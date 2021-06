Des files d’attente massives se forment à l’extérieur des cliniques sans rendez-vous pour le vaccin Covid alors que les jeunes Londoniens se précipitent pour obtenir leurs jabs

Des files d’attente MASSIVES se sont formées à l’extérieur des cliniques sans rendez-vous aujourd’hui alors que les jeunes Londoniens se précipitent pour obtenir leurs vaccins Covid.

Le blitz de vaccins entre dans la « dernière ligne droite », avec tous les plus de 18 ans qui seront invités à réserver leurs première et deuxième doses demain.

D’énormes files d’attente se sont formées devant les cliniques sans rendez-vous à Londres Crédit : Eyevine

Des jeunes ont fait la queue devant une pharmacie à North Greenwich avant son ouverture Crédit : Eyevine

Des dizaines de personnes ont fait la queue devant une pharmacie à North Greenwich ce matin – bien avant qu’elle n’ouvre ses portes.

Ils se sont précipités dans la région après que le conseil a déclaré que les premières doses du vaccin Pfizer seraient disponibles pour les plus de 25 ans vivant dans la région – sans rendez-vous, numéro du NHS ou statut d’immigration.

Et hier, une clinique sans rendez-vous dans la ville voisine de Deptford a été forcée de fermer tôt après avoir manqué de doses en raison d’une forte demande.

Danny Thorpe, chef du conseil de Greenwich, a déclaré : « Les gens feront la queue par centaines pour se faire vacciner à Londres.

« Nous avons besoin de plus de vaccins maintenant s’il vous plaît afin que nous puissions répondre à la demande et dire au revoir à cette pandémie. »

Les jeunes Britanniques se sont déjà empressés de décrocher des deuxièmes créneaux de jab plus tôt, car les moins de 40 ans découvrent qu’ils peuvent obtenir des rendez-vous des semaines plus tôt.

Les personnes dans la vingtaine et la trentaine ont déclaré pouvoir annuler leur dose finale d’origine et réserver à nouveau pour un jour beaucoup plus tôt.

Une personne a écrit sur Twitter: « Wow vient d’être réservé pour le vaccin Covid demain! Plus tôt que prévu (je n’ai pas encore 40 ans!) Tellement heureux. Merci NHS. »

Tous les plus de 18 ans devraient recevoir des invitations pour prendre rendez-vous demain Crédit : Eyevine

Le blitz de vaccins entre dans la « dernière ligne droite » Crédit : Eyevine

Les patrons de NHS Digital ont déclaré qu’ils avaient modifié le service de réservation pour permettre aux Britanniques d’avancer plus facilement leur deuxième jab, et ont encouragé les plus de 40 ans à réserver à nouveau maintenant pour se rapprocher d’un écart de huit semaines après leur premier.

Mais ils ont rappelé aux gens de vérifier qu’ils ne le déplacent pas à moins de huit semaines, car cela signifie qu’ils ne sont pas correctement protégés contre le virus.

Toutes les autres personnes éligibles devraient attendre de savoir si elles peuvent réserver à nouveau plus tôt, a déclaré le NHS England.

Hier, environ un million de personnes âgées de 21 et 22 ans ont été invitées à réserver leurs injections de coronavirus.

Des centaines de milliers de SMS ont été envoyés les invitant à prendre rendez-vous pour les deux doses via le système national de réservation.

Et toute personne de plus de 18 ans devrait pouvoir commencer à réserver à partir de demain, rapprochant ainsi le pays de la normalité.

Le Dr Emily Lawson, responsable du programme de vaccination du NHS Covid, a déclaré hier : « La plus grande campagne de vaccination du NHS jamais réalisée est dans la dernière ligne droite du déploiement de la première dose.

« Le vaccin est la mesure la plus importante que vous puissiez prendre pour vous protéger, vos amis et votre famille, il est donc très important que tout le monde dans les derniers groupes éligibles s’inscrive pour obtenir leur vaccin et jouer leur rôle dans cet énorme effort national. »

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a ajouté: « Nous sommes presque au dernier obstacle pour offrir des injections vitales à tous les adultes britanniques, les deux vaccins offrant la protection la plus complète possible contre les symptômes, les maladies graves et l’hospitalisation à cause de ce terrible virus et nous rapprochant un peu plus de vaincre cette pandémie. »

Boris Johnson espère que d’ici le 19 juillet – le nouveau « jour de la liberté » – environ les deux tiers de la population adulte auront eu deux coups, y compris tous les plus de 40 ans, les personnes vulnérables et les travailleurs de la santé et des soins.

Le Premier ministre a déclaré: « Pour ce faire, nous allons maintenant accélérer le deuxième coup pour les plus de 40 ans, tout comme nous l’avons fait pour les groupes vulnérables, afin qu’ils obtiennent la protection maximale le plus rapidement possible.

« Nous avancerons notre objectif de donner à chaque adulte de ce pays une première dose d’ici le 19 juillet. »

On espère d’ici là que les vacances d’été à l’étranger seront de retour, avec le double piqûre capable de voyager librement à l’étranger.

Cependant, au moins 100 000 vaccins doivent être distribués dans la capitale chaque jour afin d’atteindre l’objectif du gouvernement – et il semble que ce soit loin.

Un total de 58 282 vaccins ont été administrés à Londres mercredi – bien en deçà de l’objectif quotidien.