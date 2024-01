Des filles identiques se sont retrouvées adolescentes après s’être vues dans une émission télévisée de talents.

Par Chris Jewers





C’est le moment incroyable où deux jumeaux identiques, perdus depuis longtemps, séparés à la naissance et vendus au marché noir, ont retrouvé leur mère biologique, tout cela grâce à une enquête qui a révélé cette pratique choquante.

Dans des images réconfortantes de leurs retrouvailles, les jumelles – maintenant au début de la vingtaine – sont tombées dans les bras de leur mère, qui sanglotait sur leurs épaules alors que le trio s’embrassait pour la première fois depuis la naissance des jeunes femmes.

Amy et Ano, nées en 2002, ont été vendues sur le marché après que leur mère soit tombée dans le coma. Au moment où on lui a raconté le mensonge écrasant selon lequel ses bébés étaient morts en couches, ils avaient été vendus à deux familles différentes.

Mais après s’être reconnus dans des vidéos – l’une dans une émission télévisée de talents quand ils avaient 12 ans et l’autre dans une vidéo TikTok en 2021 – les adolescents de l’époque ont finalement été réunis, en grande partie dans le cadre d’une enquête visant à relier les familles perdues.

L’enquête a révélé que pendant plus de trois décennies, des milliers de familles géorgiennes ont appris la terrible nouvelle que leurs bébés étaient morts à la naissance.

La réalité, cependant, est que les nouveau-nés font l’objet d’un trafic sur le marché noir, ce qui signifie que des milliers de Géorgiens n’ont aucune idée de l’identité de leur véritable famille.

Une Géorgienne qui s’est retrouvée dans une situation inimaginable est la journaliste Tamuna Museridze, qui, dans le but de retrouver sa propre famille, a créé le groupe Facebook « Vezdeb ».

Le groupe a depuis rassemblé 230 000 membres et, avec les sites Web de tests ADN, a contribué à faire exploser le sombre réseau d’adoption et à réunir les familles.

Après avoir trouvé des informations incorrectes sur son propre acte de naissance en 2021, Museridze a fondé le groupe Facebook et s’est mise à la recherche de sa vraie famille.

En se basant sur le nombre de personnes qui l’ont contactée depuis, combiné au nombre de cas à travers le pays, Museridze estime que des dizaines de milliers de bébés ont été volés à leurs parents biologiques.

S’adressant au Service mondial de la BBCSelon elle, le marché noir, qui a fonctionné du début des années 1970 jusqu’en 2006, « était systémique ».

Deux membres de la famille que ses efforts ont contribué à unir étaient Ano et Amy, les jumelles, qui pendant près de 20 ans ne savaient pas qu’elles étaient nées ensemble en 2002.

Amy a déclaré à la chaîne de télévision britannique qu’elle avait eu une idée de sa jumelle à l’âge de 12 ans, lorsque des amis lui ont dit qu’ils avaient vu une fille qui lui ressemblait danser sur “Georgia’s Got Talent”. Elle découvrira plus tard qu’il s’agissait d’Ano.

Cependant, lorsqu’elle a interrogé sa famille à ce sujet à l’époque, ils l’ont ignorée. «Tout le monde a un sosie», lui dit sa mère.

Mais leur histoire ne s’arrête pas là.

Sept ans plus tard, en novembre 2021, Amy a publié une vidéo d’elle-même sur l’application de réseau social TikTok, avec des cheveux bleus se faisant percer les sourcils. C’était le moment pour Ano de voir la ressemblance, et elle fut stupéfaite de voir une fille qui lui ressemblait.

Bien qu’ils vivent à 200 miles l’un de l’autre en Géorgie, les réseaux sociaux leur ont permis de se connecter.

Ils ont commencé à parler sur Facebook et se sont finalement rencontrés en personne.

Alors que leurs actes de naissance indiquaient qu’ils étaient nés dans le même hôpital, la maternité de Kirtskhi, les documents indiquaient qu’ils étaient nés à plusieurs semaines d’intervalle.

Mais lors de leur rencontre face à face, il est devenu évident qu’ils étaient de vrais jumeaux.

«C’était comme se regarder dans un miroir, exactement le même visage, exactement la même voix. Je suis elle et elle est moi”, a déclaré Amy à BBC News.

Les deux hommes ont rapidement découvert qu’ils avaient également un certain nombre de similitudes. Ils appréciaient tous les deux la même musique, aimaient danser et avaient la même coiffure.

Ano et Amy (photo), jumelles identiques qui ne savaient pas qu’elles étaient nées ensemble en 2002, ont été réunies grâce à l’enquête sur le trafic de bébés en Géorgie.

Amy Khvitia est vue sur des photos de famille à différents âges, avant de savoir qu’elle avait un jumeau identique

Cependant, les similitudes s’étendaient au-delà du superficiel, car ils se sont également retrouvés atteints du même trouble génétique osseux appelé dysplasie.

Ils ont déclaré à la BBC qu’ils avaient l’impression de résoudre un mystère ensemble.

“Chaque fois que j’apprenais quelque chose de nouveau sur Ano, les choses devenaient plus étranges”, a déclaré Amy.

Mais au milieu de l’excitation de se découvrir, il y avait aussi de la colère.

Amy a déclaré qu’elle avait l’impression que sa vie avait été un mensonge, tandis qu’Ano a déclaré qu’elle était “en colère et bouleversée par [her] famille, mais [she] Je voulais juste que les conversations difficiles se terminent pour que nous puissions tous passer à autre chose. “C’est une histoire folle”, a ajouté Amy, “mais c’est vrai.”

Ils ont décidé de confronter leurs familles et ont finalement appris la vérité.

Les jumeaux ont été adoptés séparément en 2002, à quelques semaines d’intervalle.

Incapables d’avoir des enfants, les mères d’Amy et d’Ano ont appris par des amis qu’il y avait des bébés non désirés à l’hôpital local. S’ils payaient les médecins, ils pourraient adopter un de ces bébés, le ramener à la maison et l’élever comme le leur.

Aucune des familles adoptives ne savait que les filles étaient jumelles, ont-elles déclaré, affirmant qu’elles ne savaient pas que cette pratique était illégale.

À l’époque, la Géorgie traversait une période de troubles et les mères disaient qu’elles pensaient que le processus d’adoption était légitime car des médecins étaient impliqués.

Museridze a déclaré à la BBC qu’à l’époque, un bébé coûtait un an de salaire en Géorgie et que certains bébés finissaient aux États-Unis, en Ukraine, au Canada, à Chypre et en Russie.

Les jumeaux ont partagé leur histoire sur le groupe Facebook de Museridze et ont reçu une réponse d’une femme en Allemagne disant qu’ils pensaient qu’ils pouvaient être apparentés, puisque sa propre mère avait donné naissance à des jumeaux à la maternité de Kirtskhi en 2002.

Les tests ADN ont confirmé que c’était le cas.

Enfin, après plus de deux décennies, Amy et Ano ont retrouvé leur mère biologique, Aza, dans un moment d’émotion capturé par la BBC.

Aza a expliqué à ses filles qu’elle était tombée malade après avoir accouché et qu’elle était tombée dans le coma. À son réveil, le personnel de l’hôpital lui a annoncé que ses bébés étaient morts.

La mère a déclaré que rencontrer ses filles perdues depuis longtemps avait donné un nouveau sens à sa vie et qu’elles restaient toujours en contact.

En 2006, la Géorgie a modifié ses lois pour lutter contre la traite, rendant ainsi l’adoption illégale plus difficile, et en 2022, le gouvernement a lancé une enquête sur un trafic historique d’enfants.

La BBC a déclaré qu’elle avait contacté le ministère géorgien de l’Intérieur pour obtenir de plus amples informations sur des cas individuels, mais qu’elle avait été informée que les détails spécifiques ne seraient pas divulgués.