Des feux d’artifice blâmés dans la mort de la star du hockey sur glace Matiss Kivlenieks alors que de nouveaux détails émergent sur l’incident tragique du bain à remous

La nouvelle a éclaté lundi matin que la star lettone de la LNH Kivlenieks était décédée dans un tragique accident, et les autorités locales ont depuis fourni une mise à jour sur les détails de l’incident qui a coûté la vie au natif de Riga, 24 ans.

Notifiant les médias, le lieutenant Jason Meier du département de police de Novi dans le Michigan a déclaré que la police et les pompiers avaient répondu à un appel à une résidence privée dimanche à 22h13, heure locale, et ont déclaré que Kivlenieks avait été transporté d’urgence dans un centre médical voisin où il a été déclaré mort.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Matiss Kivlenieks (@m_kiv80)

« Il semble y avoir eu un dysfonctionnement du feu d’artifice, qui a poussé un groupe de personnes à fuir le bain à remous, y compris le défunt, qui a glissé et s’est cogné la tête sur le béton« , a déclaré Meier, qui a également indiqué que l’incident s’était produit lors des célébrations du 4 juillet.

Selon la police, les fêtards ont paniqué lorsqu’un « style mortier » Le feu d’artifice s’est incliné et s’est enflammé, incitant plusieurs personnes – dont Kivlenieks – à tenter de fuir le bain à remous.

Une autopsie doit être pratiquée lundi, mais la police a déclaré qu’elle s’attend à ce qu’elle confirme que la mort de Kivlenieks était le résultat d’un « accident de glissade et de chute« .

Kivlenieks a participé à deux matchs la saison dernière pour les Blue Jackets et était censé concourir pour plus de temps de jeu au cours des saisons à venir. Il avait auparavant joué pour la Lettonie aux Championnats du monde, où il a réalisé une performance cruciale dans une victoire par blanchissage contre l’équipe canadienne championne du monde lors de leur match d’ouverture.

Déclaration du commissaire Gary Bettman à l’occasion du décès de @BlueJacketsNHL le gardien Matiss Kivlenieks. https://t.co/wcNocrykH8pic.twitter.com/xE3xSahQAR – Relations publiques de la LNH (@PR_NHL) 5 juillet 2021

« Une chose que j’aimais et apprécié chez lui était qu’il avait un grand sourire et était toujours de bonne humeur« , a déclaré l’ancien skipper des Blue Jackets Nick Foligno à ESPN.

« Je sais que c’est cliché, mais c’est exactement le genre de gars qu’il était. Juste profiter de sa vie de jeune de 24 ans vivant son rêve et on peut dire qu’il n’a pas pris un jour pour acquis, ce qui rend cette tragédie encore plus difficile à supporter.

« Prier pour sa famille et pour nous tous qui l’avons connu. Journée difficile pour beaucoup de personnes dans cette organisation. »

« Au nom de la famille de la LNH, nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses coéquipiers dans l’organisation des Blue Jackets et son pays natal, la Lettonie», a ajouté le commissaire de la LNH Gary Bettman.

« Son amour pour la vie et sa passion pour le jeu manqueront profondément à tous ceux qui ont eu la chance de l’avoir comme coéquipier et ami. »