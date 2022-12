Des filles afghanes passent des examens alors qu’elles n’ont pas été scolarisées pendant un an

Les filles afghanes ont passé des examens alors qu’elles n’avaient pas été autorisées à fréquenter l’école pendant plus d’un an.

Les opportunités d’éducation pour les femmes et les filles ont été étouffées depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays en août de l’année dernière.

Les femmes ont également été chassées des emplois gouvernementaux ou payées pour rester à la maison.

Les autorités afghanes de l’éducation ont organisé mercredi des examens de fin d’études secondaires pour les filles dans une grande partie du pays, bien que la plupart d’entre elles aient été interdites de cours pendant plus d’un an.

Le ministère de l’Éducation n’a fourni aucun détail sur les examens – ni sur le nombre d’élèves qui y passaient – et a refusé d’autoriser les médias à s’approcher des écoles où ils se déroulaient.

“C’était très difficile. Nous n’avions aucune préparation”, a déclaré une adolescente à l’AFP alors qu’elle rentrait chez elle, demandant à ne pas être identifiée.

Elle a dit qu’ils avaient été prévenus il y a quelques jours à peine pour se préparer.

“Cet examen ne sert à rien parce que pendant trois ans, nous n’avons rien étudié. Il y a eu le coronavirus, puis l’arrivée des talibans, donc nous n’avons pas pu étudier.”

La plupart des écoles secondaires pour filles ont été fermées à travers le pays depuis le retour au pouvoir des talibans en août de l’année dernière, les islamistes extrémistes offrant une série d’excuses pour la fermeture.

Les responsables ont déclaré qu’il n’y avait pas assez d’enseignants ou de fonds, qu’ils rouvriraient une fois qu’un programme islamique aurait été préparé, ou qu’une politique nationale sur la tenue vestimentaire modeste devait d’abord être formulée.

Le ministère a annoncé la réouverture des écoles en mars de l’année dernière, mais elles ont été fermées quelques heures plus tard sur ordre du chef suprême Hibatullah Akhundzada, qui, selon des sources talibanes, est opposé à l’éducation des filles.

Les femmes ont été de plus en plus évincées de la vie publique depuis le retour des talibans malgré les islamistes extrémistes promettant une version plus douce de la règle dure qui a caractérisé leur premier passage au pouvoir qui s’est terminé en 2001.

Les femmes ont été chassées des emplois gouvernementaux – ou sont payées une misère pour rester à la maison – et sont également interdites de voyager sans un parent masculin, et doivent se couvrir avec une burqa ou un hijab lorsqu’elles ne sont pas à la maison.

Le mois dernier, il leur a également été interdit d’aller dans les parcs, les fêtes foraines, les gymnases et les bains publics.

Les talibans ont jusqu’à présent autorisé les jeunes femmes à fréquenter l’université, avec des cours séparés par sexe.

On craint cependant que sans pouvoir réussir l’examen de fin d’études, très peu de femmes puissent postuler à l’université.

Les étudiants qui réussissent l’examen de fin d’études sont éligibles pour passer le “Kankor”, un test très compétitif qui décide des places universitaires convoitées.