Des fermetures prolongées se profilent alors que le calendrier de fermeture de septembre de l’autoroute 1 à l’est de Golden est annoncé

Des fermetures prolongées de l’autoroute 1 se profilent une fois de plus, alors que les constructeurs de Kicking Horse Canyon publient leur horaire de circulation pour le mois de septembre.

Les fermetures complètes de 24 heures commencent à midi le vendredi 26 septembre et seront en vigueur jusqu’au 1er décembre.

Il s’agit de la quatrième série de fermetures prolongées, qui a débuté en mars 2021.

Le trafic local/de banlieue sera escorté par une voiture pilote à travers le site du projet tous les jours, entre 7 h et 7 h 30 et entre 16 h 30 et 17 h.

Les fermetures intermittentes se poursuivront jusque-là avec l’horaire régulier d’été en place, avec des fermetures de voies entre 20 h et 22 h les soirs de semaine et des fermetures complètes de 22 h à 7 h le lendemain.

L’autoroute restera ouverte les vendredis et samedis soirs jusqu’au début des fermetures complètes, avec seulement des fermetures de voies intermittentes entre 20 h et 7 h.

Pour le long week-end de la fête du Travail, l’autoroute sera entièrement ouverte, de 7 h le vendredi 2 septembre à 20 h. le mardi 6 septembre, lorsque l’horaire régulier reprendra.

Pendant les fermetures, la circulation sera déviée par Radium, via l’autoroute 93 et ​​l’autoroute 95.

Les fermetures font partie de la phase 4 du projet Kicking Horse Canyon.

Le projet verra l’autoroute passer de deux à quatre voies avec un séparateur méridien. Environ 4,8 kilomètres d’autoroute seront mis à jour, avec 13 courbes réalignées et des accotements plus larges le long de l’autoroute pour accueillir les cyclistes.

Les fermetures font partie du projet plus vaste de voies à quatre voies entre l’Alberta et Kamloops, la province engageant 837 millions de dollars pour améliorer l’autoroute 1 entre Kamloops et la frontière de l’Alberta au cours des trois prochaines années dans le cadre du budget de 2021.

Les retards le long du corridor peuvent aller de 45 à 80 minutes pour parcourir toute l’autoroute.

Le projet devrait durer trois ans, avec un maximum de 30 semaines de fermetures pendant cette période. Plus de 70 % des travaux sur le projet ont été achevés après la dernière série de fermetures prolongées.

À ce jour, environ les deux tiers de l’allocation disponible de jours de fermeture complète ont été utilisés.

Transcanadienne