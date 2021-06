Des fleurs de cadavre en voie de disparition fleurissent à Varsovie, attirant les foules

Connue également sous le nom d’Amorphophallus titanum, la plante à fleurs possède la plus grande inflorescence non ramifiée au monde, pouvant atteindre jusqu’à 3 mètres (10 pieds) de haut. Sa fleur composée est composée d’un spadice haut et creux avec de petites fleurs et une spathe, avec un grand pétale sillonné vert à l’extérieur et rouge bordeaux profond à l’intérieur. Sa floraison est rare et imprévisible.