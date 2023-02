Des «finisseurs» bénévoles aident à terminer les projets de tricot commencés par des êtres chers décédés

Comme ça arrive4:52Cette organisation à but non lucratif vise à restaurer les projets de tricot – et la foi – après la mort d’êtres chers

La mère d’Annie Gatewood était en train de mourir d’un lymphome. Avant sa mort, les pulls qu’elle tricotait pour ses petits-enfants pesaient lourdement sur son esprit.

“Elle a commencé à tricoter et elle en a traversé trois avant d’être diagnostiquée”, a-t-elle déclaré. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal. “Elle est morte six mois plus tard.”

À peu près au moment où Gatewood a pensé à terminer les travaux d’amour de sa mère, une de ses amies lui a demandé d’être un projet prototype pour une nouvelle organisation à but non lucratif qu’elle commençait, le Loose Ends Project.

Le projet, co-créé par un ami de longue date Masey Kaplan, recherche des volontaires dans le monde entier pour poursuivre les projets de tricot commencés par des êtres chers décédés avant la fin.

Selon le Site Web du projet Loose Ends l’objectif est de garder “les proches proches en réalisant les projets qu’ils ont laissés derrière eux”.

Gatewood, qui vient de Harpswell, dans le Maine, a déclaré que c’était exactement ce qu’elle ressentait lorsqu’elle était jumelée à un bénévole, ou à un “finisseur”, comme le décrit Loose Ends.

“Il y avait un sentiment de paix pour moi”, a-t-elle déclaré. “Je sais absolument que ma mère aurait été ravie.”

Loose Ends est une entreprise plus récente, qui vient de commencer en septembre. Son siège social est à Portland, Maine, et à Seattle, Washington. Il n’y a aucun coût pour être connecté à un finisseur puisque le projet est géré par des bénévoles.

Le projet a déjà accumulé environ 1 000 finisseurs dans le monde et se développe à mesure que les bénévoles visent à terminer ce qui n’a pas pu être fait.

Abandonner le métier de sa mère

Pour que Gatewood remette les chandails de sa mère, elle a dit qu’il fallait une certaine confiance de sa part.

“Je dois admettre qu’il y avait définitivement un peu de foi en jeu – un acte de foi, donner ces pulls que ma mère avait tricotés à un étranger”, a-t-elle déclaré.

Mais l’expérience était aussi nécessaire pour qu’elle se réconcilie avec l’abandon du métier de sa mère.

Lors de l’échange, Gatewood a déclaré qu’elle avait tellement reçu en retour.

Non seulement elle a reçu les chandails maintenant finis de sa mère, mais elle a également rencontré sa finissante, Sarah deDoes, qui, selon Gatewood, ressemblait à sa mère à plus d’un titre.

Dans un article du Washington Post , Gatewood a décrit deDoes comme ressemblant à sa mère et partageant même certaines des mêmes manières. Cela n’a pas non plus fait de mal que les deux femmes soient d’origine danoise.

“C’était vraiment spécial de la rencontrer et de les faire finir par elle”, a-t-elle déclaré.

“Tout le monde perd quelqu’un”

Eugenia Opuda est bénévole pour la première fois avec Loose Ends.

L’initiative est spéciale pour elle, principalement parce que sa propre mère, une tricoteuse, est décédée il y a dix ans. Opuda ne peut pas se résoudre à terminer certaines des choses qu’elle a laissées derrière elle.

“C’est plutôt agréable de pouvoir prendre le projet de quelqu’un d’autre et de le mener à bien”, a-t-elle déclaré.

Opuda s’est inscrite à Loose Ends et a déclaré avoir été contactée par Kaplan dès le lendemain.

Eugenia Opuda a déclaré qu’il était facile de rejoindre une initiative “si réconfortante”. (Eugénie Opuda)

Ensuite, elle a été jumelée à une femme de Portland, Oregon, dont la mère suivait un traitement contre le cancer et avait commencé à tricoter des couvertures pour ses trois enfants.

Deux des couvertures sont restées incomplètes après sa mort. Maintenant, Opuda peut voir le projet se terminer et partage des mises à jour et son processus par e-mail.

“Je ne l’ai jamais rencontrée en personne, mais je pense que le processus de crochetage de cet article est vraiment gratifiant à bien d’autres égards.”

Opuda a initialement entendu parler de Loose Ends via une newsletter locale à laquelle elle est abonnée.

Depuis qu’elle a perdu plusieurs personnes dans sa vie, elle pensait que l’organisation ressemblait à “une excellente initiative”. Pouvoir aider ceux qui ont perdu des êtres chers est quelque chose avec lequel elle peut se connecter à un niveau plus profond.

“Tout le monde perd quelqu’un”, a-t-elle déclaré. “Il est difficile de ne pas graviter autour de quelque chose qui réchauffe le cœur.”