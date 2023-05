Des feux de forêt incontrôlables provoquent des évacuations dans l’Ouest canadien

Un état d’urgence à l’échelle de la province a été déclaré samedi en Alberta alors que plus de 110 incendies de forêt ont brûlé dans toute la province, forçant plus de 24 000 personnes à quitter leur domicile.

EDMONTON, Alberta – Des équipes de pompiers ont combattu dimanche des incendies de forêt menaçant des communautés de l’ouest du Canada dans l’espoir que des températures plus fraîches et la possibilité de pluie pourraient apporter un soulagement temporaire.

Deux incendies de forêt incontrôlables dans la Colombie-Britannique voisine ont également poussé certaines personnes à quitter leur domicile, et les responsables ont averti qu’ils s’attendaient à ce que des vents violents fassent grossir les incendies dans les prochains jours.

Les responsables provinciaux de l’Alberta ont déclaré que les prévisions météorologiques étaient favorables pour les prochains jours, avec des traces de pluie et des conditions nuageuses. Mais ils ont averti que les conditions chaudes et sèches devraient revenir dans quelques jours.

« Bien que certaines régions aient pu subir des précipitations, d’autres non. Les incendies de forêt dans la région sont extrêmement chauds et brûleront profondément dans le sol. Ces incendies peuvent se rallumer si les conditions sont bonnes », a déclaré dimanche une mise à jour provinciale sur les incendies dans les comtés de Parkland et Yellowhead à l’ouest d’Edmonton.