Des flics à court d’argent reçoivent une BANQUE ALIMENTAIRE pendant la crise du coût de la vie alors que l’ancien chef de la police dénonce la “disgrâce”

Une banque ALIMENTAIRE est lancée aujourd’hui pour les flics.

La branche de la Fédération de la police de la ville de Londres aidera les agents qui font face à des frais d’hébergement et de voyage exorbitants malgré une augmentation de salaire nationale de 1 900 £ cette année.

La City of London Police Federation lance une banque alimentaire pour les flics à court d’argent Crédit : Alamy

La branche a tweeté : “Je n’aurais jamais pensé voir le jour où nous devions intervenir pour nous assurer que nos membres ne sombrent pas.”

La City of London Corporation a réduit ses budgets de police de 5,4 millions de livres sterling cette année, laissant la force du mal à garder le personnel ou à payer les heures supplémentaires.

L’ancien commandant de la Flying Squad, John O’Connor, a déclaré : « C’est une honte. Les pères de la Ville pourraient augmenter les budgets.”

La Fédération nationale de la police a déclaré: “Les personnes qui mettent leur vie en jeu ne devraient pas être dans cette position.”

La banque alimentaire de Bishopsgate est réservée aux officiers et au personnel.

Un porte-parole de la police de la ville de Londres a déclaré: «Nous savons que la Fédération de la police de la ville de Londres ouvre une banque alimentaire et nous comprenons que nos agents et notre personnel, comme de nombreuses personnes, peuvent être affectés par des difficultés financières.

” Reconnaissant l’impact du coût de la vie sur tout le monde, nous avons organisé des sessions sur le bien-être financier pour aider notre personnel à gérer ses affaires financières et avons promu des programmes de remises et d’avantages.

” La City of London Corporation fournit le programme d’aide aux employés soutenu par Health Assured, qui fournit un soutien à tout le personnel et aux officiers, y compris sur les questions juridiques, financières et pratiques.

« Nous faisons et continuerons de faire tout ce que nous pouvons pour soutenir tous nos officiers et notre personnel touchés par des difficultés financières. »

Le porte-parole a ajouté: “En ce qui concerne le nombre d’officiers et conformément au programme national de renforcement de la police, nous augmentons le nombre d’officiers de police dans la ville de plus de 100 cette année.”

Un porte-parole du City of London Police Authority Board a déclaré:

«Le budget net de la police de la ville de Londres a augmenté de plus de 7,5 millions de livres sterling l’année dernière. Cela comprenait le financement d’une augmentation de la prime des tarifs d’affaires.

«La force est entièrement financée, garantit que la ville est l’un des endroits les plus sûrs du pays et combat la fraude à l’échelle nationale.

“Ses agents jouissent de la confiance des communautés qu’ils desservent et fournissent des services de police avec professionnalisme, intégrité et compassion.”