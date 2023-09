Des flics de l’UP auraient placé une arme sur le vélo d’un professeur et l’auraient arrêté pour contrebande

Un enseignant d’un centre de coaching de Meerut a été arrêté et placé en garde à vue pour trafic d’armes après que la police a récupéré un pistolet sur sa moto. Il y avait cependant un problème avec l’arrestation : le pistolet récupéré aurait été placé par un policier, et il a été filmé en train de le faire.

Même les preuves visuelles de la caméra de vidéosurveillance installée dans la maison ne permettent pas de garantir que l’homme a été libéré immédiatement. La sœur de l’homme a passé toute la nuit devant la maison de l’inspecteur général de la police de Meerut pour que sa version des faits soit entendue, et l’homme a été relâché plus de 15 heures plus tard.

La famille de l’enseignant avait un différend de longue date avec une autre famille de la région, et les deux agents auraient déposé les preuves et arrêté l’enseignant à la « demande » de l’autre famille. Les agents ont été transférés sur les lignes de police et une enquête est en cours.

Mardi vers 20 heures, deux agents de police ont franchi le portail de la maison de l’enseignant du centre de coaching Ankit Tyagi à Kharkhoda, dans le district de Meerut. Les images d’une caméra de vidéosurveillance montrent l’un d’eux plantant ce qui semble être un pistolet sur un vélo garé à l’intérieur de la maison.

Les deux policiers attrapent alors Ankit, qui étudiait à l’intérieur, et le font sortir. On les voit ensuite « récupérer » le pistolet sur le vélo.

Ankit a été emmené au poste de police de Kharkhoda, où les policiers ont montré que le pistolet lui avait été récupéré. Ils ont arrêté l’enseignant pour trafic d’armes.

La sœur d’Ankit, Rakhi, avec son bébé dans ses bras, s’est précipitée au bureau de l’inspecteur général de la police de Meerut avec la vidéo et a supplié d’être autorisée à la lui montrer, mais la permission lui a été refusée. Elle y a attendu toute la nuit, espérant que, comme la maison de l’IG se trouve également dans les mêmes locaux, elle obtiendrait une audience avec lui.

« Deux policiers sont venus chez nous. Mon jeune frère a été impliqué dans une fausse affaire. Ils ont d’abord placé le pistolet sur le vélo, puis l’ont arrêté », a déclaré Rakhi.

Rakhi a finalement été autorisé à rencontrer l’IG vers 11 heures du matin mercredi. Elle a porté plainte, a présenté la vidéo et Ankit a été relâchée quelque temps après.

Le SP (rural) Kamlesh Bahadur Singh a déclaré : « Il semble y avoir quelque chose de suspect dans le comportement des policiers. Nous menons une enquête.