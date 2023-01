Des feux d’artifice spectaculaires du Nouvel An illuminent le ciel de Londres alors que des foules immenses célèbrent à travers le Royaume-Uni pour la première fois en trois ans

Les feux d’artifice de la Saint-Sylvestre sont de retour à Londres en fanfare, la capitale présentant un spectacle étincelant pour la première fois en trois ans.

Les Britanniques ont bravé le temps pour regarder l’émission en personne après avoir dû regarder de chez eux pendant la pandémie de Covid avec plus de 100 000 personnes bordant la Tamise.

Le feu d’artifice du Nouvel An à Londres est revenu cette année après son annulation pendant la pandémie de Covid Crédit : Getty Images – Getty

Des scènes incroyables dans le centre de Londres Crédit : LNP

Feux d’artifice à Londres pour marquer le début de 2023

Le Big Ben a sonné minuit Crédit : Getty

Des feux d’artifice explosent au-dessus de la ligne d’horizon de Londres peu après minuit Crédit : George Cracknell Wright

Les fêtards font la queue le long du centre commercial du centre de Londres en attendant d’avoir accès à The Embankment le soir du Nouvel An Crédit : LNP

Des reconstitueurs vikings balancent des boules de feu pendant les célébrations du Nouvel An au Flamborough Fire Festival Crédit : Getty

L’année dernière, un spectacle de drones a été diffusé près des monuments de la ville avec un hommage touchant à Sir Captain Tom Moore, décédé en 2021.

Des feux d’artifice ont également été déclenchés pour sonner le Nouvel An, mais aucune foule n’a été autorisée – avec des milliers de personnes se connectant pour regarder à la télévision.

Ce soir, Big Ben a frappé alors qu’une foule de plus de 100 000 personnes se rassemblait le long du quai de la Tamise, dans le centre de Londres, pour regarder 12 000 feux d’artifice dans le ciel.

Le spectacle à guichets fermés a été conçu pour envoyer un message “d’amour et d’unité”, car il a souligné la victoire historique des Lionnes à l’Euro à Wembley, a marqué les 50 ans de la fierté de Londres avec un message de Peter Tatchell du Gay Liberation Front, et envoyé un message de soutien à l’Ukraine.

L’exposition a également rendu hommage à feu la reine, avec un enregistrement vocal d’elle et des paroles de Dame Judi Dench, avant d’honorer le roi, ainsi qu’un message de Charles sur la nécessité de préserver l’avenir de notre planète.

Complet avec de la musique qui comprenait Sweet Caroline de Neil Diamond, l’orchestre ukrainien Kalush, vainqueur de l’Eurovision, et des succès de Stormzy, Dua Lipa, Cher, Dave, Rihanna et Calvin Harris, le spectacle s’est terminé avec le traditionnel Auld Lang Syne.

L’année précédente, le spectacle a été annulé par le maire de Londres, Sadiq Khan, par crainte que les gens ne se rassemblent dans la capitale pendant la pandémie.

À Newcastle, pour la deuxième année consécutive, les foules ont eu droit à une vitrine de lasers plutôt qu’à des feux d’artifice, car les chefs de conseil l’ont jugé plus sûr et plus respectueux de l’environnement.

En Écosse, 30 000 personnes ont rempli ce soir les rues d’Édimbourg alors que les célébrations de Hogmanay revenaient après la pause de Covid.

Les Pet Shop Boys sont en tête d’affiche des événements de la capitale tandis que des milliers de personnes font la fête dans les rues.

Neil Tennant, des Pet Shop Boys, a déclaré: “C’est un spectacle vraiment excitant à jouer, quand vous arrivez ici, vous réalisez que Hogmanay est un gros problème à Édimbourg.

“Nous y avons joué pour la première fois il y a neuf ans et c’était juste un public fantastique, c’est un site incroyable avec le château au-dessus de vous et tout le monde est là pour passer un bon moment.” Les fêtards ont pu faire partie du spectacle de Hogmanay avec des bracelets à LED illuminés qui se connectaient à la musique jouée pendant le spectacle.

La star de l’Eurovision Sam Ryder se produit sur Hootenanny de Jools Holland aux côtés de George Ezra et de Self Esteem.

Sam Ryder a déclaré sur son Instagram hier: “Joyeux réveillon du Nouvel An humide et venteux! Que vous ayez eu une année à célébrer ou une année dont vous vous sentez prêt à passer à autre chose, lâchez prise et recommencez à zéro, nous allons tous un chemin et c’est en avant, alors autant y aller tous ensemble.”

Plus tôt dans la journée, des milliers d’Australiens se sont rassemblés dans le port de Sydney pour accueillir la nouvelle année.

L’impressionnante pièce pyrotechnique devant l’Opéra de Sydney était également la première fois que les foules pouvaient célébrer depuis 2019.

Les Néo-Zélandais avaient été parmi les premiers à sonner en 2023 avec une superbe exposition sur la Sky Tower dans le centre d’Auckland.

Le Burj Khalifa – le plus haut bâtiment du monde – était le centre des feux d’artifice à Dubaï alors que les célébrations reviennent dans le monde entier après qu’Omicron a atténué les événements de l’année dernière.

Malgré une épidémie de Covid en cours, des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de Wuhan, en Chine, et ont lâché des ballons pour accueillir en 2023.

La célèbre ligne d’horizon de Hong Kong a servi de toile de fond à un magnifique feu d’artifice avec un énorme 2023 projeté sur un bâtiment au-dessus du port de Victoria.