Des flics américains tueurs font l’objet de nouvelles accusations — RT World News

Les cinq anciens policiers qui ont battu Tire Nichols à mort font désormais face à des accusations de droits civiques en plus de leur inculpation pour meurtre.

Cinq anciens policiers de Memphis qui ont battu à mort un suspect en fuite plus tôt cette année ont été inculpés d’infractions fédérales aux droits civiques. La mort de Tire Nichols a déclenché une vague de protestations et a conduit à la dissolution de l’unité de lutte contre la criminalité de rue pour laquelle les policiers travaillaient.

Tire Nichols, 29 ans, a été battu par cinq policiers après avoir tenté de fuir un contrôle routier à Memphis en janvier. Les images de la caméra corporelle ont montré les policiers donnant des coups de poing et de pied à Nichols, ainsi que du gaz poivré et le frappant avec des matraques. Après que son corps immobile ait été menotté et calé contre une voiture de police, on voit les policiers se féliciter et échanger des coups de poing.

Nichols est décédé des suites de ses blessures trois jours après l’incident, et les officiers impliqués ont été licenciés et accusés de meurtre au deuxième degré, de voies de fait graves, d’enlèvement aggravé, de faute officielle et d’oppression officielle. Les cinq officiers et Nichols sont noirs.

Alors que ces accusations ont été portées par l’État du Tennessee, un grand jury fédéral a émis mardi un nouvel acte d’accusation contre les officiers. Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr. et Justin Smith ont chacun été accusés d’avoir violé le droit de Nichols à ne pas recourir à une force déraisonnable, violé son droit de ne pas être indifférent à ses blessures, tenté de dissimuler l’utilisation de force illégale et obstruction à la justice.















Les chefs d’accusation relatifs aux droits civils sont chacun passibles d’une peine maximale de prison à vie.

« Le pays a vu avec horreur Tire Nichols recevoir des coups de pied, des coups de poing, des tas et du gaz poivré, et nous avons tous entendu M. Nichols crier après sa mère et dire « J’essaie juste de rentrer à la maison » » » a déclaré le procureur général Merrick Garland dans un communiqué. « Les policiers qui violent les droits civils de ceux qu’ils ont juré de protéger portent atteinte à la sécurité publique, qui dépend de la confiance de la communauté dans les forces de l’ordre. »

Les policiers étaient membres d’une unité de lutte contre la criminalité de rue nommée « Scorpion », qui signifie « Opération contre les crimes de rue visant à restaurer la paix dans nos quartiers ». Créée en 2021, l’unité a procédé à plus de 550 arrestations au cours de ses deux premiers mois de fonctionnement, dont 390 pour des délits. Cependant, des allégations de brutalité ont empêché l’unité de se former, un avocat de la famille Nichlols ayant déclaré aux journalistes en janvier qu’il avait rassemblé les témoignages de plusieurs personnes affirmant avoir été blessées par des officiers du Scorpion.

Le département de police de Memphis a dissous l’unité quelques semaines après la mort de Nichols, au milieu de manifestations de rue à grande échelle.