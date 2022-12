Des fichiers Twitter décrivent la campagne de censure de Covid

La plateforme de médias sociaux a apparemment supprimé le «contenu légitime» sur le coronavirus à la demande de la Maison Blanche

Le dernier lot de documents Twitter publiés par le PDG Elon Musk montre comment la plate-forme a censuré les publications sur Covid-19 qui ne correspondaient pas au message de la Maison Blanche. Des médecins et épidémiologistes qualifiés ont été supprimés et interdits à la demande directe de l’administration Biden, suggèrent les documents.

Les administrations Trump et Biden ont poussé Twitter à modérer le contenu lié au coronavirus, a rapporté lundi le journaliste David Zweig, citant les communications internes de l’entreprise. Alors que l’équipe de Trump voulait étouffer les rumeurs de pénurie d’épiceries pour lutter contre les achats de panique, Biden s’est concentré sur “désinformation” sur les vaccins une fois que son équipe a pris le relais en janvier 2021.

Selon les fichiers vus par Zweig, le personnel de Biden a directement fait pression sur Twitter pour interdire “comptes anti-vaxxer de haut niveau”, y compris celle de l’ancien journaliste du New York Times Alex Berenson, qui a affirmé avec persistance que les risques de la vaccination l’emportent sur les avantages. Twitter s’est conformé et a suspendu Berenson en juillet 2021, mais les employés de Twitter ont déclaré par la suite que “l’équipe Biden” était encore “pas satisfait” avec les efforts de censure de la plateforme, et a exigé avec colère qu’elle “dé-plateforme plusieurs comptes.”

12. Culbertson a écrit que l’équipe de Biden était “très en colère” que Twitter n’ait pas été plus agressif dans la suppression de plusieurs comptes. Ils voulaient que Twitter en fasse plus. pic.twitter.com/lZTQV3yKeZ – David Zweig (@davidzweig) 26 décembre 2022

Twitter a placé une étiquette d’avertissement sur le compte d’un épidémiologiste de Harvard qui a fait valoir que “ceux qui ont déjà eu une infection naturelle” n’ont pas besoin d’être vaccinés et signalés comme “trompeur” tweets citant l’administration Biden propres données sur les taux de mortalité de Covid. Il a utilisé une combinaison d’IA “bots” et des modérateurs sous contrat dans des pays étrangers pour prendre ces décisions.

Un médecin était signalé pour avoir partagé les résultats d’une étude évaluée par des pairs établissant un lien entre la vaccination et les arrêts cardiaques chez les jeunes, tandis qu’un autre médecin était définitivement suspendu pour avoir fait référence à une étude publiée suggérant que la vaccination altère temporairement le nombre de spermatozoïdes des patients masculins.

“Le contenu dissident mais légitime a été qualifié de désinformation, et les comptes des médecins et d’autres ont été suspendus à la fois pour avoir tweeté des opinions et des informations manifestement vraies”, Zweig a tweeté.

Lorsque l’ancien président Donald Trump a exhorté ses partisans à ne pas “avoir peur du covid” après sa propre guérison de la maladie, les modérateurs principaux de Twitter ont débattu de prendre des mesures contre le tweet, avant de conclure que Trump “optimiste” l’évaluation n’a pas compté comme de la désinformation.

Depuis l’achat de Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre, Musk a publié des lots de documents mettant en lumière les politiques de censure auparavant opaques de la plateforme. Publiés par plusieurs journalistes indépendants, ces dépôts de documents ont montré comment Twitter a supprimé les informations préjudiciables à la campagne électorale de Joe Biden, s’est entendu avec le FBI pour supprimer le contenu que l’agence voulait cacher, a aidé les campagnes d’influence en ligne de l’armée américaine et a censuré “récits anti-ukrainiens” au nom de plusieurs agences de renseignement américaines.