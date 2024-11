des fenêtres en bois transforment la résidence par sobokuya inc. dans une galerie de paysages japonais

La résidence de Sobokuya Inc. fait également office de galerie naturelle au Japon

L’entreprise de construction japonaise Sobokuya Inc. présente Totonoeru Ie : A House in Harmony, un bâtiment à deux étages résidence dans Nagasaka. Grand en bois les portes et les fenêtres transforment chaque pièce en une galerie naturelle, encadrant les vues sur les montagnes voisines. L’entrée, dotée de murs en terre cuite et d’un sol en terre battue, invite les visiteurs à la pause, donnant le ton à la tranquillité intérieur. À l’intérieur, le charbon noir contraste avec les murs en plâtre blanc qui reflètent le paysage extérieur. L’équipe fabrique ses poutres taiko emblématiques pour servir d’éléments structurels et visuels. Les poutres Taiko, également connues sous le nom de poutres de tambour, sont des éléments architecturaux traditionnels japonais nommés pour leur ressemblance avec la forme large et cylindrique d’un tambour taiko. Ces poutres traversent le salon principal et servent également d’escalier, attirant l’attention sur le centre de l’espace.



images avec l’aimable autorisation de Sobokuya Inc.

revêtement de diverses textures de bois Totonoeru Ie : Une maison en harmonie

Le client a demandé des espaces variés au Basé à Yamanashi Sobokuya Inc., comprenant une salle de tatamis avec un autel shinto (un petit sanctuaire que l’on trouve dans les maisons, les temples et certains lieux de travail au Japon), une chambre confortable et un garage spacieux. Comme le reste de la maison, la salle des tatamis respecte les méthodes architecturales traditionnelles. Les matériaux remarquables incluent le bois africain Moabi, choisi pour sa résilience et sa texture raffinée. Une dalle en bois Moabi poli de cinq mètres ancre l’espace, complétée par un comptoir en bois de cerisier dans le lavabo. Chaque détail, des murs en plâtre finis à la main aux lattis en bois et à la toiture en cèdre rouge, met en valeur l’engagement de l’entreprise de construction envers un savoir-faire artisanal qualifié.



L’entreprise de construction japonaise Sobokuya Inc. présente Totonoeru Ie : Une maison en harmonie

les espaces extérieurs prolongent la connexion avec l’environnement naturel

Contribuant à l’équilibre de la composition spatiale, le deuxième étage offre une vue sur l’atrium d’entrée. Le niveau supérieur comprend des planches à lattes, assemblées pour assurer l’harmonie partout, et un coin bureau en forme de L avec des étagères pour créer une impression de profondeur sans restreindre l’espace. Les grandes dalles intégrées ici offrent suffisamment d’espace de bureau pour une utilisation quotidienne, augmentant ainsi la productivité.

L’extérieur prolonge le lien entre la résidence et la nature, avec une grande terrasse sur des fondations en pierre. Cette terrasse, avec ses poutres saillantes distinctes, fait écho à la solidité de la structure tout en accueillant les changements saisonniers, de la croissance printanière vibrante aux paysages calmes de l’hiver.



l’extérieur comprend une grande terrasse qui ressemble à une grande scène, avec des poutres saillantes distinctives



une entrée double hauteur terminée par des murs en terre cuite



cette fois, les poutres taiko emblématiques de Sobokuya ont également été utilisées comme escaliers



un espace où la salle privée et le hall sont intégrés



les lattes du deuxième étage sont minutieusement assemblées une à une