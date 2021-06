Des fêtards et des policiers blessés lors d’une rave contre le couvre-feu en France

La police a tiré à plusieurs reprises des gaz lacrymogènes et chargé des groupes de fêtards violents qui ont lancé des boules de métal, des bombes à essence et d’autres projectiles sur les forces de sécurité, selon des images des affrontements partagées en ligne et le plus haut responsable du gouvernement de la région, le préfet Emmanuel Berthier. Les autorités locales ont estimé qu’environ 1 500 personnes y ont participé.