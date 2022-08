Des filles canadiennes s’envolent pour Madrid à la recherche désespérée du père Victoria disparu

Les filles d’un homme de Victoria porté disparu en Espagne s’envolent mercredi 10 août dans l’espoir d’obtenir des réponses plus claires dans la recherche de leur père disparu le mois dernier.

Kaiza Graham, sa sœur Georgia et le partenaire de Georgia, James Player, se rendent à Madrid à la recherche de Scott Graham, 67 ans, qui voyageait seul en Europe et avait l’intention de faire le tour de la ville en Espagne jusqu’à la fin juillet. Lors d’un trajet en bus de Vigo à Saint-Sébastien, Graham a été laissé à une aire de repos sans ses sacs ni les médicaments vitaux.

L’homme de Victoria a reçu une greffe de rein en 2014 et dépend de médicaments anti-rejet quotidiens. La famille a déclaré qu’il était peut-être en mauvaise santé et qu’il souffrait de troubles cognitifs et de confusion.

Ils ont reconstitué ses mouvements et ont signalé sa disparition le 16 juillet.

« Nous espérons contourner le décalage horaire et la myriade d’intermédiaires en parlant face à face avec nos contacts en Espagne. J’espère que nous aurons plus de facilité à obtenir des réponses claires », a déclaré Kaiza.

Ce qu’ils savent jusqu’à présent, c’est que Graham s’est rendu à Saint-Sébastien et a tenté de récupérer son sac à la compagnie de bus le 14 juillet. Il n’a pas récupéré le sac et s’est rendu au poste de police pour signaler sa disparition. La police l’a envoyé à Madrid pour obtenir un nouveau passeport et il a été vu pour la dernière fois à l’ambassade du Canada le 15 juillet. Il n’est pas revenu trois jours plus tard pour recevoir son nouveau passeport et n’était pas sur son vol de retour prévu le 29 juillet.

La famille a également signalé la disparition de Graham à la police de Victoria, qui a publié une déclaration le 9 août indiquant que le département travaillait pour soutenir l’enquête sur la personne disparue, qui est menée par les autorités espagnoles.

Les enquêteurs de Victoria ont appris que Graham était peut-être à l’hôpital universitaire de La Paz, mais n’ont pas été en mesure de déterminer le résultat de cette visite.

Des amis de la famille ont lancé une collecte de fonds en ligne “pour nous aider à couvrir nos frais de voyage et à nous préparer à tout résultat possible dans cette situation extrêmement ambiguë”, a déclaré Kaiza. “Nous sommes tellement submergés par l’élan de soutien de nos amis et de notre famille à Victoria.”

Trouvez la collecte de fonds en ligne sur https://gofund.me/55f8d20d.

La police demande à quiconque en Espagne d’appeler le 112 s’il a vu Graham. Toute personne en dehors de l’Espagne ayant des informations est priée d’appeler le service de police de Victoria au 250-995-7654.

– avec des fichiers de Jane Skrypnek

