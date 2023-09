Des films amateurs inédits montrent le tyran Poutine avec une coupe de cheveux douteuse et une combinaison bon marché en voyage avec la future « victime d’assassinat »

Des images inédites ont été publiées montrant un Vladimir Poutine potelé jouant une partie de ping-pong avec son mentor politique qui aurait ensuite été assassiné.

Arborant un costume bon marché et une coupe de cheveux douteuse, le tyran ressemble à peine à la brute parfaitement soignée que le monde a appris à connaître.

Poutine semble méconnaissable dans les rares clips datant d’avant son arrivée au pouvoir Crédit : YLE

Il profitait d’un voyage en Finlande avec son mentor Anatoly Sobchak au début des années 1990. Crédit : YLE

Les images contrastent fortement avec l’image habituelle d’homme fort du tyran russe. Crédit : RIA-NOVOSTI

Les images granuleuses tournées lors d’une visite en Finlande au début des années 1990 sont loin de l’image d’homme fort de Poutine forgée par le Kremlin.

Ces dernières années, il a partagé des clichés montant à cheval seins nus, participant à des démonstrations de judo et traquant des tigres.

Mais ces images explosives obtenues par la chaîne de télévision nationale finlandaise YLE ont brisé l’illusion de sa supériorité génétique.

Dans les images, le futur président russe a l’air maladroit alors qu’il rit avec ses compagnons tout en jouant au tennis de table, aux fléchettes et à la pêche.

LIRE PLUS SUR VLADIMIR POUTINE

Alors âgé d’environ 40 ans, il a enfilé une combinaison bleue et rouge pour une journée bien remplie avec Anatoly Sobchak et ses costauds gardes du corps.

Poutine avait rejoint le maire de Saint-Pétersbourg pour un voyage dans le pays voisin de la Russie à l’occasion des vacances du 1er mai au début des années 1990.

C’était à peu près à l’époque où le chef de guerre mettait le pied dans la porte en tant que personnalité politique après que Sobchak l’ait pris sous son aile.

Les images montrent un Poutine à l’air maladroit jouant une partie de ping-pong aux côtés de son ancien mentor torse nu et de deux autres personnes.

Sentant clairement la chaleur de ses concurrents et le soleil printanier, il ôta sa veste criarde pour révéler un gilet grisonnant.

PLE a noté que les rivaux de Poutine et Sobtchak en matière de tennis de table « ont compris leur rôle », se révélant juste un défi suffisant tout en laissant leurs patrons gagner.

Poutine a même poursuivi avec précaution le ballon après qu’il ait rebondi sur la table, à travers le terrain de la villa sur l’île de Torsö à Raseborg.

La propriété aurait appartenu à la société commerciale finlandaise Thomesto, qui importait à l’époque du bois de Russie.

Dans une autre vidéo, on voit Poutine en train de savourer un repas décadent à une table avec du vin aux côtés d’au moins dix autres personnes.

Il grignote tranquillement pendant que la caméra se concentre sur Sobtchak alors qu’il découpe un morceau de viande en bout de table.

Le futur dirigeant russe a plaisanté en disant qu’il rongeait des os, ce qui a été accueilli par des rires à la table bondée.

D’autres gags du groupe sur les excès alors que le peuple russe mourait de faim et que l’économie de marché étaient également fissurés.

D’autres images montrent Poutine dans un petit bateau alors qu’il revient d’une partie de pêche sur un lac finlandais tranquille, vêtu d’un imperméable orange.

Il tourne le dos à la caméra tandis que sa capuche cache la racine de ses cheveux, ce qui suggère qu’il tenait à rester à l’écart du plan – comme un véritable espion du KGB.

Un quatrième clip montre Poutine se préparant pour une partie de fléchettes en plein air, après qu’un autre type ait accroché une planche à un arbre.

Il jette un coup d’œil timide à la caméra avant de poser immédiatement ses yeux sur le sol, ce qui contraste énormément avec son regard inébranlable habituel.

Les vidéos auraient été tournées peu de temps après la nomination de Poutine à la tête de la commission des relations extérieures.

Sobtchak lui a confié cette mission en 1991 lorsqu’il est devenu maire et a commencé à le coacher sur les rouages ​​du monde politique russe.

On pense que cette forte figure autoritaire a eu une influence majeure sur le régime strict de Poutine.

Sobchak a été maire jusqu’en 1996, avec le chef de guerre comme bras droit, bien que son mandat ait été entaché d’accusations de corruption.

Pendant ce temps, Poutine a continué à gravir les échelons tout en s’appuyant sur son ami pour obtenir des conseils sur sa campagne présidentielle.

Mais l’inspiration s’est épuisée en 2000, lorsque Sobtchak est décédé mystérieusement lors d’un voyage à Kaliningrad.

La cause officielle du décès de l’homme de 62 ans était une crise cardiaque – mais il y avait des spéculations sur un acte criminel qui pourrait avoir été impliqué.

Deux des assistants de Sobchak, qui étaient également ses gardes du corps, auraient également dû recevoir un traitement pour de légers symptômes d’empoisonnement.

Une enquête pour meurtre a été ouverte, mais l’enquête a été close après seulement trois mois sans aucun résultat.

Lyudmila, la veuve de Sobchak, a fait pratiquer sa propre autopsie du corps de son mari, mais n’a jamais divulgué les résultats publiquement.

Elle a déclaré à la BBC qu’elle conservait les documents dans un endroit sécurisé en dehors de la Russie.

Poutine a déclaré à la télévision russe qu’il pensait que la mort était due au stress, déclarant : « Le décès de Sobtchak n’est pas seulement une mort mais une mort violente, le résultat de la persécution ».

Malgré la mort de Sobtchak, son esprit politique a survécu à travers sa fille Ksenia, mieux connue comme la filleule non reconnue de Poutine.

Elle s’est présentée contre le chef de guerre lors de l’élection présidentielle de 2018, même si les critiques estiment qu’elle a été utilisée comme fausse candidate de l’opposition.

Ksenia a été au centre de nombreux scandales, notamment la destruction du mariage de Roman Abramovich et la pose pour Playboy.

Les fans ont comparé la blonde bronzée à Paris Hilton – les Moscovites la surnommant « Paris Hiltonski ».

Plus tard, elle a abandonné ses habitudes de fêtarde pour se consacrer à la politique et s’est forgé une personnalité plus sérieuse.

De la même manière, Poutine a fait le ménage en se débarrassant de tout signe de faiblesse dont ses ennemis pourraient profiter.

Depuis qu’il est devenu président de la Russie le soir du Nouvel An 1999, il a conservé sa façade d’homme machiste sans émotion.

Le public ne voit que des images et des vidéos soigneusement sélectionnées et approuvées par le Kremlin, plutôt que son côté le plus doux.

L’homme aujourd’hui âgé de 70 ans préfère partager des contenus qui renforcent son image de dur à cuire, comme la chasse à l’ours dans la nature sauvage de Sibérie.

Passionné par les murmures discrets sur sa santé malade, il a souvent été photographié en train de jouer au hockey sur glace ou de tirer avec des armes à feu sur un champ de tir.

Des rapports affirment même que Poutine est passé sous le bistouri et utilise du Botox pour conserver une apparence jeune.

Le tyran de 5 pieds 7 pouces a également été aperçu portant des chaussures à talons hauts, bien que des sources affirment qu’il s’agissait en fait d’un de ses prétendus doubles.

Le seigneur de guerre arborait un costume aux couleurs vives et une coupe de cheveux douteuse dans les images. Crédit : YLE

Le public est habitué à voir des clichés soigneusement posés montrant la force supposée de Poutine Crédit : Reuters

Le chef de guerre a été vu en train de manger de la nourriture lors de son voyage en Finlande. Crédit : YLE