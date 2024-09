des fenêtres circulaires ludiques ponctuent la façade expressive de la bibliothèque de Buchan en Australie

L’eau inspire la conception de la façade de la bibliothèque de Buchan en Australie

Buchan achève la bibliothèque Biyal-a Armstrong Creek, un centre communautaire de 2 500 mètres carrés à Australie, jeInspiré par un récit de l’Eau Vive. bibliothèque présente un brut béton extérieur, formes organiques et fenêtres circulaires ludiques qui évoquent l’eau comme lieu de rassemblement, ponctuant son expressivité façade. « Les voies navigables du peuple Wadawurrung sont un point de rencontre naturel depuis des siècles et sont riches en signification culturelle et spirituelle », déclare l’architecte de Buchan, Aleksander Borek. ‘La nouvelle bibliothèque est conçue comme un lieu propice au rassemblement de la communauté et à la création d’un avenir commun. À l’intérieur, les espaces ouverts intègrent des matériaux naturels comme bois, utilisé sur les étagères, les meubles et les accessoires, et un terre battue Un mur qui crée une structure texturée à travers le bâtiment, séparant la façade publique de la maison des zones d’agrément. Un motif de sol imite un ruisseau et traverse la bibliothèque et la place de la ville adjacente, tandis que des terrasses extérieures et des espaces créatifs complètent le design.



toutes les images par Tom Roeavec l’aimable autorisation de Buchan

la bibliothèque Biyal-a Armstrong Creek sert de point de repère

Située au cœur du centre-ville d’Armstrong Creek dans le Grand Geelong, la bibliothèque Biyal-a Armstrong Creek a été développée en collaboration avec les propriétaires traditionnels Wadawurrung et la ville du Grand Geelong. La conception vise à relier le bâtiment à la nature, Buchan incorporant de grandes fenêtres pour inonder les intérieurs de lumière naturelle et offrir des vues sur les environs. Un auvent en forme de vague le long de Main Street offre ombre et protection, tandis qu’un toit en porte-à-faux abrite une cour paysagée à l’entrée principale. Les fenêtres circulaires, lorsqu’elles sont éclairées la nuit, donnent au bâtiment une lueur semblable à une lanterne, renforçant son rôle de point de repère.

En interne, la bibliothèque propose une gamme d’activités et accueille des usagers de tous âges. Entreprise australienne La bibliothèque Biyal-a Armstrong Creek est la première infrastructure municipale majeure du centre-ville d’Armstrong Creek et constitue une référence pour les futurs développements du quartier. Elle intègre au rez-de-chaussée une zone réservée aux enfants qui s’adresse aux familles locales, tandis que les niveaux supérieurs offrent des espaces de coworking, un espace de création et un accès aux terrasses extérieures. Un mobilier flexible, des murs mobiles et un grand espace de rangement permettent une adaptabilité à divers besoins, faisant de la bibliothèque un point de rencontre pour les activités de jour comme de nuit.



La bibliothèque Biyal-a Armstrong Creek crée un sentiment d’identité pour une nouvelle communauté



l’entrée principale se fait depuis une nouvelle place de la ville



au niveau de la rue, un auvent en forme de vague protège les piétons



les formes organiques et les détails raffinés reflètent le thème de l’eau vivante



des fenêtres circulaires ludiques ponctuent la façade expressive