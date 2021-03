Des fêtes Zoom aux jeux socialement éloignés: comment ma famille a fait face à une année d’anniversaires pandémiques

Il y a un an, nous avons célébré le 12e anniversaire de ma fille.

Nous avions un thème Captain Marvel. Un bar à nachos. Un gâteau à la crème glacée.

Elle a invité ses amis pour une soirée pyjama. En fait, deux soirées pyjama parce que l’une de ses meilleures amies avait une autre fête à laquelle assister le jour de la fête d’origine.

Vous savez probablement où va cette histoire: c’était le dernier anniversaire « normal » que nous avons célébré l’année dernière.

C’est maintenant le 13e anniversaire de Wendy. Nous avons un thème mandalorien. Et tout est différent. Nous avions encore deux soirées pour ses amis. Mais c’est pour maintenir le nombre d’invités dans la salle Zoom à un niveau gérable.

Nous n’avons invité que les membres de notre famille les plus proches pour permettre la distanciation sociale. Nous étions masqués. Nous avons eu des desserts individuels parce que souffler des bougies sur un gâteau commun? Pas compatible COVID.

Avec l’arrivée de l’anniversaire de Wendy, chaque membre de notre famille a maintenant célébré un anniversaire pandémique. Deux l’ont été pendant le verrouillage. Deux ont été des anniversaires marquants (la première année de Wendy à l’adolescence, le doux 16 d’Alex). Tous ont été différents de la normale. Voici comment nous avons ajusté, géré et même changé certaines choses pour le mieux.

Abandonner les choses qui ne fonctionnent pas et offrir des cadeaux pour encourager de nouveaux passe-temps

Mon mari et moi avons eu les premiers anniversaires de la pandémie – lors de la commande plus sûre à la maison.

Nous avons essayé de reproduire quelques-unes des façons dont nous célébrerions normalement. Certains n’ont tout simplement pas fonctionné. Au lieu d’inviter mes belles-sœurs pour regarder des films, nous avons essayé de synchroniser ce que nous regardions et de leur parler via Zoom en même temps. Personne n’était vraiment synchronisé et les choses n’arrêtaient pas de tourner. C’était juste un peu frustrant.

Les cadeaux pandémiques ont eu plus de succès.

Habituellement, ma mère m’emmène acheter des vêtements pour mon cadeau d’anniversaire. Comme cela n’a pas été possible cette année – et je n’ai pas vraiment ressenti le besoin de nouveaux vêtements dans ma garde-robe de travail à domicile de sweats et de pantoufles – mes parents m’ont acheté un sac de livres à la place, qu’ils m’ont donné pendant que nous bavardé sur mon porche. Ces livres ont sauvé la raison car la lecture a été l’un de mes réducteurs de stress les plus fiables pendant la pandémie.

Mon mari a décidé de s’acheter un cadeau d’anniversaire cette année – une hache. Cela semble bizarre. Laissez-moi expliquer. Nous avons une zone légèrement boisée dans notre cour arrière. Il y a deux ans, nous avons dû faire abattre plusieurs arbres morts et les couper en grosses souches lourdes – où ils sont restés parce que nous n’avons jamais eu le temps (ou franchement le désir) de les couper en bois de chauffage plus facile à gérer. Entrez dans le verrouillage, plusieurs jours de congé et rien d’autre à faire. Mon mari a découvert un nouveau passe-temps relaxant en défrichant notre «forêt» et en brûlant le bois dans notre foyer.

Célébrations en plein air et hacks de jeux socialement distants

Ma fille, Alex, a un anniversaire en juillet. À ce moment-là, le verrouillage était terminé. Les magasins étaient ouverts – ce qui signifiait que sa virée annuelle de magasinage Barnes & Noble et sa sortie Baskin Robbins étaient faisables, avec des masques et beaucoup de désinfectant pour les mains.

Mais les grands rassemblements étaient toujours découragés et les experts en santé ont indiqué que les activités de plein air socialement éloignées étaient plus sûres.

Elle a dû contourner la soirée pyjama habituelle qu’elle a avec ses amis en faveur d’une fête en plein air plus courte – qui a été déplacée dans le garage avec la porte ouverte car une tempête de pluie a transformé notre pelouse en un désordre détrempé. Le point lumineux était qu’il m’a obligé à nettoyer notre garage.

Alex et ses invités se sont assis sur des chaises espacées de six pieds et ont grignoté des collations emballées individuellement. J’ai même donné à chaque invité un attrape-dinosaure pour qu’ils puissent prendre une collation sur la table sans la toucher. (C’était un peu exagéré; c’était surtout juste pour le plaisir.)

J’ai placé un sac Ziploc rempli de fournitures de jeu sur la chaise de chaque invité. Il y avait des cartes Pictionary et un bandeau et des cartes Headbands. Pour jouer à Pictionary, chaque invité devait simplement lire quelque chose de sa carte et aller au tableau blanc pour dessiner pendant que tout le monde devinait. Personne ne devait être trop près les uns des autres et chaque personne a utilisé un désinfectant pour les mains après avoir utilisé le marqueur pour tableau blanc.

Headbands est un autre grand jeu socialement éloigné. Chaque joueur place une carte à l’intérieur d’un bandeau en plastique sur sa tête. Tout le monde peut voir la personne, le lieu ou la chose que le joueur est censé deviner. Ils posent des questions par oui ou par non jusqu’à ce qu’ils devinent ce qu’ils ont sur la tête.

Lorsque nos familles sont venues pour une fête d’anniversaire dans la cour, nous avons mangé de la nourriture pour pique-niquer. En suivant les recommandations pour éviter les techniques de service sous forme de buffet, j’ai utilisé des contenants individuels à emporter pour servir des hamburgers, des frites, des cornichons et des fruits. J’ai même utilisé de minuscules contenants pour le ketchup et la moutarde, et nous avions aussi des sacs individuels de chips. Mes enfants ont tellement apprécié ce style de service qu’ils ont demandé que cela continue une fois que les choses sont revenues à la normale.

Adopter la technologie et respecter les limites des gens

Lors de la fête d’anniversaire d’Alex, je savais que ses amis et leurs parents seraient à l’aise avec l’idée d’un rassemblement extérieur et socialement éloigné.

Mais l’anniversaire de Wendy est en février et nous sortions tout juste d’une poussée de COVID. Les amis de Wendy la rejoignirent donc dans une salle Zoom pour une fête. Alex a inventé un jeu-questionnaire pour eux, et le reste du temps, ils ont juste aimé se voir les visages démasqués et parler pendant quelques heures. J’ai également envoyé des colis avec des collations à chacune de ses amies afin qu’elles puissent toutes profiter des mêmes friandises pendant la fête. Et quelques-uns de ses amis l’ont même surprise en déposant des cadeaux d’anniversaire sans contact chez nous.

Je suis heureux que nous ayons pu célébrer chacun de nos anniversaires cette année même si nos fêtes étaient différentes. Et maintenant, nous avons quelques mois avant le début de la prochaine série d’anniversaires de famille. Peut-être que ces fêtes seront un peu plus normales. S’ils ne le font pas, je suppose que nous pouvons à nouveau nous ajuster. Doigts croisés.

