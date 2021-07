Amazon a atterri dans un nouveau problème à cause de son assistant virtuel, Alexa. Cette fois, aucune faille de sécurité n’a été trouvée ni aucun bug n’a été découvert dans les appareils exécutés par Alexa, mais le nom lui-même pose problème à l’entreprise. C’est un problème qu’Amazon pourrait ne pas savoir comment résoudre. De nombreux parents de filles nommées Alexa au Royaume-Uni sont contrariés car l’appareil de l’entreprise cause des problèmes à leurs enfants. Ils ont signalé que leurs filles sont victimes d’intimidation dans les écoles parce qu’elles partagent leurs noms avec l’assistant vocal d’Amazon.

Plusieurs parents ont signalé que leurs enfants faisaient souvent face à des blagues où des pairs criaient leurs noms et émettaient un ordre. Un parent a déclaré à la BBC que sa fille, qui s’appelait Alexa, avait été maltraitée et victime d’intimidation dès qu’elle avait commencé l’école secondaire.

La situation est si mauvaise que certains parents ont décidé de changer le nom légal de leurs filles car ils prétendent que le barrage de blagues Alexa est « implacable », a rapporté la BBC. Les parents demandent maintenant à Amazon d’envisager de remplacer le mot d’activation par défaut de ses appareils par un nom non humain.

Le nom est devenu populaire après que la société a annoncé ses services d’assistant vocal en 2014. Tous les appareils Echo et Echo Dot répondent aux commandes commençant par le mot Alexa. Le nom est utilisé dans de nombreux foyers pour réveiller leurs appareils, car ces dernières années, de plus en plus de personnes utilisent des haut-parleurs intelligents à commande vocale.

Cette situation a placé Amazon dans un dilemme unique car les options incluent soit de changer le nom de leur assistant virtuel, soit de dire aux parents de ne pas nommer leurs enfants Alexa. Les deux solutions sont problématiques.

Lorsque ces rapports sont parvenus à Amazon, il a déclaré dans un communiqué qu’il était « attristé » par ces comptes et que des mots alternatifs pour réveiller les appareils étaient également disponibles, notamment Echo, Computer et Amazon. Il a en outre déclaré qu’ils cherchaient des moyens d’offrir à leurs clients plus de choix pour donner une commande à l’assistant vocal.

