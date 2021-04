La police de Los Angeles a découvert les corps de trois enfants en bas âge, qui auraient tous été poignardés à mort. La découverte horrible a lancé une chasse à l’homme pour le tueur, qui pourrait fuir dans une voiture volée.

La police et les pompiers ont été appelés samedi matin sur le boulevard Reseda, dans le nord-ouest de Los Angeles, pour enquêter sur un éventuel coup de couteau. À leur arrivée, ils ont fait une découverte macabre: les corps de trois mineurs, tous âgés de moins de cinq ans, et tous apparemment poignardés à mort, selon une déclaration de police et un rapport de Fox 11 News.

RUPTURE: Une source du LAPD a appris que trois enfants avaient été retrouvés poignardés à mort à Reseda. Le LAPD confirme que les agents ont répondu à 8000 bock de Reseda Blvd. à 9h30 et a retrouvé les corps de trois mineurs. La source dit que les victimes sont des enfants. Chasse à l’homme en cours pour un tueur. @FOXLA – Bill Melugin (@BillFOXLA) 10 avril 2021

Une source policière a déclaré à ABC 7 que la grand-mère des enfants avait trouvé les enfants et avait appelé le 911. On ne sait pas où se trouve leur mère.

L’identité de leur meurtrier est également inconnue, mais le département de police de Los Angeles a identifié une femme de 30 ans nommée Liliana Carrillo comme une « personne d’intérêt. » On ne sait actuellement pas si Carrillo est la mère des enfants.

Peu de temps après la découverte des corps des enfants, Carrillo aurait commis un détournement de voiture à Bakersfield, à environ 160 km au nord de la scène du crime, et la police a déclaré qu’elle voyageait peut-être dans une camionnette Toyota volée.





