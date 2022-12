Des flics armés ont été appelés au parc de vacances après qu’une « bagarre de masse a détruit des bâtiments » et des familles dévastées ont été forcées de fuir

Des flics ARMÉ ont été appelés dans un parc de vacances après qu’une “bagarre de masse” aurait laissé un carnage avec des familles dévastées forcées de fuir.

Des témoins oculaires affirment que des parties du Welcome Family Holiday Park dans le Devon ont été “détruites”.

Des flics armés ont été appelés dans un parc de vacances après des informations faisant état d’une “bagarre de masse”

Les flics ont confirmé qu’il y avait eu un incident de “désordre important” dans le parc de Dawlish Warren.

La police a ajouté: “Il y a eu des troubles importants au Welcome Family Holiday Park à Dawlish Warren aux premières heures du 25 décembre. La police enquête sur des lésions corporelles graves liées aux troubles.

“La présence policière dans la région restera très visible pendant les prochaines 24 heures pour répondre aux préoccupations de la communauté.”

Un vacancier a déclaré au Mirror: “En raison de nombreux comportements horribles d’un certain groupe de personnes la nuit dernière, nous avons dû rentrer à la maison à cause de cela.

“Les enfants au cœur brisé et dévastés et dévastés par le personnel pauvre sont aussi bouleversés car ils ont consacré beaucoup de temps et de travail aux divertissements et aux choses qui devaient se produire pendant le week-end.”

Un porte-parole a déclaré: “Il y a eu un incident dans la nuit. Il y a toujours une présence policière sur le site.”