Des flics démantelent un gang qui dirige un faux poste de police dans le Bihar

Dans ce qui peut ressembler à l’intrigue d’un film de Bollywood, un groupe de fraudeurs du district de Banka, dans le Bihar, dirigeait un faux poste de police depuis près de 8 mois. Les escrocs dirigeaient le faux poste de police depuis une maison d’hôtes située à près de 500 mètres du vrai, a déclaré un responsable jeudi. Leur plan a semblé fonctionner sans problème jusqu’à ce que les vrais flics arrêtent finalement la raquette.

L’affaire a été révélée lorsqu’une équipe de policiers, agissant sur un pourboire, était à la recherche d’un criminel. Sur le chemin du retour, SHO Shambhu Yadav a remarqué une femme et un homme vêtus de l’uniforme de la police du Bihar. Sur la base de soupçons, les deux ont été interrogés, après quoi, l’affaire du faux poste de police a été découverte.

Au total, cinq personnes, dont deux femmes, ont été arrêtées, tandis que le cerveau derrière le racket est toujours en liberté.

Au cours de l’interrogatoire, deux escrocs ont été identifiés comme étant Anita Devi Murmu et Aakash Kumar Manjhi. Alors qu’Anita prétendait être un inspecteur de police de la police du Bihar, Aakash a déclaré qu’il était un agent de police. Tous deux avaient enfilé une réplique exacte de l’uniforme de la police du Bihar, Anita portant une casquette avec le logo en métal attaché dessus. Après une enquête plus approfondie, un pistolet de fabrication nationale sans licence a également été trouvé en leur possession.

Anita et Aakash ont révélé le nom de la cheville ouvrière du gang, identifié comme Bhola Yadav de Fullidumar. Ils ont dit qu’ils avaient soudoyé Bhola avec des milliers de roupies pour obtenir un emploi dans la police du Bihar. Bhola les a amenés à Banka et leur a donné un environnement de type bureau dans une maison d’hôtes privée, affirmant qu’ils avaient été recrutés par le département de police, ont déclaré les criminels aux responsables.

Trois autres membres du gang – Ramesh Kumar, Wakil Kumar et Julie Kumar Manjhi – ont été arrêtés plus tard. Le gang a extorqué de l’argent sous prétexte d’enquête et à des personnes qui les confondraient avec des fonctionnaires de police en ce qui concerne divers avantages et régimes gouvernementaux.

Le Dr Satya Prakash, le surintendant de la police, a déclaré que de faux documents gouvernementaux, des lots d’uniformes et d’autres articles avaient été confisqués à la maison d’hôtes, où le gang opérait. La police de Banka interroge les cons arrêtés.

