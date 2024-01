Des flammes jaillissent d’un Boeing 747, provoquant un atterrissage d’urgence à Miami

Un avion cargo Boeing 747 a effectué un atterrissage d’urgence jeudi soir après avoir été aperçu en train de cracher des flammes dans le ciel nocturne de Miami.

La Federal Aviation Administration, qui enquête déjà sur Boeing après qu’un vol d’Alaska Airlines ait été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence lorsqu’un bouchon de porte s’est détaché du fuselage en plein vol ce mois-ci, a déclaré vendredi dans un communiqué qu’elle examinerait le dernier incident survenu sur un Atlas. Un vol.

Les compagnies aériennes ont déclaré dans un communiqué que le vol 5Y095, à destination de l’aéroport international Luis Muñoz Marin de Porto Rico, “a atterri en toute sécurité après avoir connu un dysfonctionnement moteur peu après son départ de l’aéroport international de Miami”.

« L’équipage a suivi toutes les procédures standard et est rentré en toute sécurité à MIA. Chez Atlas, la sécurité est toujours notre priorité absolue et nous procéderons à une inspection approfondie pour en déterminer la cause », a déclaré Atlas Air.

L’avion a décollé à 22 h 22 HE jeudi et est revenu à Miami à 22 h 30, a indiqué la FAA.

Une source proche de l’enquête a déclaré vendredi à NBC News que l’examen préliminaire du moteur d’Atlas Air avait révélé “un trou de la taille d’une balle de softball au-dessus du moteur n°2”.

Une vidéo sur téléphone portable téléchargée sur Instagram par un résident de Miami jeudi soir montre un avion voler dans le ciel avec ce qui semble être une traînée de feu derrière lui.

“Oh, mon Dieu, il est en feu ! Oh, mon Dieu”, entend-on dire la personne qui filme le clip alors que l’avion laisse une ligne jaune vif et rouge dans son sillage.

Melanie Adaros, qui vit près de l’aéroport exécutif de Miami, se promenait avec sa mère lorsqu’elle a vu l’avion.

“Il y a toujours des avions qui survolent, mais ce sont de petits avions”, a-t-elle déclaré. The Associated Press. “Mais cela ne ressemblait pas à un petit avion. Cela sonnait très bas, alors je me suis retourné… Vous voyez toujours un avion monter ou descendre. Celui-ci était juste à un niveau stable et il tirait des étincelles. C’était très surréaliste.”

Atlas Air expédie une variété de marchandises allant des denrées périssables aux équipements de construction lourds. Il organise également des charters de passagers pour de grands groupes pour des célébrités ou des dignitaires, selon son site internet.

L’incident de Miami est le dernier d’une histoire impliquant Boeing. La nouvelle intervient deux semaines après l’incident du vol d’Alaska Airlines, qui a incité la FAA à immobiliser certains Boeing 737 Max 9 à travers les États-Unis. Cette décision a plongé le transport aérien du pays dans le chaos et a provoqué de nombreuses annulations de vols.

Inspections de 40 des 171 avions cloués au sol ont été achevés, a annoncé mercredi la FAA.

“La sécurité du public volant, et non la vitesse, déterminera le calendrier de remise en service de ces avions”, a indiqué l’agence.

Le National Transportation Safety Board a déclaré qu’il enquêtait sur l’incident d’Atlas Air.

Dans un communiqué sur l’accident de Miami, Boeing a déclaré qu’il “soutenait notre client et qu’il soutiendrait l’enquête du NTSB sur cet incident”.