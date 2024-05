Photo : Jasin Boland/Warner Bros.

Je n’avais plus de cheveux à arracher suite à l’échec supposé de Furiosa : Une saga Mad Max au box-office le week-end dernier parce que j’avais déjà tout sorti à cause du prétendu échec de Le gars qui tombe à pic il y a plusieurs semaines. L’été n’a même pas encore commencé, et déjà Hollywood l’appelle l’été du malheur avec de grosses sorties sous-performantes.

Honnêtement, la plupart d’entre nous ne devraient pas s’en soucier. L’important à propos de Furiosa c’est qu’il existe, fou et sans compromis. Et si ça échouait ? Ainsi fait Club de combatet Coureur de vitesseet Les aventures du baron de Munchhausenet C’est une vie magnifique – des films qui n’ont rapporté de l’argent à personne d’abord mais cela a enrichi le monde du cinéma.

Mais le bruit est incontournable de nos jours. À chaque nouvelle déception, des voix sortent du bois et prétendent comprendre pourquoi les films échouent : certains sont convaincus que les films ne sont pas assez bons, d’autres que les spécialistes du marketing ont tout gâché ou que les propriétés originales n’étaient pas si populaires. en premier lieu, soit les billets sont trop chers, soit tout le monde a encore peur de tomber malade. Tout le monde a une idée, mais personne n’en a la moindre idée.

En vérité, chaque fois que vous parlez de décisions individuelles prises (ou non prises) par des millions de personnes, les raisons varient considérablement. L’année dernière à la même époque, tout le monde annonçait la mort des films de super-héros et la triste fin du long règne de Disney et Pixar. Désormais, les seuls films cet été qui semblent être des succès garantis sont Deadpool contre Wolverine et Intérieur/Extérieur 2.

Mais Hollywood est au milieu d’une transition, qu’il s’en rende compte ou non. Ironiquement, c’est une transition que beaucoup d’entre nous souhaitent depuis un certain temps : moins de productions gigantesques qui ont besoin de week-ends d’ouverture massifs pour justifier leurs coûts énormes ; des films plus solides qui peuvent rapporter des bénéfices sur quelques semaines et quelques mois grâce au bon bouche à oreille. La stratégie du smash-and-grab lors du week-end d’ouverture n’allait jamais être durable, et l’industrie était devenue de manière alarmante dépendante d’une poignée de plus en plus petite de titres pour sauver ses résultats. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’un nombre suffisant de ces mesures échouent, plongeant l’industrie dans une chute existentielle. Le COVID, les retards de production, les grèves et des facteurs comme la lassitude des franchises ont tous contribué à ce marasme actuel.

Le système actuellement en place repose toujours sur des week-ends d’ouverture massifs. Le calendrier reste construit autour de mâts de tente, que ces films doivent ou non être considérés comme des mâts de tente en premier lieu. (Comme beaucoup l’ont noté, Mad Max : La route de la fureur n’était pas en soi un succès gargantuesque. C’était cette créature embêtante dont Hollywood ne sait pas trop quoi faire : une œuvre d’art bien-aimée qui a fait de bonnes affaires.) Les grandes sorties s’écartent les unes des autres pour que chacun puisse passer son grand week-end. La promotion et la publicité sont entièrement concentrées sur le premier week-end et abandonnent en grande partie peu de temps après. Si un film s’ouvre en deçà des attentes, des gens comme nous en parlent, continuant ainsi à propager l’idée que le week-end d’ouverture est tout ce qui compte.

Au milieu du brouhaha, il y a une petite vérité à laquelle peu de gens ont prêté attention. Dans les semaines qui ont suivi son ouverture en douceur, Le gars qui tombe à pic a affiché une admirable tenue au box-office. Il a chuté de 50 % au cours de son deuxième week-end, ce qui est plutôt bien dans notre époque actuelle axée sur le week-end d’ouverture, d’autant plus que le film a perdu presque tous ses écrans premium les plus chers (IMAX, RPX, 4DX, etc.) au profit de Royaume de la planète des singes. Furiosa, un très bon film très apprécié par ceux qui ont pris la peine de le voir, pourrait faire quelque chose de similaire. Ces chiffres seront-ils suffisants pour récupérer son prix élevé, marketing compris ? Non, probablement pas. L’un de ces films prendra-t-il plusieurs mois pour se qualifier de véritables succès ? Non, probablement pas. Parce qu’ils ont été libérés dans un univers où le week-end d’ouverture était tout ce qui comptait. Furiosa n’a nulle part où aller, sinon vers le bas, car il perd ses écrans et sa presse et son empreinte marketing disparaît. Parce que nous attendons toujours des résultats tentaculaires de la part de films non-tentpoles.

Dans le vortex de déception se trouvent quelques points positifs. Sony N’importe qui sauf toi, par exemple, a ouvert ses portes en décembre dernier en deçà des attentes, mais a ensuite résisté pendant des semaines pendant les vacances pour atteindre un très bon box-office mondial de 219 millions de dollars. Oui, c’est absurde de comparer ce film à Furiosa. N’importe qui sauf toi coûte 25 millions de dollars, Furiosa près de 170 millions de dollars. 219 millions de dollars est un résultat étonnant pour le premier ; ce serait un désastre pour ces derniers. Mais le succès d’une comédie romantique – un genre depuis longtemps moribond – mettant en vedette deux stars pas très grandes est une indication que le comportement des cinéphiles est peut-être en train de changer et que l’industrie cinématographique devrait envisager de changer en même temps. La comédie romantique a été l’une des plus grandes victimes de la volonté d’Hollywood de créer des méga-tentes à quatre quadrants, alors que les dirigeants se sont convaincus que le public ne voulait plus voir de tels films – du moins pas dans les salles. Le fait qu’il y ait à nouveau de la vie dans ce vieux genre suggère qu’il peut y avoir de la vie dans d’autres genres également et que certains films peuvent réellement développer leur public au fil du temps. Mais pour y parvenir, nous devons abandonner le système binaire destructeur dans lequel seuls les plus grands films sortent en salles tandis que les sorties plus petites et plus marginales – celles qui exigent réellement attention et soins – sont considérées comme des déchets de streaming jetables.

Parce qu’Universal a déjà mis Le gars qui tombe à pic en numérique – vidéo à la demande premium (PVOD), pas en streaming, donc vous devez toujours payer pour cela, désolé – l’idée selon laquelle vous devez aller au cinéma pour en faire l’expérience est par la fenêtre. (Bien qu’il ait publié son meilleur résultat le week-end dernier, alors qu’il était déjà disponible sous forme numérique.) Le studio ne l’a pas fait parce qu’il avait de petits griefs contre Le gars qui tombe à pic; Universal a compris en interne que si un film sort avec moins de 40 millions de dollars, il passe en PVOD après deux semaines et demie. Un sort similaire attend probablement Furiosa chez Warner Bros. Malheureusement, tout cela s’ajoute à une attente inconsciente dans l’esprit des cinéphiles selon laquelle voir des films au cinéma n’est vraiment pas si important, puisque les films sortiront bientôt sous forme numérique. Les studios sont responsables d’avoir entretenu cette croyance chez les téléspectateurs au cours des dernières années, car ils ont par inadvertance terraformé un paysage cinématographique complètement hostile à leur activité réelle. Mais ils doivent abandonner ce genre de réflexion s’ils veulent réussir. Parce qu’en plus de comprendre que toutes les sorties en studio ne doivent pas nécessairement vivre ou mourir le week-end d’ouverture, il faut être prêt à laisser ces images vivre dans les salles pendant un certain temps pour voir comment elles se comportent lorsque le public les voit et en parle. Plus vous convainquez les gens que presque tout apparaîtra sur Netflix dans quelques semaines, plus vous vous empoisonnez bien.

N’oubliez pas que le box-office de l’été dernier était également censé être lamentable, avant Barbenheimer est venu et l’a sauvé. De nombreuses raisons expliquent le double succès de Barbie et Oppenheimer, évidemment, et les deux films se sont certainement ouverts en grand. Mais ils avaient aussi des jambes : leurs week-ends d’ouverture ne représentaient qu’environ un quart de leur box-office global parce qu’ils restaient dans les salles de cinéma pendant des mois, profitant du fait que les gens les aimaient et disaient aux autres de les voir, le discours faisant boule de neige jusqu’à ce que tout le monde veuille le faire. je sais de quoi il s’agit. C’est ainsi que ces images ont conquis l’esprit du temps. Quelque chose de similaire s’est produit l’année précédente avec deux autres grands succès de l’ère COVID, Top Gun : Maverick et Avatar : La Voie de l’Eau (qui, ne l’oublions pas, s’est ouvert suffisamment bas pour qu’un de mes amis critiques ait supposé que James Cameron avait été délirant en se consacrant à faire plus Avatar films).

Mais pour que l’industrie cinématographique américaine devienne plus saine et plus durable, elle doit abandonner l’idée que la seule chose qui compte, ce sont les week-ends d’ouverture et que les seules choses qui peuvent rapporter de l’argent sont les plus grands films. Pour ce faire, il faudra s’engager à nouveau à faire de meilleurs films, et pas seulement se disputer autour de la dernière IP en vogue ou nous noyer dans un tourbillon de suites et de préquelles hors de prix, de redémarrages et de retombées. Curieusement, une approche plus variée sera également plus bénéfique pour les grands films. Parce que dans un monde comme celui-là, une bizarrerie coûteuse comme Furiosa ne se retrouvera pas dans la position soudainement intenable de devoir sauver toute une industrie.