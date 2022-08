Des flics dansant la Macarena … est la preuve que la police britannique a perdu la raison

«La police britannique a perdu son chemin» – les premiers mots d’un nouveau rapport accablant sur la façon dont une force de police de plus en plus réveillée nuit à la confiance du public.

J’irais plus loin : la police britannique a perdu la tête.

Des policiers photographiés en train de danser la Macarena au Lincoln Pride Festival la semaine dernière 1 crédit

Le nouveau rapport de l’influent groupe de réflexion Policy Exchange appelle le service à revenir à l’essentiel.

Il affirme qu’il y a trop peu de leadership, un abandon des principes fondamentaux du maintien de l’ordre et que certains crimes tels que le cambriolage et le vol ont effectivement été décriminalisés.

C’est un sentiment qui, selon le gouvernement, est fortement partagé par le ministre de l’Intérieur Priti Patel.

Elle convient que «les services de police traditionnels et la sécurisation de nos rues» devraient être la priorité des agents.

Les platitudes dures contre le crime sont très bien, mais les priorités de la police se sont tellement éloignées de là où elles devraient être que le ministre de l’Intérieur devrait envoyer une équipe de recherche des valeurs et des principes qui sous-tendaient autrefois nos forces de police.

L’impartialité s’est érodée et la confiance du public est sur le fil du rasoir malgré le financement de la police qui continue d’augmenter.

En 2015, le financement global était de 12 milliards de livres sterling.

Au cours de la prochaine année, les services de police recevront 17 milliards de livres sterling, dont une augmentation de 7% par rapport à l’année dernière.

Mais alors que le financement augmente, ce nouveau rapport de Policy Exchange montre que la confiance dans la force s’effondre.

Selon YouGov, le nombre de personnes qui pensent que la police fait du bon travail est passé de 70 % en juillet 2019 à 52 % trois ans plus tard.

Dans la capitale, la situation est pire.

Les propres données du maire montrent que moins de la moitié des Londoniens pensent que la police y fait du bon travail.

En plus de cela, un récent sondage réalisé par le site Web d’information CapX a révélé que près du double du nombre de personnes sont d’accord pour dire que “la police est plus intéressée à être réveillée qu’à résoudre des crimes” qu’à ne pas être d’accord.

Quelle condamnation accablante de la façon dont la politique identitaire a infiltré nos forces.

Nous payons pour la justice pénale et obtenons trop de justice sociale.

La simple présence d’un bobby était autrefois suffisante pour semer la peur dans le cœur des criminels locaux.

Maintenant, la police est plus susceptible d’envoyer des criminels dans des éclats de rire alors qu’ils défilent dans des voitures peintes en arc-en-ciel, préoccupés par les pronoms et les tweets offensants.

Lorsque des officiers se sont agenouillés lors d’une manifestation du BLM en 2020 pour prouver qu’ils étaient «antiracistes», vous auriez pensé que la réaction du public envoyait un message fort: avec tant de crimes, nous voulons des arrestations, pas de l’activisme.

La façon de montrer que les vies noires comptent est d’empêcher les enfants noirs de se poignarder dans les rues – ce que la police ne peut pas maîtriser.

Mais cela ne s’est pas arrêté à la course.

“Officiers imperturbables”

Au cours des deux dernières années, il s’est rarement écoulé un mois sans que des officiers ne soient photographiés en train de défiler comme des militants, clairement imperturbables par une grande partie du public qui les considère désormais comme un embarras national.

Des équipes de police ont été photographiées vêtues de chapeaux arc-en-ciel et de peinture faciale LGBTQ +, dansant la Macarena au Lincoln Pride Festival la semaine dernière.

N’importe quel passant aurait été pardonné de penser qu’il passait devant une fête d’anniversaire pour enfants.

Ensuite, il y a la quantité absurde de ressources policières gaspillées pour enregistrer des incidents haineux dits « non criminels ».

C’est là que quelque chose est dit ou fait à quelqu’un dont la personne perçoit qu’il s’est produit en raison de sa race ou d’une autre caractéristique protégée.

Le nombre de ces incidents enregistrés par la police se chiffre à six chiffres.

Mais ils n’atteignent même pas le seuil d’être des crimes.

La police continue de perdre du temps à traiter des questions offensantes, mais pas des infractions.

Au cours des dernières années, nos bobbies sont restés les bras croisés alors que des statues publiques ont été démolies par des foules d’activistes, alors que des catastrophistes climatiques de Néandertal se sont collés à des choses et ont bloqué des routes, et se sont présentés aux portes des gens pour des tweets “offensants” qu’ils ont publiés.

Ils sont devenus moins une force de police et plus une farce policière.

Nous avons besoin de celui qui est le ministre de l’Intérieur cette fois-ci la semaine prochaine, lorsqu’un nouveau Premier ministre sera choisi, pour s’assurer que les conservateurs respectent leur prétention d’être le «parti de la loi et de l’ordre».

S’ils ne le font pas, nous pourrions aussi bien nous habituer au surnom de « Grande-Bretagne sans loi » – parce que c’est exactement ce que la police dans ce pays veille à ce que nous devenions.

Pourquoi je ne peux pas supporter d’aller au Carnaval

Le carnaval de NOTTING Hill a eu lieu pendant le week-end férié.

Datant des années 1960, c’est une congrégation de deux millions de fêtards célébrant la culture caribéenne.

Le carnaval de Notting Hill a eu lieu le week-end férié Crédit : Splash

Bien que la grande majorité des participants soient bien élevés et décents, les scènes courantes incluent des filles légèrement vêtues qui twerk et des jeunes hommes douteux à l’affût.

Malheureusement, il y a aussi la violence.

Cette année, cela a entraîné un meurtre, six coups de couteau, 74 policiers et femmes blessés et plus de 200 arrestations (dont 33 pour possession d’armes).

Faut-il alors s’étonner que je n’aie aucun intérêt à aller au carnaval ?

On suppose que ce n’est que parce que je suis jeune et noir que c’est « ma scène », et que je suis un prude et rabat-joie d’avoir évité l’événement.

Le fait est que j’aime bien ne pas être entouré d’adolescents ivres, tapageurs, en sueur et à moitié nus; J’aime bien ne pas rentrer chez moi en sentant le cannabis d’occasion ; et j’aime bien ne pas avoir à regarder par-dessus mon épaule de peur d’être agressé.

L’ego de Meg fait rage

SI quelqu’un disait que j’étais si intelligent que je lui rappelais Albert Einstein, ou si divin que j’étais comme Jésus, j’accepterais le compliment, mais est-ce que je m’en vanterais?

Absolument pas – parce que je ne suis pas un narcissique déchaîné.

Meghan Markle s’est vantée que les Sud-Africains aient comparé son impact sur la vie publique à celui de Nelson Mandela Crédit : Getty

Meghan Markle n’a clairement pas un tel filtre de narcissisme.

Dans une nouvelle série d’interviews douloureusement loufoques, elle s’est vantée que les Sud-Africains aient comparé son impact sur la vie publique à celui de Nelson Mandela.

Sauf un est un combattant de la liberté qui a passé 27 ans dans une minuscule cellule de prison pour avoir combattu l’apartheid.

Une autre est une opportuniste qui a passé des années à s’apitoyer sur son sort alors qu’elle mène une vie de rêve en tant que duchesse dans un manoir californien.

Légèrement différent.

Si la condamnation publique de masse ne fait pas honte à Meghan de réaliser à quel point c’était ridicule, cela devrait: le propre petit-fils de Nelson Mandela a critiqué Markle, affirmant que son héritage ne ressemble en rien à celui du grand combattant de la liberté.

Le fait que Meghan ait même besoin de ce dicton est une autre raison dans une longue liste pour laquelle elle doit vraiment prendre des leçons sur la façon de ne pas être un égocentrique aussi trompé.

‘Imprime à la rescousse

QUAND le projet a été annoncé d’envoyer des hommes demandeurs d’asile traverser la Manche pour être traités au Rwanda, j’ai dit que cela pourrait être un coup de génie en ce qui concerne la dissuasion.

“Pourrait” était le mot clé, car le plan ferait inévitablement face à des contrecoups, des tollés et des contestations judiciaires avant même que les avions ne se réchauffent sur le tarmac.

Entre 50 et 60 % des migrants traversant la Manche sont albanais Crédit : AFP

J’ai perdu confiance dans le fait que le plan rwandais ne décolle jamais, ajoutant à mes malheurs à propos d’un ministère de l’Intérieur sans espoir.

Mais, à tout crédit, le ministre de l’Intérieur a élaboré un autre plan qui semble plein d’espoir.

Après avoir révélé qu’entre 50 et 60% des migrants traversant la Manche étaient albanais et ne fuyaient donc pas un pays déchiré par la guerre, le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’il enverrait la police albanaise pour aider.

Ils recouperont les empreintes digitales des migrants avec les bases de données criminelles albanaises – et identifieront et expulseront rapidement les migrants dont les antécédents sont sommaires et ne sont pas « propices au bien public ».

Peut-être que des accords fragmentaires similaires avec d’autres nations pourraient mieux fonctionner que le grand plan du Rwanda.

À ce stade, le peuple britannique remportera n’importe quelle petite victoire sur rien, car précisément rien n’est ce qui se passe depuis trop longtemps.

La vie du tireur d’Olivia

La POLICE n’a pas encore trouvé le meurtrier d’Olivia Pratt-Korbel, neuf ans, décédée tragiquement après qu’un homme armé s’est introduit de force dans sa maison de Liverpool la semaine dernière et l’a tuée par balle alors qu’il poursuivait un autre condamné.

La police pense que l’incident pourrait être lié à la violence des gangs.

Je ne vois pas comment, une fois que l’assassin d’Olivia est finalement retrouvé, autre chose qu’une peine à perpétuité peut être justifiée.

Je crains le jour où son assassin sera traduit en justice et que ces redoutables mots de condamnation “la vie avec un minimum de” seront lus.

Le strict minimum que sa pauvre famille mérite est de savoir que celui qui a fait cela ne sera jamais autorisé à sortir de prison.

Nous prononçons déjà des peines extrêmement courtes pour ceux qui blessent et tuent des enfants.

Certes, la justice ne peut être rendue que lorsque les personnes qui tuent des enfants innocents sont enfermées à vie.

Erreur titanesque pour Leo

VOUS rencontrerez rarement une femme qui n’a pas eu à un moment donné un énorme béguin pour le batteur de cœur du Titanic Leonardo DiCaprio.

Tant de femmes apprécieront la nouvelle qu’il est maintenant sur le marché après s’être séparé de sa dernière petite amie modèle Camila Morrone.

Leo DiCaprio est célibataire après s’être séparé de sa dernière petite amie modèle Crédit: Splash Nouvelles

Cependant, si votre année de naissance commence par un 19, vous pouvez l’oublier, car l’homme de 47 ans n’est jamais sorti publiquement avec une femme de plus de 25 ans.

Je ne peux pas être le seul à penser que les fréquentations de Leo sont un peu effrayantes.

Il aimerait peut-être considérer que la raison pour laquelle il a un catalogue de relations ratées est que toutes ses copines ont l’air si jeunes qu’on leur demanderait une pièce d’identité pour essayer d’acheter un ensemble de couverts.