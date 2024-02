Des fichiers divulgués révèlent le monde secret des pirates informatiques chinois à louer

Ces révélations soulignent à quel point la Chine a ignoré, ou éludé, les efforts américains et autres pendant plus d’une décennie pour limiter ses vastes opérations de piratage. Et cela survient alors que les responsables américains avertissent que le pays a non seulement redoublé d’efforts, mais qu’il est également passé du simple espionnage à l’implantation de codes malveillants dans les infrastructures critiques américaines – peut-être pour se préparer au jour où un conflit éclaterait à propos de Taiwan.

Le recours par le gouvernement chinois à des entrepreneurs privés pour pirater en son nom s’inspire des tactiques de l’Iran et de la Russie, qui se tournent depuis des années vers des entités non gouvernementales pour s’en prendre à des cibles commerciales et officielles. Même si l’approche dispersée de l’espionnage d’État peut s’avérer plus efficace, elle s’avère également plus difficile à contrôler. Certains entrepreneurs chinois ont utilisé des logiciels malveillants pour extorquer des rançons à des entreprises privées, alors même qu’ils travaillaient pour l’agence d’espionnage chinoise.

Ce changement s’explique en partie par la décision du plus haut dirigeant chinois, Xi Jinping, d’élever le rôle du ministère de la Sécurité d’État pour qu’il s’engage dans davantage d’activités de piratage informatique, qui relevaient auparavant principalement de la compétence de l’Armée populaire de libération. Alors que le ministère de la Sécurité met l’accent sur une loyauté absolue envers M. Xi et le régime du Parti communiste, ses opérations de piratage et d’espionnage sont souvent initiées et contrôlées par les bureaux de sécurité de l’État au niveau provincial.

Ces bureaux confient parfois à leur tour les opérations de piratage à des groupes à vocation commerciale – une recette pour des activités d’espionnage parfois cavalières, voire bâclées, qui ne tiennent pas compte des priorités diplomatiques de Pékin et peuvent contrarier les gouvernements étrangers avec leurs tactiques.

Certaines parties du gouvernement chinois se livrent encore à des piratages sophistiqués, descendant par exemple, en essayant d’insérer du code dans l’infrastructure centrale américaine. Mais le nombre total de piratages provenant de Chine a augmenté et les cibles sont plus variées, y compris des informations sur les vaccins contre Ebola et la technologie des voitures sans conducteur.