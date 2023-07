Des fenêtres brisées dans une ville suisse, 7 détenus en «écho» de la violence en France

BERLIN (AP) – Sept personnes ont été arrêtées, pour la plupart des adolescents, après que plusieurs vitrines de magasins dans la ville suisse de Lausanne ont été brisées alors que des jeunes se rassemblaient dans un « écho » des émeutes en France voisine, a annoncé dimanche la police.

Plus de 100 personnes se sont rassemblées au centre-ville de Lausanne, en Suisse romande, samedi soir, a indiqué la police dans un communiqué. Il a indiqué qu’ils répondaient à plusieurs appels sur les réseaux sociaux liés à plusieurs nuits de violence qui ont secoué la France après le meurtre par la police d’un jeune de 17 ans en banlieue parisienne.

Plusieurs vitrines et une porte de magasin ont été brisées, tandis que des policiers ont dispersé des jeunes qui leur ont lancé des pavés et un cocktail Molotov, a indiqué la police. Ils ont arrêté six personnes âgées de 15 à 17 ans – trois filles et trois garçons, de nationalité portugaise, somalienne, bosniaque, suisse, géorgienne et serbe – et un Suisse de 24 ans.

Aucun policier n’a été blessé.

Jeudi, une dizaine de personnes ont été interpellées dans la capitale belge, Bruxelles, et plusieurs incendies ont été maîtrisés.

The Associated Press