Des filles jouant au volley-ball rejoignent le train en marche «Kala Chashma», la vidéo devient virale

La chanson très appréciée Kala Chashma du film Baar Baar Dekho de Katrina Kaif et Sidharth Malhotra est en train de devenir la préférée des gens au-delà des frontières. Après que de nombreuses stars de Bollywood et d’Hollywood aient partagé leurs performances sur la chanson, les internautes créent également leurs propres versions du pas de signature de Kala Chashma. Vous vous demandez de quoi parlons-nous ? Récemment, une vidéo montrant un groupe de filles dansant sur la chanson entraînante dans ce qui semble être leur école a fait surface sur Internet.

La vidéo a été téléchargée sur Instagram par une page de divertissement. Le clip montre des filles dansant sur les rythmes de Kala Chashma tout en jouant au volley-ball sur un terrain de volley-ball.

La vidéo a volé des cœurs sur Internet pour sa créativité et a suscité des éloges dans la section commentaires des téléspectateurs. L’un d’eux a dit: “Je n’ai pas vu cela venir, je ne l’ai pas vu venir.” «Nous, en tant qu’Indiens, approuvons. Vous avez gagné », a écrit un autre utilisateur. L’un d’eux a ajouté: “Cette tendance devient incontrôlable.” Un utilisateur a également écrit “Smooth”.

Regardez la vidéo ici :

La vidéo fait le buzz depuis qu’elle est devenue virale grâce à un groupe de danse norvégien qui a interprété la chanson lors d’un mariage. Dans la vidéo, les membres du groupe montrent leurs mouvements de danse un par un et le public semble époustouflé par leur swag et leur style.

Récemment, Jimmy Fallon et Demi Lovato ont également sauté dans le train à la mode et ont dansé sur la piste, laissant Internet perplexe. Dans la vidéo partagée par Demi, on peut les voir attendre Fallon alors que les rythmes originaux de Kala Chashma jouent en arrière-plan. Jimmy fait une entrée dans un costume gris et demande à Demi et à leur groupe une séance de danse rapide. Cependant, Fallon trébuche et tombe hilarant à plat sur le sol, seulement pour clouer quelques mouvements sympas à la chanson.

https://www.instagram.com/reel/ChYBarfDKtq/

Demi a écrit dans la légende de la vidéo, “Jimmy Fallon ça va?” Le clip a plus de deux vues lakh à partir de maintenant.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici