autre grande performance des garçons de Gareth Southgate.

On a pu entendre un Britannique crier : « Je viens d’être touché par une matraque » alors que les patrouilleurs dégageaient la rue.

La police locale employée par la mairie s’est également jointe à eux pour tenter de maintenir l’ordre.

Il n’y a eu aucun rapport immédiat de blessures ou d’arrestations.

Cela survient alors que les flics de Magaluf ont reçu l’ordre de réprimer les comportements « honteux » tels que l’alcool et les bagarres.

Les Britanniques ont chanté Le football rentre à la maison Crédit : Solarpix

Les flics ont reçu l’ordre de réprimer les comportements scandaleux Crédit : Solarpix

Les fêtards ne respectaient pas les mesures de distanciation sociale Crédit : Solarpix

Les Britanniques à Magaluf célébrant la victoire de l’équipe Crédit : Solarpix

Cela fait suite à une décision du gouvernement régional d’introduire des réglementations spéciales dans les bars et restaurants de Majorque et d’Ibiza dans le but de contrôler le soi-disant « tourisme des excès ».

Les Britanniques affamés de soleil ont afflué sur l’île pour la première fois après son ajout à la liste verte du Royaume-Uni.

Le nouvel ensemble de règles inclut la fermeture des pubs et des restaurants à 2 heures du matin, à moins que le conseil local n’impose une règle antérieure et que seulement six personnes peuvent s’asseoir à une table à l’intérieur et dix personnes à l’extérieur.

« Notre engagement continue d’être une permissivité zéro avec des attitudes inciviles qui perturbent la coexistence dans ces zones et nuisent à leur image », a averti le ministre du Tourisme et du Travail et porte-parole du gouvernement Iago Negueruela.

Le consul général britannique Lloyd Milen a déclaré: « Nous voulons que les gens passent des vacances inoubliables, pas à oublier » alors qu’il faisait la promotion d’une mise à jour de la campagne 2019 du ministère des Affaires étrangères « Stick With Your Mates » pour aider les touristes britanniques à rester en sécurité la nuit en dehors.

Le mois dernier, les Britanniques ont été mis en garde contre le fait de provoquer un carnage ivre, car les autorités ont exhorté les touristes se rendant dans des stations balnéaires comme Magaluf et San Antonio à être «responsables».

Des points chauds populaires, dont la célèbre bande de Punta Ballena, ont été fermés l’année dernière dans le but de réprimer les comportements antisociaux et les dangers liés à Covid.

Et tandis que l’île a rouvert et s’est préparée à accueillir à nouveau les Britanniques, les patrons du tourisme sont déterminés à se débarrasser de la tristement célèbre image de station balnéaire de la ville après Covid.

Javier Pascuet, directeur général du tourisme de Calvia, avait précédemment déclaré à The Sun Online que les restrictions pandémiques les aidaient à imposer des changements à l’image de la ville de fête.

Les autorités ont exhorté les Britanniques à être responsables Crédit : Solarpix

L’île essaie de se débarrasser de son image de station balnéaire Crédit : Solarpix

Un nouvel ensemble de règles a été introduit Crédit : Solarpix

M. Pascuet a déclaré à The Sun Online : « La réglementation Covid normale sera en place pour les touristes en visite, donc dans les bars, il y aura une limite au nombre de personnes autorisées.

«Il n’y aura pas de bateaux de fête, de tournées de pub ou d’happy hours.

« Cela signifie que tout ce que vous pouvez boire, des offres comme des boissons deux pour un, il n’y aura rien de tout cela. Il y aura des zones de Magaluf que vous ne pourrez pas boire, donc il y aura des zones calmes et familiales.