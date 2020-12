Les flèches rouges ont été formées d’un certain nombre d’équipes de la RAF à la fin de 1964 après que les pilotes de démonstration aient commencé à se concentrer tellement sur leurs formations qu’il n’y avait pas de temps pour la formation militaire.

Désormais, les pilotes choisis pour faire partie de l’équipe doivent avoir effectué un ou plusieurs tours opérationnels sur un jet rapide comme le Tornado, le Harrier ou le Typhoon. Ils ont également besoin de plus de 1 500 heures de vol et doivent être évalués comme «au-dessus de la moyenne» avant même de pouvoir être considérés pour un poste volontaire dans l’équipe.

Les pilotes qui réussissent portent du vert pendant les mois de formation d’octobre à avril, passant au rouge une fois qu’ils ont reçu l’autorisation de présentation publique. Ensuite, ils parcourent le monde en effectuant des expositions lors d’événements publics. Les flèches rouges coûteraient entre 5 et 6 millions de livres sterling chaque année.

En 1966, l’équipe de sept a été portée à neuf, pour permettre des formations plus complexes. Leur marque de commerce Diamond Nine a alors été créée. À la fin de 1979, l’équipe est passée de Follard Gnats à BAE Hawks.

Lors de la Journée des forces armées de cette année, les flèches rouges ont effectué un survol du ciel du Yorkshire du Nord. Les jets rapides distinctifs Hawk ont ​​survolé la garnison de l’armée britannique Catterick, la RAF Leeming et la ville côtière de Scarborough. Scarborough devait accueillir l’événement national de la Journée des forces armées de cette année, qui a été annulé en raison de l’épidémie de coronavirus

L’équipe a réalisé plus de 4 800 expositions dans 57 pays à travers le monde et a pris le nom de Flèches rouges après que leurs avions aient été peints de cette couleur pour des raisons de sécurité, et un journalisme français a écrit l’expression «Les Fleches Rouges».

À partir de RAF Little Rissingtonin, dans le Gloucestershire, l’équipe a été transférée à RAF Kemble, maintenant l’aéroport de Cotsworld, en 1966. Ils ont déménagé à leur domicile actuel, RAF Scampton, en 1983, avant d’être transférés à nouveau à 20 miles de RAF Cranwell. En 2000, ils étaient de retour à RAF Scampton, où ils sont restés.

En juillet 2018, la RAF a annoncé que la RAF Scampton fermerait d’ici 2022, et en mai 2020, il a été annoncé que les flèches rouges seraient déplacées vers la RAF Waddington voisine, mais continueraient à utiliser l’espace aérien au-dessus de la RAF Scampton pour leur formation.

Accidents et décès

En 2018, le pilote des Red Arrows, David Stark, s’est mis en sécurité après s’être éjecté quelques instants avant que son avion ne touche le sol et n’éclate en boule de feu. L’ingénieur Jonathan Bayliss était piégé à l’intérieur. Le joueur de 41 ans a été tué sur le coup lorsque le Hawk T1 s’est écrasé moins de deux minutes après le décollage.

Le lieutenant d’aviation Sean Cunningham, 35 ans, a été tué à RAF Scampton, Lincolnshire, après avoir été accidentellement éjecté de son Hawk T1 alors qu’il effectuait des contrôles de sécurité avant le vol alors que son avion était au sol.

L’officier sud-africain, qui a grandi à Coventry, a été projeté à 300 pieds et son parachute n’a pas pu se déployer lors de l’incident du 8 novembre 2011.

Une enquête a révélé qu’il avait été éjecté en raison d’un problème avec la poignée de déclenchement du siège éjectable, qui avait été tirée dans une position dangereuse par accident.

Le fabricant du siège éjectable, Martin-Baker Aircraft Ltd, a été condamné à une amende de 1,1 million de livres sterling à la Lincoln Crown Court après avoir admis avoir enfreint les lois sur la sécurité en relation avec la mort du flt Lt Cunningham.

Trois mois plus tôt, le Flt Lt Egging, 33 ans, est décédé après s’être écrasé au Bournemouth Air Festival.

Une enquête a appris qu’il avait peut-être succombé à une diminution de la force G avant de tenter de corriger sa trajectoire dans les instants précédant l’impact.

Le coroner de Bournemouth, le shérif Payne, a enregistré un verdict de mort accidentelle.

Une enquête de service antérieure, dirigée par le commandant de l’escadre Mark Rodden, a conclu que l’accident était « très probablement » causé par « A-loc » – où la force G a causé une perte de conscience presque totale en raison de la force G.

Il y a eu 16 autres accidents impliquant des flèches rouges depuis 1969, qui ont fait 10 morts.

Le premier décès, en 1969, impliquait un pilote volant dans les arbres alors qu’il pratiquait.

Dans la pire tragédie qui ait frappé l’équipe de démonstration, le Flt Lt Euan Perreaux, le Flt Lt John Lewis, le Flt Lt John Haddock et le Flt Lt Colin Armstrong ont été tués lorsque deux avions Gnat sont entrés en collision en vol à RAF Kemble, Gloucestershire, en 1971.

Deux autres pilotes ont été tués en 1978 et un autre en 1988. Mais il n’y avait plus de morts jusqu’aux décès de 2011.