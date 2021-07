Des flics allemands identifient plus de 1 600 suspects dans une opération d’infiltration sur des groupes de discussion en ligne où du matériel pédopornographique et zoophile a été distribué

Alors que la plupart des suspects venaient de tout le pays, des experts en criminalistique numérique avaient sélectionné des personnes des États-Unis, d’Autriche, de Suisse et de France soupçonnées de posséder ou de partager des images d’abus sexuels sur des enfants dans les groupes de discussion.

Selon un communiqué de presse de la police bavaroise, les suspects étaient évalués dans le cadre de « deux essais à grande échelle » en cours de préparation par la police et les procureurs. S’ils sont reconnus coupables, tous les suspects, y compris les mineurs, s’exposeraient à une peine de prison de « pas moins d’un an. »

Des policiers de la ville bavaroise d’Amberg avaient participé aux discussions en ligne après être tombés sur une publicité plus tôt en mars. Les discussions contenaient des vidéos graphiques et des images d’actes sexuels avec des enfants, des adolescents et des animaux.

Faisant allusion à l’ampleur de l’enquête de cinq mois, la police d’Amberg a déclaré qu’elle avait « plusieurs centaines de milliers » pages d’informations sur les suspects – assez pour tenir dans « 21 grands cartons de déménagement. »

« La distribution de pornographie infantile et adolescente a considérablement augmenté ces dernières années et est un domaine d’intérêt pour nous dans de nombreuses enquêtes » Peter Krämer, chef adjoint des enquêtes de police criminelle à Amberg, a déclaré.

« En plus des personnes à tendance pédophile, ce sont souvent des enfants et des adolescents qui partagent de tels contenus dans des discussions de groupe sans réfléchir, et qui s’exposent donc régulièrement à des poursuites pénales. » il ajouta.

Les enquêteurs ont également averti que même l’adhésion à de telles discussions de groupe constituerait un motif suffisant de poursuites en Allemagne – car cela indiquait la possibilité qu’un individu ait accès aux photos et vidéos sur leurs appareils ou en possède des copies.

« C’est pourquoi notre appel s’adresse particulièrement aux parents pour sensibiliser leurs enfants à cette problématique », dit Krämer.

La déclaration a noté que l’utilisation précoce des smartphones par les jeunes enfants avait ouvert la possibilité qu’ils soient exposés à un tel contenu illégal.

Plus tôt dans l’année, les autorités allemandes ont arrêté quatre personnes après une descente dans un club du dark web qui comptait quelque 400 000 utilisateurs.

