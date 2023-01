Des flammes éclatent dans la capitale péruvienne alors que les manifestants appellent le président à démissionner

Commentez cette histoire Commenter

LIMA, Pérou – Des semaines de manifestations anti-gouvernementales dans leurs villes et villages ruraux n’avaient apporté aucun changement dans un pays qui, selon eux, les avait oubliés. Ainsi, des milliers de Péruviens se sont rendus dans la capitale de leur pays pour réclamer une solution au crise politique qui a fait plus de 50 morts.

Ils ont défilé dans les rues de Lima jeudi soir pour exiger la démission de la présidente Dina Boluarte, la refonte d’un Congrès profondément impopulaire et la création d’une assemblée chargée de rédiger une nouvelle constitution. La manifestation – les participants l’ont appelée une «prise de contrôle de Lima» – a rapidement sombré dans le chaos, alors que des policiers ont tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants et que des flammes ont englouti un bâtiment dans le cœur historique de la capitale.

Boluarte a refusé de démissionner. Elle a accusé les manifestants de semer la violence pour « prendre le contrôle de la nation ». Les médias locaux les ont qualifiés de « vandales ». Mais les manifestants étaient de retour dans les rues vendredi, déterminés à rester, ont-ils dit, dans la capitale jusqu’à ce que le président démissionne.

“Nous voulons que le meurtrier démissionne”, a déclaré Elva Fernández Quisped, 47 ans, qui s’est rendue ici en bus depuis Ayacucho, le site de certaines des manifestations les plus meurtrières du mois dernier. “Nous voulons la justice.”

Dans un pays familier avec l’instabilité politique – il a eu cinq présidents en 25 mois – le Pérou apparaît d’entrer dans une période de troubles sans précédent au cours des dernières années – et sans fin claire en vue. Le nombre de morts au cours du dernier mois et demi a maintenant dépassé celui de ces dernières années en Colombie et au Chili, où les manifestations ont duré beaucoup plus longtemps.

Des manifestants sont descendus dans la rue le mois dernier pour protester l’éviction de l’ancien président Pedro Castillo, le dirigeant incompétent et prétendument corrompu qui a été mis en accusation et arrêté pour avoir tenté de dissoudre le Congrès et de gouverner par décret. Mais la cause est passée d’une demande de libération de Castillo à une expression plus large de frustration envers un gouvernement et un Congrès largement considérés comme corrompus et indifférents aux pauvres du pays.

Une grande partie de la colère s’est concentrée sur Boluarte, le vice-président de Castillo et ancien allié de gauche qui, selon les manifestants, s’est désormais aligné sur les politiciens de droite et l’armée. Ils la tiennent pour responsable de la mort d’au moins 53 personnes lors de récents affrontements entre manifestants et policiers, parmi les pires violences du pays depuis des décennies. Au moins 19 personnes ont été tuées lors d’une seule manifestation dans le sud du Pérou la semaine dernière. Beaucoup de ceux qui sont arrivés pour manifester à Lima cette semaine venaient des villes du sud qui ont vu le plus de morts.

Jusqu’à présent, les manifestations dans la capitale ont été de moindre ampleur que celles de 2020, lorsque des foules massives à Lima et dans tout le pays ont forcé le président de l’époque, Manuel Merino, à démissionner. Les protestations étaient alors plus unifiées – la grande majorité des Péruviens étaient favorables à l’éviction de Merino – et n’ont duré que quelques jours, a noté Omar Coronel, sociologue à l’Université pontificale catholique du Pérou. Cette fois, les manifestations à travers le pays ont duré des semaines et se sont élargies au-delà de la suppression d’un dirigeant politique.

Également contrairement à 2020, ces protestations ont pris naissance dans les régions rurales du pays, dans les communautés pauvres et indigènes du sud. Leur arrivée dans la capitale, où se concentrent les soutiens à Boluarte, a de nouveau révélé le clivage entre Lima et le reste du Pérou. Un récent sondage a montré qu’un peu plus de la moitié des habitants de Lima estimaient que les manifestations de décembre étaient justifiées, et 38 % pensent que les principaux acteurs sont des groupes liés au terrorisme.

Le mécontentement généralisé dans le pays reflète une crise de confiance dans les institutions au Pérou, et celui qui s’étend de la présidence et du Congrès à la société civile et aux médias du pays, a déclaré Alberto Vergara, politologue à l’Université du Pacifique. La moitié des Péruviens déclarent ne plus “soutenir” la démocratie – la troisième plus grande proportion en Amérique latine, derrière le Honduras et Haïti.

“C’est un pays qui a rompu son consensus démocratique”, a déclaré Vergara. Il a déclaré que le pays manquait de dirigeants capables de calmer les troubles.

Vergara a prédit que la manifestation ne serait pas apaisée à moins que Boluarte démissionne. Mais même alors, a-t-il dit, le pays entrerait dans une période d’intense incertitude. Le président du Congrès serait chargé de diriger le pays et d’organiser des élections dès que possible.

Et à moins que les élections n’arrivent bientôt, Coronel dit, le Pérou va resteront probablement coincés dans un cycle de manifestations violentes.

“Sans cette soupape d’échappement, les protestations resteront, et la répression aussi”, a déclaré Coronel.

Des caravanes de bus sont arrivées jeudi dans la capitale, après des heures ou des jours de trajet. Les manifestants ont défilé dans les rues en scandant : « Dina, Dina, Dina. Traître et meurtrier.

Certains brandissaient des pancartes avec des photos de manifestants tués ces dernières semaines. D’autres portaient des boîtes ressemblant à des cercueils.

« Aux gens qui nous marginalisent, aux gens qui pensent que nous sommes ignorants… nous sommes fatigués », a déclaré Carlos Villafuerte, 42 ans, de Cusco. « Malheureusement, la femme ne nous écoute pas quand nous sommes là-bas. Voyons s’ils vont nous écouter ici.

Plus tard jeudi, des flammes se sont élevées du haut d’un immeuble près de la place San Martín, où de grandes foules s’étaient rassemblées pendant des heures. La cause et l’étendue de l’incendie n’étaient pas immédiatement claires, mais les autorités ont déclaré que le bâtiment était vide à l’époque.

Au moins 58 civils ont été blessés lors des manifestations à travers le pays jeudi, dont 25 à Lima, selon le bureau du médiateur péruvien.

Dans une allocution télévisée jeudi soir, Boluarte a déclaré aux Péruviens que son gouvernement restait “ferme” et “la situation est sous contrôle”. Elle a critiqué les manifestants, qui, selon elle, “généraient des actes de violence qui détruisent les biens privés et publics”, et s’est engagée à poursuivre les crimes.

A l’intérieur du pays, a-t-elle dit, des manifestants ont tenté de prendre le contrôle de trois aéroports. Elle a appelé au dialogue avec ceux qui se sont rendus dans la capitale. Elle a également condamné leurs actions et remis en question leurs intentions.

“A ceux qui défilent quotidiennement, qui vous finance ?” demanda Boluarte. “Vous ne travaillez pas. … quel argent rapportez-vous à la maison ? Pourquoi abandonnez-vous vos familles pour descendre dans la rue pour protester ?

« Vous voulez générer le chaos et le désordre… pour prendre le contrôle de la nation », a-t-elle ajouté. “Vous avez tort.”

Boluarte a refusé à plusieurs reprises les appels à la démission et a rejeté les appels des manifestants à une nouvelle Assemblée constitutionnelle. Son gouvernement a prolongé l’état d’urgence dans la capitale du pays et dans trois autres régions.

Plus tôt dans la soirée, un groupe de personnes a transporté un homme blessé hors des manifestations. Ils ont dit un journaliste sa jambe avait été touchée par une cartouche de gaz lacrymogène. Un autre groupe a transporté un homme blessé dans une civière de fortune et l’a aidé à monter dans un taxi.

Fiorella Callañaupa Manottipa, une étudiante en sciences politiques de 24 ans, a rejoint un groupe d’étudiants qui ont voyagé plus de 24 heures en bus depuis Cusco. Des étrangers le long du chemin ont proposé de leur donner de l’eau et de la nourriture.

Callañaupa a déclaré qu’elle avait voté pour – et cru en – l’ancien président Castillo. “Nous avons vu en lui une personne qui nous a redonné cette confiance.” Mais elle est maintenant désillusionnée par lui et son gouvernement, et surtout par son successeur.

“Nous ne pouvons plus parvenir à un dialogue, car de nombreuses personnes sont mortes”, a-t-elle déclaré.

Gilberto Huaman Laime, 24 ans, étudiant à côté d’elle, ont dit que ce serait un “échec” de retourner à Cusco avant de voir le changement qu’ils réclament depuis longtemps.