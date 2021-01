Le criminel de guerre HOLOCAUSTE Adolf Eichmann a planifié la formation d’une cellule terroriste nazie alors que l’Allemagne s’effondrait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, selon la CIA.

Eichmann est l’un des hommes les plus pervers de l’histoire après avoir été l’un des architectes de la vile «solution finale» des nazis – le génocide de masse de six millions de juifs.

Des fichiers déclassifiés conservés dans les archives de la CIA affirment que le commandant SS était en train de préparer un sinistre complot alors même que les alliés s’abattaient sur l’effondrement du Troisième Reich.

Les documents mis au jour par The Sun Online montrent que l’on croyait que le cerveau de l’Holocauste, Eichmann, espérait essayer de former une cellule de combattants qui se cacheraient à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Les dossiers marqués « SECRET » affirment que le département américain de l’armée a compris que le criminel de guerre nazi prévoyait une guerre imminente entre l’Occident et l’Union soviétique.

Les deux côtés pesaient sur l’Allemagne à l’époque, et bien sûr, ce qui a suivi la chute du régime d’Adolf Hitler, ce sont des décennies de tensions pendant la guerre froide.

Il semble qu’Eichmann rêvait de pouvoir exploiter ce chaos imaginaire alors qu’il partait en fuite avec une foule d’autres nazis – dans l’espoir de mettre en place une armée de «partisans» dans les montagnes d’Autriche.

C’est un contraste frappant avec son témoignage lors de son procès pour crimes de guerre selon lequel il «ne faisait que suivre les ordres» alors qu’il tentait de se distancer des nazis après avoir été arrêté 15 ans plus tard en Argentine.

Le dossier secret est daté du 21 juin 1960, soit deux mois seulement après la capture éventuelle d’Eichmann.

Les détails sur le plan d’Eichmann sont cités dans le dossier et proviennent d’un rapport daté du 5 mars 1947 et compilé le Corps de contre-espionnage de l’armée américaine à Salzbourg, en Allemagne.

Il affirme: «En cas d’effondrement allemand, Sujet (Eichmann) envisageait de former un groupe de partisans composé de ses partisans et de membres de son bureau.

«Les plans du sujet étaient fondés sur le déclenchement de la guerre entre la Russie soviétique et ses alliés occidentaux; il avait l’intention d’attendre une telle guerre dans les montagnes et les grottes des régions de Muehlviertel, Niederosterreich et Tennengebirge.

Il déclare alors qu’en mai 1945, Eichmann a obtenu de « faux documents » pour sa famille et avait prévu de rendre visite à ses parents à Linz, en Autriche.

Le dossier décrit en détail les efforts déployés par les États-Unis pour le retrouver – ce qui fait de nombreuses déclarations erronées sur sa localisation.

NAZIS QUI SE ÉCHAPPENT EN AMÉRIQUE DU SUD Les HISTORIENS savent qu’Hitler est mort dans son bunker après s’être tiré une balle – mais certains nazis se sont enfuis en Amérique du Sud. Josef Mengele Connu sous le nom d ‘ »Ange de la Mort », Mengele était un officier SS qui a expérimenté et torturé des prisonniers à Auschwitz. La vile bête s’est enfuie au Paraguay, puis au Brésil, et a réussi à échapper à la justice avant de se noyer après avoir subi un accident vasculaire cérébral en nageant en 1979. Walter Rauff Le colonel SS derrière des chambres à gaz mobiles qui a tué au moins 100000 personnes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a réussi à s’échapper d’un camp de prisonniers avant de s’enfuir au Chili, où il a vécu ses jours jusqu’en 1984 sous la protection du dictateur Augusto Pinochet. Franz Stangl Il était connu comme « la mort blanche » pour son uniforme blanc et a travaillé pour tuer ceux qui avaient des handicaps mentaux et physiques. S’échappant au Brésil en 1951, il fut finalement capturé et ramené en Allemagne en 1967 – étant reconnu coupable du meurtre de masse de 900 000 personnes. Il est décédé en 1971. Gerhard Bohne A dirigé un programme pour aider à «purifier» la race aryenne qui a supervisé le massacre de 200 000 personnes dans des conditions incurables. Il s’est caché en Argentine après avoir fui là-bas en 1949, mais a été arrêté après son retour en Allemagne en 1963. Il a fui à nouveau en Argentine sous caution, puis est devenu le premier nazi extradé par Buenos Aires – mourant en 1981. Josef Schwammberger Schwammberger brandissait un fouet, faisait dresser un chien de berger allemand pour attaquer les gens et jetait des prisonniers dans des feux de joie alors qu’il gérait trois camps de travaux forcés en Pologne. Le commandant SS réussit à s’échapper en Italie en 1948 avant de s’enfuir en Argentine où il vivait sous son propre nom. Il a été arrêté en 1987 et condamné à la prison à vie – où il est mort en 2004. Erich Priebke Responsable du massacre de 335 personnes à Rome et de la signature du transport de 2000 juifs à Auschwitz. Il s’est échappé d’un camp britannique le Nouvel An 1946 alors que les gardes étaient ivres, puis s’est enfui en Argentine. Priebke a ensuite été dénoncé par des journalistes en 1994 avant d’être extradé vers l’Italie où il est mort en prison en 2013.

Le plan apparent d’Eichmann ne se réalisa cependant jamais et il fut capturé par les forces américaines – se cachant à l’aide de faux papiers SS qui l’identifiaient comme « Otto Eckman ».

Il s’est ensuite enfui en réussissant à échapper à un détail de travail au camp de prisonniers de Cham, en Allemagne.

Les nazis se sont ensuite cachés en Autriche avant de réussir à s’échapper en Argentine en utilisant le réseau secret nazi surnommé les «ratlines».

Il a réussi à ne pas être détecté là-bas pendant dix ans avant d’être capturé par des agents israéliens à Buenos Aires.

Le dossier prétend que les fantômes ont établi qu’Eichmann vivait en Argentine depuis 1952 sous le nom de « Clemens » mais pensait à tort qu’en 1958, il vivait à Jérusalem.

Quelqu’un nommé « M. Radford » a demandé l’information – qui est venue alors que les États-Unis étaient stupéfaits lorsque l’agence de renseignement israélienne Mossad a annoncé qu’ils avaient attrapé Eichmann.

Le dossier révèle diverses fausses pistes suivies par les États-Unis, comme les affirmations qu’Eichmann s’est échappé au Moyen-Orient alors qu’il était «déguisé en juif» en novembre 1945.

Il aurait également vécu pendant un certain temps en Égypte sous la protection du roi Farouk.

D’autres rapports indiquent qu’il a été répertorié comme conseiller des forces armées égyptiennes et qu’il s’est rendu en Syrie.

En réalité, Eichmann s’est échappé d’un camp de détention américain en 1946 et a réussi à obtenir de faux papiers sous le nom d’Otto Heninger.

Il a vécu sous le radar dans le nord de l’Allemagne pendant les années suivantes se faisant passer pour un ouvrier alors que ses anciens camarades donnaient des preuves accablantes de ses crimes aux procès de Nuremberg.

Les nazis ont alors réussi à obtenir un faux permis de travail pour s’installer en Argentine sous le nom de Ricard Klement, organisé par le sympathisant nazi Mgr Alois Hudal.

Se cachant dans des monastères à travers l’Europe, Eichmann a réussi à se rendre à Gênes, en Italie, d’où il a ensuite navigué vers l’Argentine.

Lui et sa famille ont déménagé à Buneos Aries où il est devenu directeur d’une usine Mercedes et a donné des interviews sur sa vie à un journaliste sympathique.

Les agents du Mossad avaient cependant soupçonné qu’il était en Argentine depuis 1953 et ont finalement réussi à confirmer leurs craintes en 1960.

Eichmann a ensuite été pris en charge par une équipe d’agents alors qu’il montait dans le bus avant d’être sorti clandestinement d’Argentine sur un vol El Al.

Le nazi a été jugé avant d’être pendu en tant que criminel de guerre – le seul recours jamais condamné par Israël à la peine de mort.

Jour commémoratif de l’Holocauste ENVIRON six millions de Juifs ont été brutalement massacrés pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que des millions d’autres minorités ethniques, notamment des gitans et des handicapés. Le monde – y compris le Royaume-Uni – s’en souvient aujourd’hui à l’occasion du Jour du Souvenir de l’Holocauste, 75 ans après la libération d’Auschwitz-Birkenau. Le Jour commémoratif de l’Holocauste a lieu chaque année le 27 janvier. Cette date, en 1945, marque la libération du camp de concentration nazi allemand d’Auschwitz, par les Soviétiques, près de huit mois avant la fin officielle de la guerre. Au moment où les Soviétiques sont arrivés, la plupart des prisonniers du camp avaient déjà été envoyés en marche de la mort. Environ 7 000 prisonniers étaient encore en vie lorsque le camp de concentration a été libéré. Le génocide d’Hitler, connu sous le nom de Shoah en hébreu, a anéanti les deux tiers de la population juive européenne – dont environ 1,5 million d’enfants. Ces meurtres horribles, qui ont eu lieu entre 1941 et 1945, ont secoué le monde. Au cours des cinq années d’ouverture, environ 1,1 million de personnes ont été tuées à Auschwitz. Environ 90% d’entre eux étaient juifs, tandis que les autres victimes étaient généralement des Roms, des Polonais et des Soviétiques. Un juif sur six tué pendant la guerre est mort à Auschwitz, dans ce que les nazis ont appelé la solution finale d’Hitler. Depuis 1996, le 27 janvier est officiellement commémoré en Allemagne comme l’anniversaire des victimes du national-socialisme, l’Italie et la Pologne adoptant plus tard des jours commémoratifs similaires. En 2005, les Nations Unies (ONU) ont voté la commémoration officielle de l’Holocauste.

Eichmann a toujours affirmé qu’il ne suivait les ordres que pendant l’Holocauste et a supplié Israël de ne pas l’exécuter.

Le nazi a même écrit une lettre au président israélien en décriant les actions dans les camps de la mort comme des « horreurs indicibles ».

L’appel de miséricorde de dernière minute d’Eichmann a cependant été rejeté et il a été pendu

à la prison de Ramle le 31 mai 1962.

Il est l’un des nazis les plus connus à avoir initialement échappé à la capture, mais son arrestation et son procès sont considérés comme une petite mesure de justice envers les victimes de l’Holocauste.

Eichmann a aidé à gérer la déportation massive des Juifs vers les camps de la mort et les ghettos – étant responsable de millions de morts.

Il a été reconnu coupable de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de crimes contre le peuple juif.

« Je vais sauter dans ma tombe en riant parce que le sentiment d’avoir cinq millions d’êtres humains sur ma conscience est pour moi une source de satisfaction extraordinaire », aurait déclaré Eichmann dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale.

The Sun Online a déjà révélé de superbes documents déclassifiés qui montrent comment le Royaume-Uni et les États-Unis ont chassé Hitler pendant 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, craignant qu’il soit toujours en vie.