Les responsables du shérif à Rainsville, en Alabama, aux États-Unis, ont déclaré avoir détruit une cave illégale qui fonctionnait dans une station d’épuration municipale dans une petite ville du nord de l’Alabama.

Le bureau du shérif du comté de DeKalb a déclaré dans un communiqué avoir reçu jeudi une information anonyme sur une opération d’alcoolisme dans un bâtiment municipal de la ville de Rainsville. Les enquêteurs ont ensuite découvert ce qui est décrit comme une grande cave illégale à l’intérieur de l’usine de traitement des eaux usées de Rainsville.

Les photos publiées par les enquêteurs montrent des récipients en verre, des seaux, un support de fermentation et d’autres équipements souvent utilisés par les personnes qui font du vin à la maison.

L’agence affirme que les agents ont saisi beaucoup d’alcool illégal et arrêté Allen Maurice Stiefel, 62 ans, de Fyffe. Il fait face à une accusation de crime d’utilisation de la position officielle à des fins personnelles et à une accusation de délit de possession illégale d’une boisson alcoolisée fabriquée illégalement.

Le maire de Rainsville, Rodger Lingerfelt, a déclaré que Stiefel avait été suspendu sans salaire, selon WHNT-TV. Stiefel est un employé de la ville depuis 15 ans, a déclaré le maire.

«Je tiens à remercier le maire pour sa coopération et sa volonté de permettre aux forces de l’ordre de faire notre travail et de fermer quelque chose comme ça», a déclaré le shérif Nick Welden dans un communiqué. «C’est certainement l’une des plus grandes opérations que nous ayons vues dans notre comté et peut-être dans notre état.»

La ville d’environ 5 100 habitants est située à 160 kilomètres au nord-est de Birmingham.

Il est légal de produire des quantités limitées de vin à la maison en Alabama, mais il est illégal d’avoir plus de 15 gallons de vin ou de bière maison à la fois. Les photos de la police montrent plusieurs récipients en fermentation remplis de ce qui semble être plus de 100 gallons de liquide blanc et rouge.