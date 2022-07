Des filles tentent d’empêcher l’exécution de l’assassin de leur mère

Terryln Hall n’avait que 6 ans lorsque sa mère, Faith, a été abattue par un ancien petit ami.

Aujourd’hui, près de 30 ans plus tard, Hall et sa sœur – ainsi que leur oncle – s’opposent au plan de l’Alabama d’exécuter l’homme qui a tué leur mère. À moins qu’un juge ou le gouverneur n’intervienne, Joe Nathan James Jr., 49 ans, mourra par injection létale jeudi soir dans une prison du sud de l’Alabama.

“Nous y avons réfléchi et prié, et nous avons trouvé en nous-mêmes le courage de lui pardonner ce qu’il a fait. Nous souhaitons vraiment que nous puissions faire quelque chose pour l’arrêter”, a déclaré Hall lors d’un entretien téléphonique avec l’Associated Press.

Faith Hall est brièvement sorti avec James, mais il est devenu obsédé par elle, ont déclaré les procureurs. Le 15 août 1994, il a pénétré de force dans un appartement, a sorti une arme de sa ceinture et lui a tiré dessus à trois reprises. Un jury du comté de Jefferson a reconnu James coupable de meurtre qualifié en 1996 et a voté pour recommander la peine de mort, qu’un juge a imposée.

La condamnation a été annulée lorsque la Cour d’appel pénale de l’Alabama a statué qu’un juge avait admis à tort certains rapports de police en preuve. James a été rejugé et de nouveau condamné à mort en 1999, lorsque les jurés ont rejeté les affirmations de la défense selon lesquelles il était sous la contrainte émotionnelle au moment de la fusillade.

Faith Hall avait 26 ans lorsqu’elle est décédée, laissant derrière elle deux jeunes filles. Terryln Hall, six ans, a eu du mal à comprendre ce qui était arrivé à sa mère.

“Je savais qu’elle ne reviendrait pas, mais je n’ai jamais compris pourquoi. Pourquoi ferait-il ça ? C’est toujours une question que je veux savoir à ce jour : Pourquoi ?” dit-elle.

Hall a déclaré que son seul vrai souvenir de sa mère était celui d’une travailleuse acharnée qui prenait soin de ses filles et de “quiconque était autour”.

“Il nous a enlevé une grande partie de nous, une grande partie de notre cœur”, a-t-elle déclaré.

Le chemin du pardon a été un long processus pour Hall.

“Je l’ai détesté. Je l’ai fait. Et je sais que la haine est un mot si fort, mais j’avais vraiment de la haine dans mon cœur. En vieillissant et en réalisant, vous ne pouvez pas vous promener avec de la haine dans votre cœur. Vous Je dois encore vivre. Et une fois que j’ai eu des enfants, vous savez, je ne peux pas le transmettre à mes enfants et les faire marcher avec la haine dans le cœur”, a-t-elle déclaré.

Le représentant d’État Juandalynn Givan a envoyé une lettre au gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, relayant la demande de la famille d’arrêter l’exécution.

“Dans ce cas, la famille Hall, avec une profonde prière, considération et conviction, vous demande d’avoir pitié en épargnant la vie de M. James”, a déclaré Givan dans un communiqué.

Le procureur général de l’Alabama, Steve Marshall, a exhorté Ivey à laisser l’exécution se poursuivre, malgré la demande de la famille de la victime, écrivant qu ‘«il est de notre devoir de veiller à ce que justice soit rendue au peuple de l’Alabama».

La gouverneure n’a pas indiqué ce qu’elle comptait faire. La porte-parole d’Ivey, Gina Maiola, a écrit dans un e-mail que le gouverneur “examinera attentivement tous les faits et informations entourant l’affaire”.

Hall se rend compte que demander à l’État d’épargner la vie de l’homme qui a tué sa mère peut sembler contre-intuitif, mais elle est contrainte par des croyances profondément ancrées.

“Je sais que cela peut sembler fou. Par exemple, vous voulez vraiment que cet homme vive? Mais … j’ai juste l’impression que nous ne pouvons pas jouer à Dieu. Nous ne pouvons pas prendre une vie. Et ça ne ramènera pas ma mère ,” dit-elle.