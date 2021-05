Des fêtes de rue éclatent en Espagne alors que le gouvernement lève le couvre-feu contre le coronavirus (VIDEOS)

Le gouvernement espagnol a levé dimanche son état d’urgence lié au coronavirus à minuit. L’état d’urgence a permis au gouvernement d’interdire les déplacements non essentiels entre les régions et a obligé les citoyens à rester chez eux entre 23 heures et 6 heures du matin. L’Espagne enregistrait environ 20 000 cas quotidiens de Covid-19 lorsque le couvre-feu a été introduit, et bien que ce nombre ait culminé à plus de 40 000 en janvier, il est depuis retombé à un peu plus de 8 000 samedi.

Les Espagnols n’ont pas tardé à faire la fête. Quand minuit a frappé, les gens ont afflué dans les rues à travers le pays, dansant, étreignant et chantant « liberté. » Des séquences vidéo de la Puerta del Sol de Madrid ont capturé l’ambiance festive.

Así está ahora mismo la Puerta del Sol. Gente saltando, abrazándose, unos haciendo la conga … No tengo palabras. pic.twitter.com/I5L8SKXn4x – Fernando H. Valls (@FernandoHValls) 8 mai 2021

À Barcelone, les fêtards ont bu dans les rues et se sont dirigés vers la plage. Certains portaient des masques, tandis que d’autres abandonnaient complètement la prudence, s’embrassant et dansant ensemble pour célébrer.

Visca la meva gent de Barcelone. pic.twitter.com/CVABbffw40 – Coronavirus (@ CoronaVid19) 8 mai 2021

Alors que l’horloge sonnait à minuit, les habitants de Barcelone se sont précipités dans la rue pour célébrer la fin du couvre-feu local. L’Espagne a mis fin dimanche à un état d’alerte national de 6 mois après une diminution des cas de virus et une augmentation des vaccinations. (Vidéo AP / Renata Brito) pic.twitter.com/KadXj83d8m – Renata Brito (@RenataBritoAP) 9 mai 2021

Pour certains, la fête peut être de courte durée. Certains gouvernements régionaux envisagent déjà leurs propres restrictions, même s’il appartiendra aux tribunaux de décider de les imposer ou non. Les taux d’infection et de mortalité varient énormément d’une région à l’autre, mais la gravité de la pandémie dans certains cas n’a aucune incidence sur les restrictions prévues.

En Aragon, où le taux d’infection est de 297 pour 100 000, les autorités chercheront à prolonger le couvre-feu dans plusieurs parties de la région. Dans les îles Baléares, où le taux d’infection est de 59 pour 100 000, le gouvernement cherchera à maintenir le couvre-feu strict de 23 heures à 6 heures du matin.

Le Pays basque est aux prises avec un taux d’infection beaucoup plus élevé que partout ailleurs, à 463 pour 100 000 habitants. Cependant, les efforts visant à maintenir le couvre-feu dans ce pays ont été annulés vendredi par le tribunal de grande instance basque. Tous les chiffres et données ont été obtenus d’El Pais.

Avec l’Italie et la France, l’Espagne a été durement touchée dans les premiers stades de la pandémie l’année dernière. Un an plus tard, plus de 3,5 millions de cas ont été enregistrés dans le pays, ainsi que 78 000 décès. Classée par nombre total de cas, l’Espagne est le quatrième pays le plus durement touché d’Europe, derrière la France, le Royaume-Uni et l’Italie.

