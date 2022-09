Des flics armés s’affrontent avec un homme « brandissant une arbalète » qui refuse de quitter son domicile

La police ARMÉE est enfermée dans une impasse ce soir après qu’un homme aurait « brandi une arbalète » dans un AirBnB et « proféré des menaces » par la fenêtre.

Les résidents affirment que “50” flics sont descendus à l’adresse de Tamworth, dans le Staffordshire, car un homme aurait refusé de quitter une maison.

Environ ’50’ flics sont descendus à l’adresse de Tamworth, Staffordshire 1 crédit

La police a fermé les routes entourant la scène à Cross Street, Kettlebrook.

BirminghamLive dit que des négociateurs spécialement formés sont également sur les lieux.

La police du Staffordshire a confirmé qu’ils étaient enfermés dans un siège à la maison depuis 10h30 ce matin.

Environ quatre flics seraient prêts à ouvrir une porte, l’un d’eux pointant son arme dans la maison.

Des chiens policiers ont également été photographiés faisant les cent pas dans la rue.

Alors qu’une personne, vraisemblablement un négociateur, pouvait être entendue crier: “Vous devez commencer à nous parler.”

Une femme, qui ne voulait pas être nommée, a déclaré à BirminghamLive: “Je reste avec mon petit ami. Il n’y a que nous deux et l’homme impliqué.

“Sa chambre est en face de la nôtre mais je ne lui ai pas parlé.

“Nous sommes revenus pour une leçon de ski et on nous a dit ce qui s’était passé et que nous ne pouvions pas retourner à l’intérieur.

“Tous mes biens sont à l’intérieur. C’est tellement effrayant de penser que nous aurions pu être là quand c’est arrivé.”

Un résident local, Daniel Pratt, a ajouté: “Travail terminé mais je ne peux pas entrer dans ma porte d’entrée parce qu’un gars a une arbalète par la fenêtre avec environ 50 flics dans la rue.”

La police du Staffordshire a déclaré: “Des agents sont actuellement sur les lieux d’un incident en cours dans une propriété de Cross Street à Kettlebook, Tamworth.

“Nous avons été appelés à l’adresse à 10h30 ce matin suite à des informations faisant état de préoccupations concernant le bien-être d’un homme.

“L’homme avait refusé de quitter la propriété et plusieurs menaces avaient été proférées.

“Des négociateurs spécialement formés et des policiers armés, par mesure de précaution, sont actuellement sur les lieux.

“Une fermeture temporaire de la route est en place et nous travaillons dur pour mettre fin à l’incident en toute sécurité, pour tout le monde, dès que possible.

“Nous tenons à remercier les résidents locaux pour leur compréhension et leur patience en ce moment.”