La police de New York enquête sur une alerte à la bombe à l’Empire State Building, selon des informations locales. La menace survient alors que le NYPD a renforcé la sécurité à la suite d’un attentat à la bombe à Nashville, dans le Tennessee.

Les agents du département de police de New York (NYPD) enquêtent actuellement sur une alerte à la bombe lancée dimanche matin contre l’emblématique Empire State Building de la ville. Des sources policières ont déclaré au média local PIX11 que quelqu’un avait appelé le 911 à 11 heures, heure locale, pour avertir qu’une bombe exploserait sur le gratte-ciel à midi.

L’escouade anti-bombe du NYPD serait sur les lieux. Cependant, aucune explosion n’a eu lieu à midi et un porte-parole de la police a déclaré au Daily Mail que la menace « Semble être sans fondement pour le moment. »

Les agents de New York sont en état d’alerte depuis le jour de Noël, lorsqu’une bombe à l’intérieur d’un camping-car stationné a explosé dans le centre de Nashville, Tennessee, blessant trois personnes. L’attentat à la bombe a eu lieu près d’un bâtiment de transmission AT&T, et dans un communiqué publié quelques heures plus tard, le NYPD a déclaré que des agents de lutte contre le terrorisme avaient été déployés à 16 «Secteurs des infrastructures critiques» à New York.

On sait peu de choses sur le bombardier derrière l’explosion de Nashville. Les images de la caméra de sécurité ont capturé un compte à rebours audio et un avis d’évacuation à partir du véhicule avant l’explosion, et les forces de l’ordre ont affirmé immédiatement après que l’explosion était «Un acte délibéré.»

Alors que les médias affirmaient que le bombardier était mort dans l’explosion, les agents du FBI ont nommé Anthony Quinn Warner, 63 ans, comme un « personne d’intérêt » samedi, et a attaqué sa maison à Antioche, Tennessee. Des agents du FBI et du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) auraient demandé aux habitants si Warner aurait pu être motivé par «Paranoïa à propos de la technologie 5G», d’où son choix de cible.

