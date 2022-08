Des filles japonaises dansent sur la chanson d’Aishwarya Rai de Taal, les internautes font l’éloge de la douche

Une vidéo dans laquelle deux filles japonaises dansent de tout leur cœur sur la chanson Kahin Aag Lage Lag Jaave de la diva bollywoodienne Aishwarya Rai est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le duo peut être vu habillé d’un kameez salwar Anarkali jaune et ils sont magnifiques.

La vidéo du duo a été partagée sur Instagram par un compte Mayo Japan avec la légende “C’est vendredi !!! Comment s’est passée ta semaine? Profitons du week-end !!!”

Dans le clip viral, les deux filles ont dansé sur la bande originale populaire du drame romantique Taal de 1999 réalisé par Subhash Ghai. Le film mettait en vedette Aishwarya Rai Bachchan, Akshaye Khanna, Anil Kapoor, Amrish Puri et Alok Nath dans les rôles principaux.

En regardant la vidéo, les gens ne peuvent pas garder leur calme. Depuis qu’elle a été partagée sur Internet, la vidéo a recueilli beaucoup de vues et de commentaires. L’un des utilisateurs a écrit : « Ceci est une chanson épique de Bollywood ! Les filles, vous êtes magnifiques dans ces robes de soirée.

Un autre utilisateur a déclaré: «Vous êtes tellement tellement belle dans ce Salwar Kameez indien et votre danse est si gracieuse avec cette petite méchanceté. J’adore tout simplement. Beaucoup d’amour de l’Inde.

Un troisième utilisateur a écrit: “Vous semblez tous les deux magnifiques.” La vidéo a reçu 230 000 vues sur Instagram jusqu’à présent.

À l’ère des médias sociaux, la distance entre les pays du monde a également pris fin. Qu’il s’agisse de nourriture ou de culture, les habitants d’un pays en apprennent de plus en plus sur un autre pays grâce à Internet. Plus tôt, un groupe d’enfants africains a été vu en train de danser sur des airs populaires de Bollywood.

