Des ferries volants feront bientôt traverser la Manche aux passagers en seulement 40 minutes

Des ferries volants qui transporteront les passagers à travers l’extrémité ouest de la Manche en aussi peu que 40 minutes sont prévus par Brittany Ferries.

Les embarcations alimentées par batterie, appelées planeurs de mer, sont à la fois un navire et un avion.

Le premier des « aéroglisseurs avec des ailes » pourrait transporter des Britanniques entre l’Angleterre et la France à des vitesses allant jusqu’à 180 mph dès 2028, selon Brittany Ferries.

Cela réduirait les temps entre Portsmouth et Cherbourg dans le nord de la France de 5 à 6 heures à seulement 40 minutes.

« Les planeurs associent la commodité des ferries à passagers au confort des hydroptères, l’efficacité aérodynamique des aéroglisseurs et la vitesse des avions », a déclaré Brittany Ferries.

Ils fonctionnent par effet de sol, phénomène bien connu des pilotes.

C’est le coussin créé par l’air à haute pression qui est piégé entre les ailes et le sol ou l’eau lors d’un vol à basse altitude.

Les ferries volants de Bretagne transporteraient entre 50 et 150 passagers.

Ils devraient pouvoir opérer à partir d’une jetée ou d’un petit quai ainsi que d’un port, ouvrant la possibilité de voyager depuis Weymouth, Newhaven ou Brighton.

La société développe les planeurs en collaboration avec une start-up basée à Boston appelée Regent, qui s’attend à ce que les premiers passagers commerciaux voyagent sur une petite version d’engins d’ici 2025.

« Seaglider est un concept attrayant et passionnant et nous sommes impatients de travailler avec Regent dans les mois et les années à venir », a déclaré Frédéric Pouget, directeur des ports et des opérations de Brittany Ferries.

