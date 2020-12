Des files d’attente massives, aucune distanciation sociale et un port de masque limité ont été le point culminant des centres commerciaux le lendemain de Noël alors que les habitants se démenaient pour mettre la main sur une bonne affaire.

Des centaines d’acheteurs ont inondé les centres commerciaux de l’ouest de Sydney samedi, ignorant l’appel du premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejikilian, à rester à la maison et à éviter les ventes du lendemain de Noël par peur d’une autre épidémie de COVID-19.

Des scènes choquantes ont montré que toutes les règles étaient jetées par la fenêtre alors qu’un afflux de personnes passait leur journée sans se souvenir des règles de sécurité de base du COVID.

Sydneysiders a ignoré l’appel de la première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejikilian, à rester à la maison et à éviter les ventes le lendemain de Noël par crainte d’une autre épidémie de COVID-19 (photo du MPO à Homebush)

Aucune distanciation sociale n’a été observée au MPO à Homebush dans l’ouest de Sydney pendant les ventes du lendemain de Noël

Des scènes similaires ont été repérées à Parramatta Westfield alors que les acheteurs vaquaient à leurs occupations en ignorant les règles COVID (photo)

Des files d’attente serpentant devant la porte ont été repérées samedi au MPO à Homebush, dans l’ouest de Sydney.

Des scènes similaires se produisaient à Parramatta Westfield alors que les acheteurs vaquaient à leurs occupations sans prendre de distance socialement.

Dans le CBD, cependant, c’était une histoire différente avec très peu d’acheteurs faisant leur tournée à Pitt St.

Des barricades et des gardes de sécurité ont été installés le long de la rue commerçante samedi matin en prévision d’un afflux d’acheteurs.

Dans les années précédentes, il n’y avait pas un pouce d’espace dans le centre commercial Pitt Street de la ville avec d’innombrables acheteurs affluant pour profiter des meilleures réductions.

Les choses ont changé vers l’après-midi alors que de plus en plus de gens affluaient dans la ville pour voir quelle affaire ils pouvaient mettre la main.

Des foules énormes d’acheteurs ont été repérées à Parramatta Westfields alors que les gens essayaient de mettre la main sur une bonne affaire ou deux (photo)

Un employé de la vente au détail attend à l’extérieur pour accueillir les acheteurs le lendemain de Noël à Sydney

Les acheteurs sont vus autour des barrières vides de contrôle des foules au Pitt Street Mall le lendemain de Noël

La sécurité sont vus autour des barrières de contrôle des foules vides au Pitt Street Mall le lendemain de Noël

Les acheteurs impatients se rendent généralement aux portes dès 6 heures du matin pour participer à l’événement de magasinage marathon, mais il n’y avait qu’une poignée de personnes qui attendaient devant le détaillant David Jones samedi matin.

Des marqueurs de distanciation sociale avaient été placés autour des magasins pour s’assurer qu’un flux constant de clients était séparé, mais la plupart n’étaient pas utilisés.

À Noël, Mme Berejiklian a lancé un avertissement sévère à ceux qui envisageaient de se rendre aux ventes du lendemain de Noël.

« Nous préférerions que les gens ne se rendent pas au CBD demain, car des gens de partout à Sydney viennent au même endroit et il ne faut qu’un ou deux cas pour que cela se répande partout ailleurs – et nous ne le faisons pas. veulent voir cela se produire.

« Je ne saurais trop insister sur l’urgence des gens de réduire leur mobilité, de ne pas entreprendre d’activités à moins qu’ils ne le fassent absolument et d’éviter le CBD là où vous le pouvez.

«Si vous devez aller au CBD et que vous devez faire du shopping, assurez-vous de porter un masque et d’être socialement éloigné.

Il semble que la plupart des résidents aient suivi ses conseils et bien que la foule se soit accrue au fil de la journée, c’était un contraste frappant avec le taux de participation de l’année dernière.

De nombreux acheteurs ont également été vus sans masque alors que le gouvernement suggérait à plusieurs reprises qu’ils devraient être portés dans tous les centres commerciaux.

Des gardes de sécurité attendent devant un Myer dans le Westfield de Sydney le lendemain de Noël

Un acheteur enthousiaste a réussi à mettre la main sur plusieurs articles Nike lors des énormes ventes du lendemain de Noël à Sydney

Une jeune femme sort d’un magasin samedi. Neuf nouveaux cas ont été enregistrés à Sydney

Des marshalls de Covid ainsi que des policiers ont également été vus patrouiller dans les magasins samedi matin alors que la foule commençait à augmenter.

Un couple est vu faire du shopping à Sydney samedi lors des ventes massives du lendemain de Noël

Peu d’acheteurs ont été vus se diriger vers David Jones dans le CBD de Sydney samedi. Le premier ministre Gladys Berejiklian avait averti les habitants d’éviter le CBD

L’Australian Retailers Association avait précédemment prédit que les Australiens dépenseraient 19,5 milliards de dollars du lendemain de Noël au 15 janvier.

Mais bien que les magasins aient pu être vides, les clients devraient toujours se livrer à des achats en ligne pendant les vacances, la plupart des marques proposant des ventes numériques.

Les marshalls de Covid ainsi que des policiers patrouillaient dans les magasins samedi matin alors que la foule commençait à grandir.

L’hésitation à faire du shopping est venue après l’annonce de l’annonce de neuf nouveaux cas enregistrés samedi – dont un enfant – après que près de 40000 personnes aient été testées pour le virus le jour de Noël.

Mme Berejiklian a déclaré que huit des neuf nouvelles infections signalées étaient liées au cluster Avalon sur les plages du nord de Sydney. La neuvième infection pourrait être un faux positif, a-t-elle déclaré.

Six des huit cas sur les plages du nord se trouvaient dans le même foyer et les deux autres avaient été identifiés comme des contacts étroits après que le virus ait été précédemment transmis à Paddington et au Avalon Bowling Club.

Les ventes du lendemain de Noël de cette année contrastaient fortement avec le taux de participation de 2019 (photo) avec des magasins inondés de clients impatients

Sur la photo: des barricades sont utilisées pour bloquer les rues autour du centre commercial Pitt Street, des rues George et Elizabeth lors des soldes du lendemain de Noël de l’année dernière

Sur la photo: les acheteurs font la queue pendant les ventes du lendemain de Noël au Pitt St Mall à Sydney en 2019

Un employé du magasin est vu en train de donner à un client un contrôle de température pendant les ventes du lendemain de Noël de cette année

Le centre commercial Pitt Street était étrangement calme cette année avec des cas de coronavirus incitant de nombreux habitants de Sydney à rester chez eux

Des acheteurs masqués marchent dans le CBD de Sydney samedi avant les ventes du lendemain de Noël

Le premier ministre a déclaré que les plages du nord reviendraient aux commandes de rester à la maison avant Noël à partir du 27 décembre, avec quelques légers changements.

Les rassemblements en plein air de cinq personnes à l’extrémité nord des plages du nord seront autorisés à partir de dimanche.

À l’extrémité sud des plages du nord, dans les banlieues telles que Manly, des rassemblements en plein air jusqu’à 10 personnes seront autorisés.

Les ordonnances sanitaires seront révisées le 30 décembre.

Les photos des soldes de l’année dernière à Sydney racontent une histoire différente avec Pitt Street et Elizabeth Street remplies d’acheteurs enthousiastes.

Les ventes étaient si importantes que l’association de vente au détail avait estimé que les Australiens dépenseraient 2,62 milliards de dollars le 26 décembre seulement.

Certains clients dévoués ont même campé la nuit précédente pour s’assurer de ne pas manquer les meilleures offres.