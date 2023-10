Des filles pakistanaises ont une chance unique de jouer au cricket dans la vallée de Swat | Criquet

Humaira Akhtar Ali, une étudiante de 20 ans, visitait la maison de son amie il y a quelques semaines dans le district de Swat au Pakistan, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, au nord-ouest du pays, lorsqu’elle a découvert l’opportunité de sa vie : la chance de jouer dans un tournoi de cricket organisé. match avec d’autres filles sur un terrain public extérieur.

Ali, qui est actuellement en première année d’études islamiques dans une université locale, est une passionnée de cricket depuis l’âge de cinq ans. Cependant, elle n’avait joué à ce jeu qu’avec ses cousins ​​et ses frères et sœurs dans sa maison – jamais à l’extérieur.

Lorsqu’Ali a été acceptée pour participer au match organisé, elle était ravie. «J’étais ravi quand j’ai appris la nouvelle. J’ai immédiatement commencé à pratiquer avec ma sœur et mon oncle, qui m’ont formé », a déclaré Ali à Al Jazeera par téléphone. « Il y avait tellement d’enthousiasme parmi ma famille et mes amis. »

Cependant, lorsqu’Ali et les autres filles sont arrivées au stade de cricket de Charbagh, dans la vallée de Swat, le 1er octobre, elles ont été sous le choc : le match avait été arrêté par les autorités locales.

« On nous a dit qu’ils ne nous laissaient pas jouer », explique Ali. «C’était tellement bouleversant pour nous. Avons-nous fait quelque chose de mal en jouant au cricket ?

Le match avait été organisé par un entraîneur sportif local, Ayaz Naik, qui dirige une académie de taekwondo dans la région. Naik, 40 ans, un passionné de sport qui encourage ses propres filles à faire du sport, déclare qu’il envisageait depuis plusieurs semaines d’organiser un match de filles dans la région.

Beaucoup de filles qui visitaient son académie s’intéressaient également au cricket, explique-t-il, et avaient demandé son aide pour les entraîner à ce sport ou pour organiser un match. « Alors j’ai pensé que je ferais ce que je peux », dit-il.

Naik a dépensé près de 100 000 roupies (355 dollars) de sa propre poche pour acheter du matériel de cricket. Pour le match, il dit avoir également travaillé pour gagner la confiance des parents des filles qui ont manifesté leur intérêt pour le cricket, garantissant qu’il n’y aurait aucune promotion pour l’événement ou les enregistrements vidéo.

Naik a tenu cette promesse : il n’a pas rendu public ses efforts. Cependant, certains médias sociaux locaux l’ont découvert et « ont diffusé toutes sortes de désinformations sur notre match », dit-il.

Lorsque les équipes sont arrivées au stade le 1er octobre, les responsables gouvernementaux avaient arrêté le jeu.

Les chefs religieux ont également accusé Naik de « répandre des obscénités et de faire quelque chose d’immoral en laissant les filles jouer en plein air », ajoute l’entraîneur.

« Mes filles étaient furieuses et très bouleversées par la situation. Mais je leur ai dit : c’est la vie, et ils seront confrontés à des luttes constantes, mais l’important est de rester forts et de persévérer », dit-il avec une pointe de fierté dans la voix.

Le match a été annulé pour des raisons de sécurité, explique Ihsanullah Kaki, un conseiller local. Il y a eu une augmentation des cas d’enlèvements, dit-il, ajoutant : « Nous ne sommes absolument pas contre les filles qui jouent au cricket. »

« Tout ce que nous avons demandé aux organisateurs », dit-il, « c’était de demander l’autorisation de la police et d’autres responsables ».

Naik explique qu’il a débattu avec les responsables du gouvernement local, qui ont conseillé que le match se déroule sur le terrain d’une école de filles locale plutôt que sur un terrain ouvert.

Alors il a fait en sorte que cela se produise.

Le 3 octobre, l’histoire a été écrite à Swat : pour la première fois, un match de cricket entre filles a eu lieu sur le terrain de l’école secondaire supérieure gouvernementale pour filles de Kabal.

Les étudiants ont assisté à un match à dix entre deux équipes.

Ali, qui jouait le rôle de gardien de guichet, dit qu’il lui était difficile d’exprimer avec des mots la joie qu’elle a ressentie lorsqu’elle est entrée sur le terrain pour la première fois alors qu’elle enfilait les coussinets de maintien.

« Je suis une grande fan du joueur pakistanais Muhammad Rizwan, qui est lui-même gardien de guichet, mais je n’aurais jamais pensé que je ferais cela aussi », dit-elle.

« Mais pour moi, l’opportunité de jouer sur un terrain me donne envie d’imiter mon véritable héros, Sana Mir », dit Ali, faisant référence à l’ancienne capitaine de l’équipe féminine du Pakistan. « J’espère juste que nous aurons plus d’occasions de jouer souvent. »

Sheema Ghaffar, dix-huit ans, était ravie de jouer à ce jeu qu’elle dit aimer plus que tout. Elle a pratiqué d’autres sports à l’école, mais c’est dans le cricket qu’elle veut exceller. Son rêve? Devenir fileur.

« Je sais que notre société est conservatrice et traditionnelle. Mais c’était quelque chose d’important pour nous de pouvoir jouer et poursuivre nos rêves, et je suis si heureuse d’avoir pu jouer ce match », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

La pittoresque vallée de Swat, située à environ 235 kilomètres de la capitale Islamabad, a été un foyer de violence dans le passé. Il a été brièvement sous le contrôle du groupe interdit Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), avant que le TTP ne soit évincé par une opération militaire pakistanaise en 2009.

La vallée abrite également Malala Yousafzai, militante pour la paix mondiale, qui a survécu à une tentative d’assassinat perpétrée par le TTP en octobre 2012 alors qu’elle rentrait de l’école. Elle a remporté le prix Nobel de la paix deux ans plus tard.

Ghaffar, la fileuse en herbe, dit que Yousafzai l’a inspirée.

« Malala a été un grand modèle pour moi et pour beaucoup d’autres filles, et mes parents l’ont constaté. Ils savent que notre culture n’est pas très propice, mais ils ne m’ont jamais arrêtée », dit-elle, soulignant que ses parents l’ont toujours encouragée à faire du sport.

Naik a reconnu que même si Swat est une région traditionnellement conservatrice, les femmes deviennent progressivement partie intégrante du tissu social.

« Notre peuple commence à comprendre la nécessité d’avoir des femmes en public. Beaucoup travaillent dans des banques et d’autres bureaux, et autoriser de tels matchs ne fera que contribuer à normaliser leur apparition en public », ajoute-t-il.

Bien qu’aucun autre match n’ait été prévu pour le moment, Ghaffar et Ali se disent tous deux impatients de jouer davantage au cricket si l’occasion se présente.

« J’aurais aimé qu’il y ait plus d’opportunités de jouer, tout comme j’aimerais pouvoir jouer pour l’équipe du Pakistan et poursuivre mon rêve », dit Ghaffer avec espoir.