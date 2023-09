Des fissures dans le mur occidental de soutien à l’Ukraine apparaissent alors que l’Europe de l’Est et les États-Unis se dirigent vers des élections

Une fois solide comme le roc, le support qui Ukraine que le pays a obtenu de ses plus grands soutiens pour sa lutte contre la Russie montre des fissures.

Les postures politiques dans des pays comme la Pologne et la Slovaquie, où un différend commercial avec l’Ukraine a attisé les tensions, et la réticence des républicains aux États-Unis face aux dépenses importantes de Washington pour soutenir l’armée ukrainienne ont soulevé de nouvelles incertitudes quant à l’engagement de l’Occident dans ses efforts pour expulser les envahisseurs russes. plus de 18 mois de guerre.

Et le président russe Vladimir Poutinequi espère survivre au soutien allié à Kiev, sera prêt à capitaliser s’il constate que l’Ukraine est à court de défense aérienne ou d’autres armes.

L’Occident est depuis longtemps aux côtés de l’Ukraine et de la Russie. Mais entre les appels à l’aide passionnés et incessants de l’Ukraine et les énormes aides de ses bailleurs de fonds, des signes de discorde sont apparus.

En juillet, le ministre britannique de la Défense de l’époque avait déclaré que l’Ukraine devait faire preuve de « gratitude » envers l’Occident, après que Kiev ait renouvelé sa volonté bruyante – mais infructueuse – d’adhérer à l’OTAN.

Cette semaine, un nouveau combat a fait surface après que l’Ukraine a déposé une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce contre trois voisins et membres de l’Union européenne – la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie – pour avoir interdit les importations de produits agricoles ukrainiens, une exportation clé pour l’économie meurtrie de ce pays fatigué par la guerre. .

Les trois se sont hérissés de cette décision, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki rétorquant que son pays « ne transfère plus d’armes à l’Ukraine parce que nous nous armons désormais des armes les plus modernes ».

Certains responsables européens ont averti que Poutine se réjouissait de la nouvelle manifestation de discorde occidentale à un moment où les troupes ukrainiennes progressaient lentement dans leur contre-offensive contre les forces russes, qui contrôlent toujours une vaste partie de l’est et du sud de l’Ukraine.

Pourtant, de Washington à Varsovie, où le coût militaire et les capacités d’aide à l’Ukraine sont en cause, les responsables minimisent toute rumeur de division.

« Je ne crois pas qu’un différend politique puisse conduire à un effondrement », a déclaré le président polonais Andrzej Duda, ajoutant que son Premier ministre faisait simplement référence à des armes nouvellement commandées qui, de toute façon, ne seraient jamais envoyées en Ukraine.

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de l’administration Biden, a déclaré jeudi qu’il pensait que « la Pologne continuera à soutenir l’Ukraine ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d’une brève visite à Washington cette semaine, a cherché à renforcer le soutien américain à son pays, soutien qui a été pris en compte dans la campagne politique en vue de l’élection présidentielle de l’année prochaine. L’ancien président Donald Trump et le principal rival du Parti républicain, le gouverneur Ron DeSantis de Floride, affirment qu’ils souhaitent que les États-Unis cessent d’envoyer des armes à l’Ukraine.

Le sénateur Joe Manchin, démocrate de Virginie-Occidentale, après avoir rencontré Zelenskyy jeudi, a reconnu que « les gens parlent de combien d’argent » est dépensé. Mais, a-t-il ajouté, « nous investissons dans la démocratie ».

D’autres candidats républicains à la présidentielle, comme l’ancien vice-président Mike Pence, l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, soutiennent l’Ukraine.

La politique sur cette question se joue également dans L’Europe de l’Est. Le président lituanien Gitanas Nauseda, un grand partisan de la lutte de l’Ukraine contre la Russie, a appelé sur la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter, à ses homologues ukrainien et polonais « de résoudre les différends actuels », et a déclaré que son pays était prêt à « faciliter » le dialogue. entre eux.

Piotr Buras, chercheur principal au Conseil européen des relations étrangères basé à Varsovie, a déclaré : « Les relations polono-ukrainiennes sont devenues les otages de la campagne électorale polonaise », faisant référence aux élections parlementaires du mois prochain.

Néanmoins, le préjudice causé par les commentaires de Morawiecki persiste, a-t-il prévenu.

« Cela cause beaucoup de tort à la cause ukrainienne, dans la mesure où ce discours ressemble et légitime les voix en Europe (principalement d’extrême droite) qui remettent en question la nécessité de fournir des armes à l’Ukraine », a déclaré Buras dans un courriel.

Robert Fico, deux fois Premier ministre slovaque, est revenu en tête des élections législatives de ce pays. Son parti populiste de gauche a adopté une position pro-russe et s’est engagé à revenir sur le soutien militaire et politique de la Slovaquie à l’Ukraine s’il est élu lors du vote du 30 septembre.

Niklas Masuhr, analyste militaire au Centre d’études de sécurité de l’École polytechnique fédérale de Zurich, estime qu’il est concevable que certains partis politiques « mettent leurs œufs dans le panier nationaliste pour… s’attirer les faveurs de l’électorat » et éviter l’impression de donner « une solidarité indue à l’Ukraine » au détriment des intérêts nationaux.

« Il serait naïf de supposer qu’il n’y a pas de compromis entre les intérêts individuels des pays de l’OTAN et les intérêts ukrainiens », a déclaré Masuhr, qui a qualifié la Pologne de « fervent partisan » de l’Ukraine en matière de livraison d’équipements militaires.

« Il existe un large chevauchement stratégique, mais cela ne signifie pas que ces intérêts sont toujours alignés », a-t-il déclaré. Des questions telles que l’énergie ou l’approvisionnement alimentaire sont « des points critiques, ou si vous préférez, névralgiques, dans les relations entre ces pays ».

Daniel Fried, ancien ambassadeur américain en Pologne et aujourd’hui chercheur principal au groupe de réflexion Atlantic Council, a déclaré que la récente impasse en Europe de l’Est n’était « pas la fin de l’alliance polono-ukrainienne » et a souligné les efforts de Duda pour revenir sur ses commentaires. par son premier ministre.

« Cette mini-crise a peut-être atteint son paroxysme », a déclaré Fried par téléphone depuis Berlin. « Cela va se produire… dans une situation de guerre où les nerfs des gens sont à vif et où il y a de réels enjeux en jeu. »

« Je suis raisonnablement confiant que cela sera corrigé et est en train de l’être – du moins je l’espère », a-t-il déclaré.

___

Keaten a rapporté de Genève. Lee a rapporté de Washington.