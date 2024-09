Des fermetures de routes, des fermetures de parkings et des itinéraires d’autobus impactés sont attendus pendant le marathon Apple à Kelowna. -Nouvelles de Kelowna

Photo : Série Apple

Certaines fermetures de circulation sont prévues à Kelowna pour faire place au retour du Apple Marathon le dimanche 29 septembre.

Commençant et se terminant à City Park, le parcours de course s’étend sur des zones du centre-ville de Kelowna, de l’extrémité nord et de South Pandosy, avec des impacts sur la circulation attendus.

Pour faciliter l’organisation de la course, un grand nombre de fermetures de routes seront en vigueur dans toute la ville entre 6 h 00 et 14 h 00 environ, y compris 11 routes et rues différentes.

Ces mesures de circulation auront un impact sur certaines routes de transport en commun, notamment les routes 1, 2, 4, 8 et 12. La route 2 sera partiellement détournée tandis que les autres routes devraient s’attendre à des retards et à une augmentation du temps de trajet.

Du personnel de contrôle de la circulation sera en place pour aider à diriger la circulation et il est conseillé aux automobilistes de planifier leur itinéraire en conséquence pour éviter les retards.

Les gens du centre-ville doivent également prendre note que la promenade au bord du lac entre City Park et Waterfront Park sera utilisée de 7 h à 12 h 30 et que le parking de City Park sera partiellement fermé du 28 au 29 septembre à des fins événementielles.

Pour une liste complète des routes et rues touchées par le Kelowna Apple Marathon, cliquez sur ici.