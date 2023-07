En regardant un film, les téléspectateurs peuvent s’interroger sur sa légitimité, se demander si ce qu’ils voient à l’écran peut se produire dans la vraie vie.

L’intelligence artificielle n’est pas différente. L’IA est actuellement fortement développée et utilisée pour éditer et amplifier des films, mais les profondeurs de son utilisation ont également été explorées dans des films de science-fiction futuristes comme « The Matrix » ou « I, Robot ».

Avec l’essor des plates-formes d’IA, y compris ChatGPT, l’IA semble s’infiltrer dans tous les secteurs.

Ce qui semblait autrefois des idées inconcevables, comme un homme tombant amoureux d’un assistant numérique dans le film « Her », est quelque chose que les experts de l’IA disent non seulement plausible mais déjà en train de se produire.

Voici un aperçu de cinq films qui impliquent l’intelligence artificielle. Les experts se demandent s’ils pensent que ce que les téléspectateurs voient à l’écran pourrait devenir une réalité.

‘Son’

Siri et Alexa ne sont que deux exemples d’assistants numériques qui ont trouvé leur place dans la culture moderne. Imaginez si les utilisateurs pouvaient établir une relation avec l’un d’entre eux ?

« Her », un film sorti en 2013, suit Joaquin Phoenix dans le rôle de Theodore Twombly, un homme souffrant de chagrin après avoir mis fin à une longue relation. Twombly devient fasciné par un système d’exploitation avancé connu sous le nom de « Samantha » (Scarlett Johansson).

« Alors que ses besoins et ses désirs grandissent, parallèlement aux siens, leur amitié s’approfondit en un éventuel amour l’un pour l’autre », indique la description du film.

Gary Marcus, professeur à l’Université de New York, fondateur et PDG de Geometric Intelligence et animateur du podcast « Humans versus Machines », déclare que « Her » est l’un de ses films préférés sur l’IA.

« Je pense que le monde qu’il décrit est possible ; déjà les humains s’attachent à certains systèmes d’IA, et je pense que le film a raison de prévoir que cela pourrait conduire à un monde sombre et de poser la question de savoir si c’est là que nous veux y aller », a déclaré Marcus à Fox News Digital.

« D’un point de vue technique, Samantha a une compréhension bien plus grande (bien qu’imparfaite) de la nature humaine et de ce que les psychologues cognitifs appellent la « théorie de l’esprit » que n’importe quelle technologie actuelle. L’IA actuelle fait un excellent travail de régurgitation de texte humain, mais une plus faible , et assez peu fiable, travail pour comprendre ce qui motive les humains. »

Sean King, vice-président senior des entreprises commerciales de la société d’intelligence artificielle Veritone, convient que le film pourrait se produire dans la vraie vie.

« Les machines en savent déjà beaucoup sur nous. Elles connaissent nos habitudes d’achat », a déclaré King. « Ils savent ce que nous aimons et maintenant. Nous pouvons parler à ces machines d’une manière beaucoup plus conversationnelle que jamais auparavant. Les gens recherchent des interactions et des connexions, et je peux certainement voir le potentiel pour quelqu’un de nouer une relation avec l’IA dans la façon dont ce film dépeint. »

‘La matrice’

Beaucoup connaissent le film « The Matrix » de 1999.

« Avez-vous déjà fait un rêve dont vous étiez si sûr qu’il était réel ? Et si vous ne pouviez pas vous réveiller ? Comment sauriez-vous faire la différence entre le rêve et la réalité ? » demande la description du film.

Le film suit Carrie Ann Moss dans le rôle de Trinity, une inconnue qui montre au pirate informatique Neo (Keanu Reeves) « un monde souterrain interdit » où il découvre « la vie qu’il connaît est la tromperie élaborée d’une cyber-intelligence diabolique. Neo rejoint un rebelle légendaire et dangereux guerrier Morpheus (Laurence Fishburne) dans la bataille pour détruire l’illusion asservissant l’humanité », selon son synopsis.

Marcus craint que cette intrigue de film ne devienne réalité, affirmant que les humains ne seront probablement pas « avalés dans la matrice ».

« Ce qui pourrait arriver cependant, c’est que les gens passent de plus en plus de temps immergés dans la réalité virtuelle, conscients qu’ils le font mais relativement peu intéressés à quitter la réalité virtuelle pour la réalité réelle », a ajouté Marcus.

King est d’accord, anticipant l’intérêt croissant pour le métavers d’aujourd’hui. Un métaverse est décrit par le dictionnaire Merriam-Webster comme étant « un environnement virtuel persistant qui permet l’accès et l’interopérabilité de plusieurs réalités virtuelles individuelles ».

« Nous voyons des gens communiquer à distance dans des environnements numériques immersifs », déclare King. « Maintenant, allons-nous devenir des batteries pour les machines ? Non. Mais est-ce que les gens font des choses ensemble dans un monde numérique ? Oui. Ils le font aujourd’hui. »

« Ex-Machina »

Semblable à « Her », le film de 2015 « Ex Machina » montre aux téléspectateurs un système émotionnellement avancé et généré artificiellement, mais cette fois sous forme de robot. Un programmeur nommé Caleb (Domhnall Gleeson) a la chance de passer une semaine avec le PDG de la technologie Nathan Bateman (Oscar Isaac). Il apprend qu’il sera « la composante humaine d’un test de Turing – le chargeant d’évaluer les capacités, et finalement la conscience, de la dernière expérience de Nathan en intelligence artificielle ».

« Cette expérience est Ava (Alicia Vikander), une IA à couper le souffle dont l’intelligence émotionnelle s’avère plus sophistiquée – et plus trompeuse – que les deux hommes n’auraient pu l’imaginer », indique le synopsis.

Marcus espère qu’une création émotionnellement intelligente telle qu’Ava ne pourra pas devenir une réalité.

« J’espère certainement que nous ne créerons pas d’IA consciente d’elle-même qui réfléchit à sa propre existence ; nous avons déjà ouvert une ou deux boîtes de Pandore de trop », a-t-il plaisanté à Fox News Digital. « Mais faire de l’IA qui peut tromper les humains en leur faisant croire qu’elle est humaine n’est plus loin et, en effet, sans doute ici, au moins pour faire court conversation. »

« Nous voyons certainement l’IA réussir les examens du barreau et d’autres tests », a déclaré King. « Donc, il est clair que l’IA peut être entraînée à faire des choses impressionnantes. Mais l’IA deviendra-t-elle délibérément trompeuse ? Peut-être, mais quelqu’un devrait l’entraîner délibérément pour le faire. »

‘Je robot’

Suivant le thème du robot, l’image de 2004 « I, Robot » examine comment les robots pourraient potentiellement déjouer l’humanité. Will Smith joue Del Spooner, enquêtant sur le suicide signalé d’un concepteur de robots. Il fait équipe avec « un robo-psychologue et un prototype de robot avec des émotions humaines pour contrecarrer une révolution robotique mondiale conçue pour renverser la domination humaine », explique la description.

Le film met également en vedette Bridget Moynahan, Alan Tudyk et James Cromwell, entre autres.

King se demande si l’intelligence artificielle peut contrôler et protéger les humains alors que « I, Robot » explore ou prend le contrôle de l’humanité.

« L’intelligence artificielle nous aidera-t-elle à protéger l’humanité ? Absolument », a-t-il déclaré. « L’intelligence artificielle apporte plus de transparence au monde et, si elle est utilisée efficacement, elle peut améliorer la sécurité publique. Mais les robots vont-ils conquérir le monde et nous asservir ? Non. Pas de mon vivant. »

Marcus, qui a choisi de commenter le livre d’Isaac Asimov, qui a inspiré le film, dit qu’il ne croit pas que les robots prendront le relais.

« Je doute plutôt que les robots essaieront d’asservir la race humaine, mais la loi de la robotique d’Asimov (par exemple, ne pas nuire aux humains) reste une pierre de touche importante : comment pouvons-nous construire des systèmes d’IA qui respectent les valeurs humaines. Malheureusement, nous ne le faisons pas. encore une réponse. »

‘2001: Une Odyssée de l’Espace’

Ne vous fiez pas à son nom, « 2001 : l’Odyssée de l’espace » a été tourné en 1968.

Le synopsis du film décrit une « Terre de l’âge de pierre : en présence d’un mystérieux obélisque noir, les pré-humains découvrent l’utilisation d’outils – et d’armes – faisant violemment leurs premiers pas vers l’intelligence. 1999 : Sur la Lune terrestre, des astronautes découvrent un autre mystérieux noir obélisque. 2001 : Entre la Terre et Jupiter, l’ordinateur intelligent du vaisseau spatial commet une erreur qui tue la majeure partie de l’équipage humain, puis continue de tuer pour cacher son erreur. Au-delà du temps : le seul survivant du voyage vers Jupiter monte au niveau suivant de humanité. »

Douglas Rain dépeint HAL 9000, un ordinateur au comportement humain.

Marcus a qualifié le film de « film étonnant et obsédant », notant qu’il a récemment été parodié.

King dit que le film était le premier du genre à montrer la relation entre les humains et la technologie.

« HAL était la première itération d’un film où l’homme et la machine se parlaient et qui existe aujourd’hui. Les gens parlent aux machines sous la forme de chatbots et d’autres grands modèles de langage. Maintenant, cela va-t-il conduire à des affrontements entre l’homme et la machine ? ? Non, nous ne voyons pas cela », a déclaré King.