Des festivals d’automne sur terre et sur l’eau prévus pour le week-end – Shaw Local

Fête de Burgoo : Le 53e festival annuel Burgoo aura lieu beau temps, mauvais temps, samedi et dimanche dans le centre-ville d’Utica, avec le ragoût pionnier emblématique, ou burgoo, servi le dimanche matin. Plus de 375 vendeurs d’artisanat et d’antiquités seront installés dimanche de 9h à 17h au centre-ville du village. Des spectacles sont prévus de 9 h à 16 h. Il y aura des jeux pour enfants et des démonstrations de forge en direct. Un tirage au sort 50/50 est fixé à 17 heures. Désormais festival sur deux jours, plus de 150 vendeurs seront installés de 11 heures à 18 heures samedi. Un salon de voitures classiques est prévu de 13 h à 18 h, parrainé par les pompiers d’Utica. Le coup d’envoi de la cuisson du ragoût burgoo aura lieu à 19 heures. Un stationnement pour personnes handicapées sera disponible samedi et dimanche à l’extrémité est du parking de Canal Street. Une navette et un parking seront disponibles dimanche à Celebrations 150, 740 US 6, La Salle. Aller à https://www.lasallecountyhistoricalsociety.org/burgoo pour plus d’informations.

Fête du Smoketober: Prévu de midi à 17 h samedi au bloc Jordan à Ottawa, plus de 20 cuisiniers s’affronteront dans un concours pour préparer les meilleurs porc, côtes levées et poulet. Les billets pour le rôti de porc coûtent 25 $. Les billets sont limités et peuvent être achetés en ligne sur https://pickusottawail.com/pig-roast/ et la prise en charge se fera à Will Call le jour de l’événement. Les animations et activités seront gratuites. De la musique live sera assurée par The Double Shot Duo de 13 h à 16 h 30. Des lancers de haches seront disponibles, ainsi qu’un tournoi de sacs.

Fête d’automne des noix : Le septième Walnut Fall Fest annuel sur Main aura lieu samedi de 11 h à 20 h sur Walnut’s Liberty Square. Cet événement propose du divertissement pour tous les âges, notamment de la musique live, du bingo, un concours de lancer franc, des vendeurs de nourriture et de boissons et des activités pour les enfants, entre autres activités. Les groupes qui devraient se produire incluent Polka Party d’Eddie Korosa, Radio Silence et Rodeo Drive. Il y aura également une cuisine de chili de 18 h à 19 h vendredi, ainsi que des brats aux pommes et des hot-dogs de 18 h à 21 h et des jeux-questionnaires musicaux de 19 h 30 à 21 h. Pour plus d’informations et un horaire complet, rendez-vous sur nutfallfest.com.

Sorcières sur l’eau, pagaie pour animaux de compagnie : Habillez-vous en tenue de sorcière samedi, avec un gilet de sauvetage, et amusez-vous à décorer votre bateau pour participer à l’événement sur le thème d’Halloween au terrain de camping Kayak Starved Rock, 1170 N. 27th Road, Ottawa. L’enregistrement s’effectue de 10h à 11h30, avec photos à 11h45, puis décollage à midi. Un repas-partage et de la musique seront programmés à 16 h. Les personnes présentes sont encouragées à apporter un plat à emporter ou leurs propres boissons. L’idée est d’apporter des fournitures pour animaux de compagnie pour remplir un chaudron et d’en faire don aux refuges pour animaux locaux. Les frais de lancement sont de 10 $ et il y a des frais de location. Aller à https://www.kayakmorris.com/kayak-starved-rock-campground/ pour plus d’informations.

L’ambassadeur de la NASA, Scott Pellican, de La Salle, participera à une fête du soleil organisée par la bibliothèque publique de La Salle à Catlin Park le dimanche 8 octobre. (Scott Anderson)

Fête du soleil : La Bibliothèque publique de La Salle accueillera les ambassadeurs du système solaire de la NASA, James Joel Knapper et Scott Pellican, de 11 h à 14 h, samedi, au parc Catlin, 2650th E. 1251st Road, à Ottawa, pour une fête au soleil visant à célébrer la prochaine éclipse annulaire du 1er octobre. 14 et l’éclipse totale de Soleil en avril 2024. Knapper et Pellican discuteront de la sécurité solaire, de la science des éclipses et des missions d’exploration du Soleil de la NASA. La bibliothèque mettra à la disposition du public des télescopes solaires, des jumelles et des observateurs solaires pour observer le soleil en toute sécurité et, peut-être, voir les taches solaires. Pour plus d’informations, appelez la bibliothèque au 815-223-2341 ou visitez le portail du programme au lien suivant à https://sites.google.com/lasalle.lib.il.us/programportal/upcoming-adult-programs/get-ready-for-the-eclipse

